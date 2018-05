UN POSADEÑO DESOCUPADO ES EL GANADOR DE LA QUINIELA POCEADA MISIONERA

El lunes 14 fue un día de mucha suerte para Fabricio que, según él mismo contó, se encontraba apesadumbrado porque hace unos meses se había quedado sin trabajo. Todos los días acostumbraba a jugar a la Quiniela y a la Poceada Misionera pero el lunes salió de casa temprano para ver “si encontraba algo para hacer y para ir tirando”, y no tuvo en cuenta el paso de vendedor de la Agencia N° 238, en la Zona Sur de la capital provincial. Su esposa había quedado en casa y decidió repetir la apuesta de su marido con el vendedor N° 408. Por la noche, tras corroborar los resultados en www.loteriademisiones.com.ar ., supo que había ganado 2.385.713 pesos con el primer premio de este juego del IPLyC SE, y que podía comenzar otra vida.

Emocionado, contó que juega a la Poceada desde su relanzamiento, en agosto de 2017. Diariamente repetía la misma boleta hasta la semana pasada, que decidió cambiar por números elegidos al azar, “los que se me vinieron a la mente”.

Recordó que el lunes había salido a buscar trabajo y “mi señora pidió al vendedor que hiciera el ticket de la Poceada, que sale diez pesos. También jugó al 07 (el 0807 fue el primer premio de la Quiniela Matutina) y ganamos 350 pesos”. Al atardecer había salido a hacer unas compras en compañía de su abuelo, quien comentó a Fabricio que “una jugosa Poceada” había salido en la 238. “¿No seré yo?”, le contestó el joven. Cuando regresó a casa, “abrí la página del IPLyC SE y comencé a revisar los números. Pegué los ocho y me quedé duro, emocionado, no sabía qué hacer”, acotó. Todavía no resolvió en qué invertirá el dinero porque “las necesidades son muchas. Lo único que sé es que voy a seguir jugando a la Poceada al igual que a la Quiniela y a ´Jugá con Maradona´ porque elijo los juegos que son de Misiones”.

Además del primer premio, el lunes hubo dos ganadores que compartieron 113.560 pesos, y 23 que se repartieron 39.480 pesos. El pozo estimado para el sorteo de hoy a las 14 es 360 mil pesos.

Una oportunidad todos los días

Tras su relanzamiento, hace nueve meses, la Quiniela Poceada entregó cinco primeros premios, numerosos segundos de sumas considerables, y terceros premios prácticamente todos los días.

El 21 de agosto de 2017, en el Sorteo N° 18, favoreció con 806.683,40 pesos a un fletero de Posadas. El 04 de noviembre del año pasado, en el Sorteo N° 83, benefició a un albañil de Ruiz de Montoya con 4.174.306,60 pesos. El 27 de diciembre, en el Sorteo N° 127, un jubilado de Concepción de la Sierra, se adjudicó 2.717.383 pesos. El 25 de enero de 2018, en el Sorteo N° 152, un jardinero de Garupá se llevó 1.650.551,40 pesos, y el 29 de marzo, en el Sorteo N° 205, una ama de casa de Posadas, disfrutó de 3.025.220 pesos.