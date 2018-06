LA GUERRA DE TRUMP CONTRA LOS NIÑOS ES UN ACTO DE TERRORISMO DE ESTADO

Por Henry Giroux ***

El terrorismo de Estado tiene muchas formas, pero una de sus expresiones más crueles y repugnantes es cuando está dirigido a los niños.

Separar a los niños de sus padres es ciertamente una forma de terrorismo y apunta no solo a una sociedad que ha perdido su brújula moral, sino que también ha caído a tal oscuridad que exige las formas más ruidosas de indignación moral y una resistencia colectiva dirigida a eliminar las narrativas, las relaciones de poder y los valores que la sustentan. La violencia estatal contra los niños tiene una historia larga y oscura entre los regímenes autoritarios.

La policía de Josef Stalin se llevó a los niños de los padres a los que calificó como “enemigos del pueblo”. Adolf Hitler, Francisco Franco y Augusto Pinochet separaron a los niños de sus familias en gran escala como una forma de castigar a los disidentes políticos y a aquellos padres considerados desechables.



Ahora podemos agregar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la lista de perversos.

Amnistía Internacional ha calificado la decisión actual de Trump de separar a los niños de sus padres y almacenarlos en jaulas y tiendas de campaña como una política cruel, que equivale a “nada menos que tortura“. Muchos de los padres a quienes se les quitaron sus hijos ingresaron legalmente al país, exponiendo involuntariamente lo que se asemeja a una política de limpieza racial sancionada por el estado.

En cualquier sociedad democrática, el índice principal a través del cual una sociedad registra su propio significado, visión y política se mide por la forma en que trata a sus hijos, y su compromiso con el ideal de que una sociedad civilizada es la que hace todo lo posible para que el mundo sea un lugar mejor para la juventud en el futuro.

​​Abuso y terror

Con esta medida, la administración de Trump ha hecho más que fracasar en su compromiso con los niños.

Además, esta política ha sido iniciada y legitimada ridículamente por el Fiscal General Jeff Sessions, un notorio defensor antiinmigrante, con un versículo de la Biblia que históricamente fue utilizado por racistas para justificar la esclavitud. En nombre de la religión y sin ironía, Sessions ha puesto en juego una política que ha sido un sello distintivo de los regímenes autoritarios.

Al mismo tiempo, Trump ha justificado la política con la mentira notoria de que los demócratas tienen que cambiar la ley para que se detengan las separaciones, cuando en realidad las separaciones son el resultado de una política inaugurada por Sessions bajo la dirección de Trump.

Trump ha escrito en Twitter que los demócratas están dividiendo familias. Sin embargo, según el New York Times: El Sr. Trump está tergiversando su propia política. No existe una ley que diga que los niños deben ser retirados de sus padres si cruzan la frontera ilegalmente, y las administraciones anteriores han hecho excepciones para aquellos que viajan con menores de edad al enjuiciar a los inmigrantes por ingresar ilegalmente. Una política de “tolerancia cero” creada por el presidente en abril y puesta en práctica el mes pasado por el fiscal general, Jeff Sessions, no permite tales excepciones, dicen los asesores de Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en realidad ha agrandado la mentira de Trump y la ha convertido en un horrendo acto de ignorancia y complicidad deliberada. Esta es una extensión del estado carcelario a los grupos más vulnerables, poniendo en juego una política punitiva que señala un descenso al fascismo, al estilo estadounidense.

Marsha Gessen de la revista The New Yorker hace bien al comparar las políticas de Trump hacia los niños con las utilizadas por Vladimir Putin en Rusia, lo que equivale a lo que ella llama “un instrumento de terror totalitario“.

Ambos países arrestan a niños para enviar un poderoso mensaje a sus enemigos. En este caso, el mensaje de Trump está diseñado para aterrorizar a los inmigrantes mientras refuerza su base, mientras que el mensaje de Putin es aplastar la disidencia entre la población general. Refiriéndose al reino de terror de Putin, ella escribe: El espectáculo de niños arrestados envía un mensaje más fuerte de lo que podría ser cualquier cantidad de violencia policial contra adultos. La amenaza de que los niños puedan ser separados de sus familias es probable que obligue a los padres a mantener a sus hijos en casa la próxima vez y a que ellos mismos se queden en casa.