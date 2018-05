“La pasión por el canto genera una explosión, y hay que encausarla”

Carlos Ullán, tenor del Teatro Colón, brindará una MasterClass de canto dirigida a todos los géneros musicales, que será seguida por un recital. Se presentará en Posadas el sábado 12 en Bolívar 408 (esq. Buenos Aires). Cupos limitados. Informes al 376 423-7666 (whatsapp) o al mail tecnicaycoachingvocal@gmail.com.

Carlos Ullán, es habitual protagonista de las producciones del Teatro Colón, y este sábado brindará una Master Class dirigida a cantantes profesionales o amateurs, de cualquier género y de todos los niveles que quieran profundizar en el arte de cantar e interpretar. En esta oportunidad estará acompañado por el Maestro Marcelo Pérez y artistas invitados, todo bajo la Organización y coordinación del preparador vocal Daniel Pineda.

En diálogo con el programa “Tarde como siempre”, de Radio Provincia, relató que “se trabajará la interpretación vocal, técnica vocal, fraseo de cada participante. Hay cuestiones que se irán viendo de acuerdo a cada necesidad, como la administración del aire, que es una cuestión bastante generalizada y que tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Todos hacemos una respiración muy alta porque no bajamos las revoluciones. Esto tiene que ver con otras cosas también, una buena respiración se relaciona con el yoga, el tai chi. En ese aspecto, expresó que “Es necesario bajar un cambio y tratar de conectar. Los que van a estas clases son personas a las que les apasiona el canto, y eso puede generar una explosión de sentimientos. y yo me encargo de darles herramientas para encausar esa energía”.

“Un Pavarotti no se forma en un día”

“La técnica básica de conexión del aire y uso del diafragma es siempre la misma, la diferencia con el canto lírico es la elevación del paladar y uso de la máscara, porque no hay amplificación. Se usan los “resonadores”, y eso no tiene nada que ver con el volumen de la voz ni la cantidad de aire en los pulmones, sino con la relajación y, sobre todo, las ganas que uno tenga de que lo escuchen. Hay quienes no tienen una gran voz, pero sí una buena frecuencia vibratoria y lo hace con una buena relajación y, sobre todo, con pasión. Y eso tiene que ver con cualquier género musical, por es abordaremos zambas y algunos tangos, como para derrumbar ese mito de que un cantante lírico tiene que cantar siempre impostado”. Así de claro se expresó este egresado de la carrera de canto del Teatro Colón y perfeccionado con maestros de Francia e Italia.

“Cuando comencé a cantar no tenía una gran voz. Era liviana y frágil como para cantar en un teatro sin micrófono, pero con el tiempo fui armando una técnica vocal que me permitió cantar en los lugares en que lo he hecho. explicó. Nadie se convierte en Pavarotti en un día”, remató, pero dejó flotando la idea de que “Aunque en una jornada de clase no se puede sacar un cantante, hay ciertas cosas importantes que se pueden asimilar y, sobre todo, dejar un plan de trabajo trazado, luego es tener constancia y dedicación

PRIMERO CLASE, DESPUÉS RECITAL

La Master Class será el próximo sábado 12 las 17 Hs. en Bolívar 408. Esa misma noche, a las 21 Hs. brindará un recital en el que regalará obras como “Dalla sua pace”, de Mozart y que inmortalizara Plácido Domingo, o “Una furtiva lágrima”, de la ópera L’elisir d’amore, compuesta por Gaetano Donizetti en 1832, además de los clásicos “El día que me quieras” y “Alfonsina y el mar”, entre varios más.

