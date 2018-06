EL ABORTO LLEGÓ A LAS AULAS

Por María Inés Alvarado ***

No podemos dejarlo fuera del aula. El aborto está en los medios. En la calle. En la marcha del lunes todas las personas que caminaron las calles y las plazas de las ciudades donde se autoconvocaron las mujeres por el #3J llevaban su pañuelo verde.



El pañuelo de la Campaña por el Derecho al aborto seguro, legal y gratuito que ya es un estandarte por quienes llevamos años exigiendo Educación Sexual Integral para Decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir.

​​

La escuela no debe ni puede quedar al margen de esta discusión.

Hace unas semanas atrás, la Asociación Docente Ademys, hizo circular entre docentes afiliados a esta entidad, su cuadernillo de actividades Tiza en mano Nº 25 llamado “Debates en torno al aborto. Secuencia didáctica para Nivel medio”. Llegó a mis manos por una colega y fue el puntapié para trabajar con adolescentes de colegios privados el tema de la despenalización del aborto.

​​

¿Cómo hablar de aborto en el aula, respetando las diferencias, escuchando y ayudando a adolescentes a escucharse? En primer lugar, partiendo de plantearles una reflexión acerca de la realidad que hoy estamos provocando desde el feminismo: la de forjar un presente que en algún momento será historia y que las generaciones venideras podrán reconocer como el momento de las mujeres que, como se lee seguido en twiterland, “están pariendo una ley”. Y luego, por supuesto, avaladxs como colectivo docente por la Ley de ESI que exige hablar de estos temas de manera transversal en todos los contenidos de la educación media.

No se puede dejar pasar, además, que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad previó en la agenda educativa del presente año, dos Jornadas de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, que se llevarán a cabo los días 22 de junio y 9 de agosto. Según una nota escrita por Mariana Iglesias y publicada en el diario Clarín del 21 de abril del presente año, Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación a cargo del área de ESI,“El abordaje del aborto se puede y se debe dar en las escuelas porque hay una normativa vigente. Sobre todo en los últimos años de la primaria y en el secundario, y lo más propicio es que los docentes lo hablen en el marco de la ESI. Los chicos tienen que tener toda la información que requieran y de la mejor manera posible”, revalorizando, sin duda, el derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a recibir ESI durante toda la escolaridad y que el Estado debe garantizar.

El material distribuido por Ademys desarrolla un proyecto para llevar al aula, que ubica al docente en un lugar de moderador de la opinión pública, ofreciendo oportunidades para cuestionar, afirmar las convicciones que cada cual tiene y desarrollar un argumento sólido. Se presenta como una secuencia didáctica dividida en dos partes:

​​

¿Qué piensan las personas sobre el aborto? y ¿Qué proyectos de ley están en debate?

Y así se van intercalando a lo largo de las actividades diferentes discursos que circulan socialmente en torno al tema, con el objetivo de pensar la forma en que se organizan y construyen dichos discursos, revisando y poniendo en debate la realidad. Hay descripción de historias de mujeres que alguna vez pensaron en el aborto como solución a un embarazo no deseado o no buscado donde se cruzan la desesperación, el miedo a no saber qué hacer, el debate acerca de los cuidados, la falla de los anticonceptivos, la violación y la enfermedad de la mujer gestante como riesgo a su salud y la de la vida por nacer.

​​

Todas historias que llevan a ponerse en el lugar de estas mujeres e imaginar una decisión posible frente a “la mirada” de otrxs.

En otra actividad aparecen testimonios a favor y en contra de las distintas personalidades que argumentaron en el Congreso desde diferentes posturas: la moral/religiosa, la científica, la social, la jurídica/normativa y la política, promoviendo una discusión acerca de con cuál/cuáles adhieren o no y por qué. Así se posibilita que puedan escuchar y debatir sobre las diferentes posiciones que los constructores sociales tienen en este tema tan controvertido.

Otras tres actividades ponen la mirada en la información y profundización de los datos: “¿Qué dice la ciencia?”, aportando una respuesta del filósofo argentino Darío Sztajnszrajber; “La dimensión social del aborto” con datos numéricos estimativos tomados del Ministerio de Salud de la Nación y otras fuentes precisas como ELA, CEDES, REDAAS; y “Otros juicios sobre el aborto” que detalla frases recogidas de posteos/opiniones en Facebook y Twitter que busca hacerles entender las responsabilidades que se le asignan a varones y mujeres en las relaciones sexuales, analizándolo luego con un artículo de Marta Dillon.

La segunda parte de la secuencia, ¿Qué proyectos de ley están en debate?, se les propone leer y analizar tanto la legislación vigente como los principales proyectos que están en discusión en el Congreso, desde una mirada crítica y sin dar argumentos a favor ni en contra.

Entonces, ¿se puede hablar de aborto en la escuela? Por supuesto, no sólo se puede, se debe hablar de aborto en las escuelas, porque forma parte de la ESI y de los derechos y la autonomía de las mujeres. No necesitamos como docentes manifestar nuestra opinión, si nos gusta o no, si la ley está bien o mal, si la moral religiosa está por encima de la salud pública o viceversa. Se debe hablar porque lxs adolescentes tienen derecho a saber de qué se habla en la sociedad cuando se habla de despenalización y legalización del aborto, desde “una perspectiva política, pedagógica y didáctica, amparándonos en la normativa vigente, sin temor a ser sancionados” como explican lxs compañerxs de Ademys y compartieron con sus colegas.