Hasta el 28 de mayo pueden pre inscribirse para participar de la Expo Mujer 2018

La Subsecretaria de Comercio Interior de Misiones, informó que continúan con las pre inscripciones para participar en la Expo Mujer 2018, será del 10 al 12 de agosto. Desde este año por un convenio firmado por decisión de la Ministra Elida Vigo, y se armó una inscripción vía on line. Hasta el 24 de mayo es el plazo.

“Llaman inclusive desde otras provincias, que quieren compartir ese día que para nosotros es una fiesta. Para que las emprendedoras de Misiones traigan a mostrar en la vidriera lo que realizan. Son tres días en que el estado provincial será el anfitrión. Cerca de 1300 emprendedoras estarán exponiendo sus trabajos en tres pabellones”.

La funcionaria aclaró que deben ingresar a la página “http://www.expomujer.misiones.gov.ar/ ahí se despliega el menú donde pueden inscribirse, no tiene costo para las emprendedoras. REM es el registro de emprendedoras misioneras, es el paso previo para inscribirse a la expo. Incluimos una capacitación obligatoria, porque pretendemos que nuestras vendedoras comercializan sus productos no únicamente en la expo sino que fortalecer la cadena de proceso en un mercado formal como no formal”.

Audio: LT 17 Radio Provincia de Misiones.