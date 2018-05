El Programa Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y DDHH de Nación capacitó a profesionales de la Línea 137

Culminó la segunda jornada de una capacitación sobre prevención de violencia familiar y sexual dirigidas a los distintos equipos que intervienen en esta problemática, organizada por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, llevaron a cabo intensas jornadas de capacitación en prevención de violencia familiar y sexual dirigidas a los distintos equipos que intervienen en esta problemática como las Líneas 137; la 102 que depende del Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y las promotoras del PROGEN.

Se realizó en el salón auditorium de la Jefatura de Policía durante el jueves y el viernes, encabezada por la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y titular de la Línea 137, Myriam Duarte, y las integrantes del Programa Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Liliana Parlato y María Soledad Dawson, ambas licenciadas en psicología, que trabajan en el Área de Capacitación y Actualización del organismo nacional.

Problemática sobre abuso sexual de niños, niñas y adolescentes

“Esta fue la primera capacitación del año, y estamos abordando específicamente la temática relacionada con el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. El encuentro tuvo su eje en cuanto a los protocolos y procedimientos en este tipo de situaciones, tanto en los casos de abusos como los de grooming (término que se utiliza en conductas o acciones de un adulto para ganar la confianza de un menor de edad, con el objetivo de obtener beneficios sexuales), violencia sexual y familiar”, manifestó la subsecretaria provincial.

Fueron dos días de capacitación idénticas para dos grupos, con la modalidad de taller interactivo, con los integrantes de distintos organismos y organizaciones que trabajan temáticas de violencia para intercambiar experiencias y enriquecer el aprendizaje a partir del marco normativo vigentes.

“Los recursos que tenemos en cada uno de los lugares y el trabajo que hace cada equipo cotidianamente, y esta misma capacitación se realizó para dos grupos en dos jornadas para alcanzar mayor cantidad de población, y por otro lado como tenemos espacios que cuentan con guardias que no se pueden desatender, se decidió hacerlo con la modalidad de dos días esta capacitación impartida por profesionales que pertenecen al programa de las víctimas contra las violencias a nivel nacional, que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, explicó Duarte.

Capacitación para quienes trabajan en las temáticas

Las profesionales capacitadoras del Ministerio de Justicia de la Nación, trabajan cotidianamente en el equipo de víctimas de violencia, que anteriormente estaban en componentes separados, por un lado violencia de género, y por otro violencia sexual, y en este momento trabajan de manera mancomunada. “Algo beneficioso, sobre todo en un territorio como Misiones, donde lo que ocurre a habitualmente es que las llamadas llegan indistintamente por ambas problemáticas, y hay que estar preparados para responder de la misma manera a las dos situaciones.

El taller fue cerrado y dirigido específicamente a los profesionales y personal de instituciones públicas que luchan diariamente contra este problema en la provincia,, incluidas las promotoras del PROGEN.

“Tratamos de mantener una modalidad de taller, y como son temas muy delicados y a su vez que generan mucha inquietud y ansiedad, hacerlo con inscripción abierta podía implicar que participara una cantidad de gente que nos excediera, y por otro lado sabíamos que trabajábamos sobre un conocimiento ya instalado y sobre la experiencia concreta”.

Esta no fue una capacitación para comenzar a entender de qué se trata, si no para profesionales que cotidianamente tratan con estas problemáticas y que se encuentra con situaciones que tienen que ver, tanto con inconvenientes relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial, el sistema de salud, la interacción con otros organismos como la policía, las Defensorías, etc., son cuestiones muy específicas que se presentan en los procedimientos cotidianos”, señaló Duarte.

Posibilidad de habilitar una Línea en San Vicente

La Línea 137 tiene sedes en Posadas, Oberá y Eldorado una brigada móvil, en la ciudad de Posadas -que además cubre Garupá- Oberá y Eldorado. Además está el call center que es uno solo para toda la provincia, todas las personas que llaman a la Línea 137, siempre serán recibidas en el call center que está en Posadas; y también hay una Brigada móvil en Oberá y Eldorado; estamos trabajando para ver la posibilidad de habilitar una nueva sede de la Línea 137 en la localidad de San Vicente, para cubrir un área muy delicada y caliente en la Zona del Alto Uruguay.