Desde hoy las mujeres de la zona Centro podrán acceder a una mamografía 3D

El Hospital Samic de Oberá, se suma desde hoy a la red de Mamotest, que ya cuenta con equipo en el Hospital Favaloro de Posadas. Las mujeres de la Zona Centro de Misiones podrán acceder a la última tecnología en estudios mamarios y prevenir el cáncer de mama u otras enfermedades mamarias.. La mamografía 3D es gratuita.

Desde los 40 años o más, las mujeres pueden acceder al estudio sin orden médica, solo deben presentar el DNI. En el caso de mujeres menores de 40 años deben presentar el pedido médico y DNI.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 horas y los turnos son por orden de llegada, o pueden acceder al turno a través de los siguientes números telefónicos: 03755 421226/227.

¿Qué es Mamotest?

Se trata de un nuevo Mamógrafo 3D que ofrece una mejora de la imagen, permitiendo visualizar anomalías mucho más pequeñas y, por lo tanto, aumenta la posibilidad de encontrar el cáncer de mama en una etapa inicial para así salvar vidas.

¿Sabías que 9 de cada 10 mujeres previenen y salvan su vida con un diagnóstico mamario precoz? Ahora en Posadas y Oberá podes hacerte sin turno una mamografía 3D gratuita y tener los resultados en 24 horas.

La Mamografía 3D aumenta la detección de cáncer invasivo en un 41%, generando menor dosis de radiación y 15% menos de rellamadas.

¿Cómo es el estudio?

El estudio no provoca dolor. Los equipos son modernos y no necesitan la fuerza de la compresión de los equipos viejos. El estudio de mamografía dura 10 minutos. No hay ninguna preparación previa para hacerse una mamografía. Si una mujer esta en el periodo de lactancia, puede realizarse una mamografía, lo ideal es que de amamantar una hora antes. Ante determinadas enfermedades es mejor consultar a un medico antes de realizarla.

Trabajan en la creación de gráficos para los material de educación alimentaria para la Población Mbya Guaraní

(Se adjunta fotografía)

Con el claro objetivo desarrollar herramientas de educación alimentaria en las comunidades Mbya Guaraní de Misiones, la Dirección de Programas Comunitarios – Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública, está trabajando en un proyecto sobre “Educación alimentaria para la población Mbya”

El mismo consiste en desarrollar herramientas de educación alimentaria: “Teoría acompañada de dibujos y gráficos que representen la idiosincrasia de la misma población. Con sus connotaciones culturales y espirituales, sus alimentos y recetas autóctonas”, explicaron desde el Programa.

El taller de dibujo fue desarrollado en el C.E.P. Nº 30 de la Localidad de Ruiz de Montoya, aula satélite Takuapí. En el mismo participaron aproximadamente 50 adolescentes entre 13 y 23 años de edad, de las Comunidades cercanas, entre ellas (Takuapí, Kaaguy Poty, Tupambaé, Yvy Pyta, Yvytu Porá, Ka´a Kupé, Virgen María,Piracuá, Koen ju, Ambay Poty, Pocito, Marangatú).

La jornada se desarrolló en base a la presentación del proyecto y sus avances, una introducción sobre alimentación saludable y una sensibilización sobre desnutrición infantil. La consigna fue: escribir, graficar o dibujar una guía de alimentación con la que ellos se sientan identificados.

Cabe aclarar, que el material que se seleccionará respetará la identidad del autor. Los autores firman consentimiento informado para la utilización de su producción, y el día de la presentación oficial del mismo, todos los autores involucrados serán presentados ante la sociedad como creadores y parte del equipo de producción.

Próximamente, los dibujos serán presentados ante el Equipo técnico y los diseñadores para presentar las nuevas ideas y poder fusionar una idea entre tantas opciones que se ajuste a una alimentación saludable con el matiz de la etnia Mbya.

Colaboraron para realizar el encuentro la comunidad de Ruiz de Montoya, el Preceptor Aula satélite del C.E.P N.º 30 Takuapí Alles Pedro, y la Directora Karina Freiberger, al equipo de docentes y al alumnado en conjunto con los profesionales de la Dirección de Programas Comunitarios – Salud Indígena Techai Mbya, dependiente de la Subsecretaria de Atención Primaria y Salud Ambiental de la cartera sanitaria provincial.

Alumnos de la Escuela Epet N°4 de Puerto Iguazú participaron de un Taller del Ce.Pro.Mu

(Se adjunta fotografía)

Unos 750 alumnos, docentes y directos de a la Escuela EPET N°4 de Puerto Iguazú, participaron, la semana pasada, del taller que dictó el equipo del Centro Provincial de la Mujer (CEPROMU), en la Capital de las Cataratas.

A través de diferentes técnicas de participación, se trabajó con los alumnos sobre diversos tipos de violencia, protocolo de la institución, salud sexual y reproductiva.

Hospital Escuela: en el Sector de Hemodinamia se realizan alrededor de 170 estudios por mes

(Se adjunta fotografía)

El Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga dispone de un Sector de Hemodinamia, en el que trabajan 3 médicos especialistas en hemodinamia, cuentan con tecnología de punta para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos, todo al servicio de la comunidad que lo requiera. Se llevan a cabo alrededor de 170 estudios por mes.

El responsable del Sector de Hemodinamia del Hospital Escuela, doctor Ernesto Duarte (M Nº 04778) explicó que la hemodinamia es el estudio de los vasos sanguíneos del cuerpo a través de una guía floroscopica, con la que podemos identificar algunas patologías que existan en el cuerpo humano.

La gran mayoría de los vasos sanguíneos como venas y arterias se pueden identificar a través de este estudio que es minimamente invasivo. Hoy se realizan en el Hospital Escuela estudios diagnósticos y de tratamiento, sobre todo de la patología que mayor mortalidad registra, que es la cardiovascular principalmente infartos, mencionó.

Además se refirió al personal, el sector cuenta con 3 hemodinamistas que trabajan los 365 días del año. Se realizan alrededor de 170 estudios por mes, el 20 % son tratamientos y 150 diagnósticos.

Al tiempo Duarte agregó: “trabajamos en esta institución con pacientes que viene con problemas cardíacos, sobre todos con infartos, por lo que disminuyo mucho la mortalidad a través de tratamientos de angioplastia coronaria”.

En este sentido destacó la gestión del gobierno de la Provincia y de las autoridades de la Fundación Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga Ley XVII- Nº 70 (Fun. Par. Sal.) y del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, para mantener en la institución esta técnica de avanzada para paciente con o sin cobertura social, “esto es muy importante porque no todos los hospitales públicos pueden ofrecer estos estudios”.

Por otro lado, se refirió a la actividad de docencia e investigación “tenemos trabajos de investigación premiados tanto a nivel nacional como internacional”.

Finalmente subrayó que este año comenzó con la formación de un residente en el sector de hemodinamia.