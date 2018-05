EL PAyS PROPONE CREAR UNA LÍNEA TELEFÓNICA 0-800 PARA DENUNCIAR ABUSOS POLICIALES

En la sesión de este jueves en la Legislatura provincial, logró tratamiento preferencial el Proyecto de Ley de los diputados Martín Sereno y Héctor “Cacho” Bárbaro (MC), para crear en Misiones la Línea Telefónica 0-800 “Abusos”, que tendrá funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar casos de apremios ilegales, abusos de autoridad o cualquier situación de irregularidad en la que puedan estar involucrados efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se desempeñen en el territorio provincial.



“Este es un proyecto de Ley confeccionado junto con el diputado mandato cumplido, compañero y amigo “Cacho” Bárbaro, donde solicitamos la creación de un 0800 -que sea gratuito y funcione- para denunciar los abusos policiales”, explicó el presidente del Bloque de Diputados del PAyS.

La iniciativa data del año 2016, y ya en su momento “vimos la necesidad de crear un mecanismo que permita un acceso más simple y fácil para efectuar denuncias por abusos, apremios, torturas; inclusive por mala atención, casos tan graves como los que vimos difundidos esta semana y que creemos que ocurren cotidianamente”.

Recordó que el disparador del proyecto fue cuando hace dos años se detectaron los apremios ilegales y las torturas en el Municipio de Montecarlo, donde “inclusive había una especie de zona donde llevaban a los jóvenes para practicar estos abusos y apremios en la costa del río, bajo amenazas de tirarlos en él. No son nuevos, vemos que en el episodio de tortura conocido públicamente esta semana contra un hombre discapacitado, se repite el nombre de un comisario que estuvo vinculado con el femicidio de Lieni “Taty” Piñeiro en Puerto Esperanza”, sostuvo Martín Sereno.



No son episodios únicos y aislados

El legislador hizo hincapié en que el año pasado, también junto al actual presidente de ACTIM, Héctor Bárbaro, denunciaron el caso de apremios ilegales en la localidad de Alba Posse, que “horrorizó a los que lo conocieron. Celebro las rápidas acciones, los sumarios, y que se haya apartado de la Fuerza a los responsables; pero creemos que no son episodios aislados y únicos, sino que lamentablemente son cotidianos. Las estadísticas indican que el 68% de los abusos policiales, de los apremios ilegales y la violencia institucional se hace contra jóvenes; que el 90% es contra personas que quizás no hayan terminado el secundario, y generalmente están en situación de pobreza“.

Sereno manifestó que el desconocimiento de estos derechos, “quizás la falta de instrucción acerca de ellos, la condición económica, y la edad también influyen y parecen ser determinantes.

Buscamos que haya una Línea 0-800 para cuando se demore o se detenga a una persona, o no le quieran tomar una denuncia, o lo traten mal, cuando sufra apremios o torturas; que ese número sirva para ese tipo de violaciones a los derechos humanos, y queremos que realmente funcione el 0-800, porque en muchas cabinas, locutorios y cyber no se puede utilizar el 0-800, y además pedimos que el 0-800 de la línea de celulares sea gratuito, porque si sale más caro llamar desde el celular que lo que cuesta un llamado común, realmente no sirve para nada. El objetivo es dotar a nuestro pueblo de una herramienta ante los repetidos, constantes, permanentes casos de violencia”, remarcó el diputado.



Que el número esté visible en todas las Comisarías

Entre sus artículos, la norma especifica que la autoridad de aplicación se encargará y asegurará que todas las dependencias de las Fuerzas de Seguridad, sobre todo las Comisarías, tengan en el frente de las dependencias, un cartel con ese número en un lugar visible a la ciudadanía, que informe de la existencia de esa Línea gratuita.

Los beneficiarios podrán realizar la denuncia de toda persona que tenga conocimiento de casos de apremios ilegales, abusos de autoridad, o cualquier situación de irregularidad en la que puedan estar involucrados efectivos de la policía provincial.

En cuanto al funcionamiento, esta Línea tomará las denuncias formales, y una vez realizada la misma, seguirá el curso de investigación y acompañara informando al denunciante en el proceso judicial y administrativo si lo hubiere.

Salvo que la información se lleve de manera personal, en el resto de los casos se puede denunciar de manera anónima. Lo importante es que se aporte la mayor cantidad de datos significativos que permitan individualizar la circunstancia y/o sus ejecutores como por ejemplo: cuál fue el hecho en cuestión, dónde, cuándo y en qué horario tuvo lugar, quién o quiénes fueron las personas involucradas; lugar de trabajo de la persona denunciada, y precisar si el hecho ya fue denunciado en otra sede.

Si el denunciante dispone, puede complementar su denuncia o exposición con elementos fotográficos, fílmicos o de la índole que considere de interés.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno de Misiones, quien informará inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad denunciada y el Ministerio deberá intervenir en las investigaciones y sanciones pertinentes a cada caso.