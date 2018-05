PASSALACQUA: “MISIONES NO VA A PARAR DE CRECER POR MÁS CRISIS QUE HAYA”

La afirmación sobre el presente provincial fue formulada por el gobernador Hugo Passalacqua delante de los 76 jefes comunales de la provincia, reunidos para recibir los aportes económicos del Fondo Provincial Vial, en una ceremonia que se desarrolló en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas.



El mandatario destacó en su alocución que Misiones es la única provincia donde el Ejecutivo entrega hasta 30 millones de pesos por este concepto, de los cuales este jueves los intendentes recibieron la primera cuota, por un total de diez millones.



“Esto es producto de que nuestra provincia tiene una característica especial y es fruto del esfuerzo que hacen ustedes. Siempre pensamos desde la Renovación que el Estado provincial tiene que estar presente, en las espaldas de los intendentes”, dijo Passalacqua, al tiempo que pidió valorar que esto se da en días de mucha dificultad, cuando el país está en una situación complicada y por supuesto, la provincia también”.



Sobre las actitudes que se deben tomar en momentos de crisis, el mandatario señaló que “o se baja los brazos y se sienta a esperar que pase el momento, o por el contrario, ponerse proactivo; es decir, con lo poco que se tiene, hacer lo máximo que se pueda. Eso es lo que los misioneros hacemos siempre, cada día de nuestras vidas”, dijo.



“Misiones no va a parar de crecer por más crisis que haya, no va a parar…y eso es mérito de la gente, mérito de una conducción política, mérito de nuestras ideas, de nuestras convicciones de que hay que estar cerca de la gente y trabajando a destajo, fuera de hora, 24 sobre 24…esa es nuestra actitud. Cuesta mucho juntar la plata, le cuesta al municipio y a la Provincia también le cuesta mucho; y sin embargo lo hacemos, porque la actitud es ir hacia adelante, a veces con pasos largos, a veces con pasos cortos; pero la dirección que tiene el misionero y este modestísimo espacio político es ir siempre hacia adelante; no importa el largo del paso, lo que importa es la dirección del paso. En este marco de dificultades donde algunos discuten el pasado, nosotros tratamos a veces con éxito, a veces no, tener siempre políticas proactivas, políticas públicas hacia adelante”, manifestó ante la sala colmada y desató el aplauso de los presentes.