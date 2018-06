25 AÑOS DE INTENSO TRABAJO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE PEDIATRÍA

El Servicio de Laboratorio del Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro cumplió 25 años, el pasado viernes, que se celebró el Día Nacional del Bioquímico/a. La fecha no paso inadvertida y se agasajó a los profesionales que se desempeñan en el sector y en especial a quienes fueron los fundadores del servicio.



El acto dio inició con las palabras del bioquímico Héctor Miño quien expresó: “Ésta es nuestra segunda casa y estoy orgulloso de ser parte de ella, tanto que nunca me quiero ir. Yo creo que todos los que trabajamos acá tenemos puesta la camiseta del Pediátrico y del laboratorio, y luchamos todos los días. Es por eso que evolucionamos, desde informes en papel hasta informes de RISMI. Son 25 años de lucha y nos quedamos con la sonrisa de ese niño que nos da su cariño, después de hacerle los análisis”.

Marcelo Ortíz, Técnico de Laboratorio coincidió con Héctor al decir que el equipo de laboratorios “somos una familia. Yo me formé en lo que en el año 73 era la carrera de técnico, que me permitió estudiar y recibirme. Estoy muy emocionado porque gracias a esto, yo vivo y crié a mis hijos. Fue una lucha y lo seguirá siendo, pero todo vale la pena, porque son los niños los que movilizan nuestro esfuerzo.



Emocionada la Jefa de laboratorio, bioquímica Liliana Cabral, agradeció a su equipo por la dedicación y entrega que demuestran a diario, “por formarnos, porque fui una de las personas que se formó en este laboratorio y estoy muy orgullosa de eso. Hoy me toca dirigir este equipo humano, que para mi es un gran orgullo y placer”.

Desde el área médica de la institución, el Pediatra Dr. Jorge Sachetti aseveró: “La verdad que el trabajo del médico ´detectivesco´ depende mucho de un correcto confiable análisis, en un tiempo oportuno para lograr un buen diagnóstico. Y eso no sería posible, sin el trabajo que todos los días realiza el laboratorio de pediatría.”

El doctor Juan José Ledesma, jefe de terapia intensiva, destacó: “Hay dos cosas que este equipo humano demostró y lo sigue haciendo, uno es la garra, porque fueron momentos difíciles y de lucha. Sin embargo hoy están acá, más sólidos que nunca y el profesionalismo, del cual aprendí mucho, ojalá no lo pierdan nunca, la capacidad y la virtud que han tenido de mantener en alto la calidad de su profesión desde que me acuerdo, nunca abandonaron su trabajo, en ese sentido, siempre nos acompañaron”.

La jornada continuó con la exposición de un video homenaje al servicio y la entrega de los reconocimientos a los agasajados: con Más de 25 años trabajando en Salud Pública. ALCARAZ, YOLANDA BEATRIZ y GALEANO, GLORIA BEATRIZ. Con Más de 30 años trabajando en Salud Pública, GALEANO, MARTA PATRICIA. Con más de 35 años trabajando entre Salud Pública y el Laboratorio, ORTÍZ, JOSÉ MARCELINO. Con más de 40 años trabajando entre Salud Pública y el Laboratorio, VILLALBA, DELIA ISIDORA; con 25 años trabajando en el Laboratorio, BENÍTEZ, CELIA ESTER; BIRO ALEMAN, LILIAN; CASTILLO, RAMÓN BUENAVENTURA; LÓPEZ, MIRYAN SUSANA; MENCIA, JOSÉ LUIS; SÁNCHEZ, RAMÓN AUGUSTO; MIÑO, HÉCTOR MIGUEL; VON SPECHT, MARTHA ELENA.

Por último, la doctora Liliana Fernández Sosa, Gerente Asistencial del Hospital se mostró emocionada y recordó “cuando yo los conocí a muchos de ustedes, yo era residente. Hoy pasó el tiempo y nos toca homenajearlos, por la lucha, la entrega, el profesionalismo que ponen día a día y que hace que el Hospital sea un referente en laboratorios a nivel Nación. Son ustedes, el gran tesoro que posee la institución”.