SAFRÁN: “MISIONES ES UNA PROVINCIA ORDENADA QUE TIENE MUCHAS FORTALEZAS DESDE HACE MUCHOS AÑOS”

Cauteloso y expectante. Así se muestra el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán, frente al momento complejo por el que se encuentra atravesando la economía del país.



Aunque no coincide con varios aspectos del plan económico aplicado por la gestión del gobierno de Cambiemos, el titular de la cartera económica de la provincia aboga por seguir transitando por la senda de responsabilidad y gobernabilidad que asumió la Renovación en 2015, para con un Presidente electo de manera democrática por el voto de los argentinos.

Si bien desestima la idea de un proceso de recesión, Safrán avizora una etapa de desaceleración de la economía del país.



Sobre el llamado del presidente Mauricio Macri a gobernadores e intendentes, a bajar el gasto político, el ministro destacó en una entrevista con ENFOQUE que la provincia ya lo viene haciendo, “pero con un perfil mucho más bajo y sin muchos anuncios”, enfatizó.

En este sentido remarcó que desde la contención del gasto ha habido varias circulares del mismo gobernador Hugo Passalacqua o el ministro Coordinador de Gabinete, Adolfo Pischik, “con las que se les ha instruido a todas las áreas de gobierno criterios de austeridad, de responsabilidad y de no autorizar gastos superfluos”, recordó.



¿Qué diagnóstico hace de la realidad económica actual del país?

Se está atravesando un momento complejo. Por un lado toda esta corrida cambiaria que se produjo en el mes de mayo elevó las expectativas de inflación para los próximos meses, y hay que ver que va a pasar, porque no está todo dicho, pero es lo que surge inclusive desde el Banco Central que elevó las expectativas.

A nosotros, a la provincia de Misiones, como zona de frontera nos ayuda porque tenemos un dólar más alto. Ayuda al comercio local y hace que podamos ser más competitivos con Brasil y con Paraguay.

Hay que entender que esto del dólar fue un fenómeno mundial, no fue solo en la Argentina. Aunque en la Argentina se sacudió más porque el dólar venía con un atraso cambiario, pero en todo el mundo las monedas locales perdieron valor frente al dólar. Pasó en Brasil, en Paraguay. Y en definitiva lo que es preocupante hoy es el elevado costo financiero que hay en el mercado, que hace que las empresas no puedan tomar créditos, porque si lo hacen el costo mismo, llámese un crédito personal, un descubierto, venta de valores, es realmente muy caro y atenta contra la rentabilidad de la empresa. Y esto está cortando algunas cadenas de pago, que no es bueno que ocurra, entonces la empresa en vez de financiarse con el sistema financiero, como era lo habitual, se financia con su proveedor y esto va atrasando el pago de toda la cadena de pago, que puede complicar la economía.



Y después hay que estar atentos con las medidas de recorte del gasto que básicamente anunciará el Gobierno nacional en los próximos días.



Hace unos días se anunciaron algunas medidas gestuales, no son medidas de alto impacto en cuanto a la reducción del gasto público, pero son medidas de gesto. Y si queremos ser austeros, que la clase política a nivel nacional empiece a mostrar austeridad con recorte de viajes, recorte de viáticos, algo que la provincia de Misiones ya lo viene haciendo con un perfil mucho más bajo, sin muchos anuncios, y que desde la contención del gasto ha habido varias circulares del mismo gobernador (Hugo Passalacqua) o el ministro coordinador (Adolfo Pischik), con las que se les ha instruido a todas las áreas de gobierno criterios de austeridad, de responsabilidad, de no autorizar gastos superfluos. Sino que estén orientados justamente al cumplimiento de objetivos, cumplimiento de políticas sociales o lo que tengan que ver con la finalidad propia de cada ministerio o de cada organismo.

Entonces a lo que hay que estar atentos es a qué partidas, qué programas, pueden verse afectado en el plan de reducción del gasto que quiere implementar el Gobierno nacional para con eso bajar el déficit fiscal.



Adolfo Safrán, ministro de Hacienda de Misiones.

Hasta acá, ¿qué evaluación hace del plan económico que lleva adelante la gestión Cambiemos?

Es un plan que está hecho con una filosofía de gobierno que tal vez no es con la que coincidimos desde el espacio político nuestro, pero se le da el marco de responsabilidad y gobernabilidad entendiendo que hay un Presidente electo por la mayoría de los argentinos y hay que respetar lo que el pueblo votó en noviembre del año 2015.

Pero es una gestión económica que busca ordenar las cuentas del Estado por sobre todas las cosas, es decir reducir el déficit fiscal: primero de una manera muy gradual y ahora de una manera más acelerada.

Es una gestión que ha buscado bajar la presión impositiva a algunos sectores de la actividad económica que se han visto muy beneficiados y tal vez con otra filosofía no hubieran tenido tantos beneficios, como bajar las retenciones a la soja, a la minería, y que hoy son sectores que tienen una muy alta rentabilidad. Y si es un contexto económico complejo, y todos tienen que hacer su esfuerzo, son sectores que también deberían poner su granito de arena.

Pero bueno, es parte de este programa económico. De bajar presiones impositivas en algunos sectores, de buscar equilibrar las cuentas fiscales y tratar también de bajar las expectativas de inflación para los próximos años. Veremos que se puede cumplir de todo esto.



¿Avizora un escenario de recesión en el corto plazo en el país?

