VENEZUELA: LAS TAREAS INMEDIATAS

Por Atilio A. Boron

La oposición venezolana desperdició este domingo una posibilidad única para medir fuerzas con el gobierno de Nicolás Maduro. Si como dicen sus voceros, dentro y fuera de Venezuela, los opositores congregan a la gran mayoría de la población, ¿por qué no presentó una candidatura única que, quizás, podría haberle abierto la puerta del Palacio de Miraflores?





Imagen: AFP

No lo hicieron, y la excusa fue que no existían garantías de honestidad y transparencia en el proceso electoral. Olvidaron, o prefirieron olvidar, la sentencia del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter-un crítico del chavismo- cuando en el año 2012 dijo, en el discurso anual ante el Centro Carter, que “de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. (https://actualidad.rt.com/ actualidad/view/54145-jimmy- carter-sistema-electoral- venezolano-mejor-mundo).

​​¿Por qué desertaron? Porque ni ellos se creían sus propias bravuconadas: sabían que no era cierto que la mayoría del electorado acompañaría a la oposición y apostaron a la abstención y a la “vía corta”, para tumbar a Maduro apelando a las presiones internacionales, con Estados Unidos a la cabeza y sus peones locales acosando a Caracas. Y resulta que la abstención si bien fue elevada quedó muy lejos de la marca que la oposición esperaba para producir la deslegitimación del triunfo de Maduro. En realidad, es casi idéntica a la que hubo en Chile en primera vuelta presidencial del 2017, en donde la tasa de participación electoral también fue del 46 por ciento,

​​y no hemos escuchado a ninguno de los publicistas y empleados de la derecha que dicen ser periodistas rasgarse las vestiduras por ello y cuestionar el triunfo de Sebastián Piñera. Pero una cosa es Venezuela y otra es Chile; la primera tiene la principal reserva de petróleo del mundo y Chile no. Ahora, con la reelección de Maduro asegurada, contando además con la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, la casi totalidad de los gobernadores y las alcaldías no puede haber excusa alguna que impida lanzar un combate sin cuartel contra la guerra económica decretada por el imperio y neutralizar las maniobras especulativas y el contrabando de los grandes agentes económicos locales aliados de Washington. Los padecimientos que está sufriendo la población venezolana tienen un límite. La menor afluencia a las urnas este domingo fue una señal temprana de descontento. El gobierno, con el poder que acumula en sus manos, tiene que actuar de inmediato en el frente económico y para resistir una nueva arremetida del imperio, que puede llegar a ser violenta. Y, por favor, no enredarse en estériles discusiones sobre el cambio de la matriz productiva del rentismo petrolero: eso es un programa de cambio estructural que, con suerte, llevará quince o veinte años. Los problemas económicos que debe resolver el gobierno son de cortísimo plazo, de hoy y mañana, de una semana.

Como era de esperar la Casa Blanca movió a sus lacayos del Cartel de Lima para acosar al gobierno bolivariano y profundizar la crisis en Venezuela. No deja de ser una penosa tragicomedia que personajes tan desprestigiados como los miembros de esa banda pretendan darle lecciones de democracia a Venezuela.