No. Entiendo que va a haber una pequeña desaceleración. Pero también hay que entender que va a estar sujeto a como se implementa este plan de reducción del gasto público que quiere poner en marcha el Gobierno nacional y que hasta ahora se desconocen las medidas. Va impactar mucho eso. Qué tipo de recorte de gastos se quiere hacer y en qué medida puede afectar a desacelerar más, o no, la economía para el segundo semestre.

Pero todas las consultoras ya anticipan que este año será un año de crecimiento, pero muy moderado. Hablan de 1.5, 1.7 por ciento, muy por debajo del 3.5 por ciento que se había planteado como objetivo el equipo económico de la Nación. Pero en definitiva no va a ser un año de recesión.



¿Y en este contexto cuál es la realidad de Misiones?

Misiones es una provincia muy ordenada que tiene muchas fortalezas. No tiene deudas contraídas en dólares u otra moneda extranjera, con lo cual no estamos sujetos a los avatares de los tipos de cambio. Tampoco tenemos otra deuda en pesos importantes que pueden afectar las finanzas o los compromisos del Estado provincial.

Gran parte de la obra pública, el 90 por ciento, se financia con recursos propios y eso es una gran fortaleza, y no lo decimos nosotros, sino que lo ha dicho la consultora Moody’s, que es una consultora que monitorea a muchas provincias, inclusive a Misiones. Y esto genera herramientas para que la provincia pueda salir a potenciar a aquellos sectores económicos que querramos o que tengan alguna complicación económica, o querramos que puedan ser dinamizadores en la creación de puestos de trabajo, como puede ser a través del Fondo de Créditos, que hoy está dando créditos a pequeños emprendedores y que son generadores de mucha mano de obra. O a través de programas con Agricultura Familiar, el Ministerio del Agro, el IFAI, es decir herramientas que sirvan para generar crecimiento económico, más allá de un contexto económico general que pasa en todo el país, pero que Misiones puede tener un micro clima de fomentar y de generar mayor actividad económica propia de un Estado que está presente y que acompaña al sector privado.



¿En qué situación se encuentran nuestras principales economías regionales como el té, la yerba, el tabaco y la forestroindustria?

El tabaco o el té que son sectores vinculados a la exportación, ahora con un dólar más alto, están en una mejor situación económica.



La yerba mate está pasando un momento complicado, pero porque las tasas de interés están caras, donde todo el sector yerbatero (molinos, secaderos) financia la cosecha de yerba siempre a través de una herramienta bancaria, a través de un descubierto, a través de la venta de valores, y hoy no lo pueden hacer por el elevado costo de la tasa de interés, y eso complica a este sector puntualmente.



La forestoindustria puede ser que tenga una leve mejoría en este tiempo al tener un dólar más competitivo, ya que en estos últimos dos años y medio estuvo complicado por tener un dólar planchado. Eso hizo que se vuelva difícil poder exportar y el mercado interno es chico para la oferta de bienes que produce el sector forestal de la provincia, así que ahora se puede abrir una ventana para empezar a exportar productos y eso puede ayudar a reactivar a este sector de la economía.

El turismo en Misiones anda muy bien. No solo en el destino Cataratas, sino también en destinos como las Ruinas de San Ignacio, el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, los Saltos del Moconá. La verdad que todos los centros turísticos han tenido un muy buen desempeño, una muy buena performance en estos últimos años.



¿Y cuál es la recomendación que le dieron o dará el Gobierno provincial a los intendentes para pasar de la mejor manera estos meses de vacas flacas?

La sugerencia que le hacemos es que sean muy cautos en la administración de sus recursos, porque ante el contexto de incertidumbre en el que se está viviendo y donde no sabemos qué puede ocurrir en la economía durante los próximos meses, puede haber una desaceleración de la economía y eso puede atentar contra los recursos que perciben los municipios a través de la coparticipación o a través de la propia recaudación. Y esto hace que les sugiramos que básicamente sean muy conservadores, responsables y cautos en el manejo de sus recursos.

Lo primero que le decimos es que aseguren la obtención de recursos, para luego ejecutar los distintos programas, acciones en su municipio, sin que eso les obligue luego a endeudarse o a comprometer las finanzas municipales.



¿Qué mirada tiene de la decisión del Gobierno de acudir al FMI?

Va a depender de las condiciones que ponga el FMI y que todavía no se sabe. Lo que sí siempre está es la percepción negativa en la sociedad de que el FMI termine imponiendo condiciones que por ahí no son buenas, pero en realidad eso es más un prejuicio.

En definitiva por ahora no puedo decir nada, porque debemos ver primero que medidas sugiere el FMI, y que estimamos que van a estar orientadas a equilibrar las cuentas fiscales y a tener un mayor ordenamiento de los recursos para poder cumplir luego con los compromisos por parte del Estado nacional.

A la jornada de hoy estamos con un dólar cercano a los 26 pesos. ¿Cuál es la proyección que tiene para fin de año y en cuánto cree que debería ubicarse para el cierre de 2018?

Las expectativas del dólar futuro hablan de un dólar a fin de año que rondaría los 30 o 31 pesos, lo cual es un dólar que va a permitir mantener cierta competitividad en lo que nosotros defendemos, que es nuestro comercio de frontera y nuestras actividades económicas vinculadas a la exportación.

Porque si el dólar queda anclado en 25 o 26 pesos y los precios internos en la Argentina siguen subiendo, volvemos a perder competitividad, y entonces las empresas forestales no pueden exportar, el comercio de frontera no va a poder competir ni con Paraguay, ni con Brasil, entonces ahí entendemos que si el dólar de a poco va acompañando la dinámica de precios, vamos a mantener cierta competitividad que en estos momentos la hemos recuperado.

