DIPUTADOS REPUDIAN DESPIDOS EN AGRICULTURA FAMILIAR Y EN TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

La Cámara de Representantes de la Provincia, declaró este jueves, su enérgico repudio y rechazo por los despidos de los y las trabajadoras de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, que dependen del Ministerio de Agroindustria de la Nación, del Inta y Senasa y que desempeñaban sus tareas de gran valoración laboral y social en Misiones.



El PAyS también solicitó la reincorporación o gestiones para revertir la situación de estos trabajadores a sus lugares de empleo.

El presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó la iniciativa acompañado por sus pares, y el resto de los bloques menos, los que integran los diputados de Cambiemos y la UCR que votaron en contra.

Los dos proyectos tienen estricta relación: el rechazo a la “arbitraria decisión de los despidos”, y la exigencia de que se hagan gestiones para su reincorporación tratan sobre la misma problemática.

Sereno recordó en defensa de sus Proyectos que una de las características especiales que tiene esta provincia es el minifundismo y la producción a través de la agricultura familiar, y que se elevara con rango de Ministerio a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, muestra que el Estado conoce cuáles son las características y necesidades.

​​Apuntan al desguace de la agricultura familiar

El diputado del PAyS detalló que existen unas 40.000 familias de pequeños agricultores en Misiones, que tratan de diversificar su producción, mantener el arraigo en la chacra, sostener el minifundio, “y no transformarse en desiertos verdes que destruyen todo el país. Pero desde que asumió este Gobierno de CEOs (ejecutivos de empresas) parece que por impericia, o por una decisión política productiva y económica, apuntan al desguace de la agricultura familiar”.

Remarcó que esto sucede no solo en Misiones, ya que las economías regionales en Salta, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, la agricultura familiar “sufre un desguace debido al incremento a los costos de producción que tuvieron estas economías que en muchos lugares se hacen inviables, insostenibles, y cuánto más necesitan que intervenga, el Estado Nacional se corre todo lo posible de ese lugar”.

Sereno advirtió en su exposición en el recinto, que se corre para la agricultura familiar; pero no para las producciones agro exportadoras o mineras. “Es decir para la explotación, el saqueo, la destrucción del suelo y del trabajo el Gobierno Nacional está presente”, dijo.

​​Desarraigo, abandono y pobreza

El diputado Martín Sereno agregó que todas estas decisiones apuntan a que las familias abandonen las chacras, las malvendan, y se formen latifundios que “nos llenen de pinos hasta en la mesita de luz, que maten el suelo que esa manera es matar a nuestra gente. Y entonces sucede que el agricultor que vendió su chacra se asienta en los cordones urbanos donde necesita una permanente asistencia del Estado, porque el dinero de su chacra se termina, y en la ciudad no puede producir. Y eso genera desarraigo, partición en las familias, abandono, pobreza y sobrevivir de que el Estado lo asista”, fustigó el diputado del PAyS.

Recordó que hasta la fecha fueron despedidos casi 300 técnicos de Agricultura Familiar en el país, y 17 en la provincia en esta última tanda, porque hubo despidos y se logró la reincorporación de algunos; pero siguen llegando telegramas.

​​“Los técnicos que hay en la provincia atendían a 16.000 familias, generando arraigo, especialización, investigación, información, capacitación técnica, seguimiento de los desarrollos. Había 22.000 familias que con técnicos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación no podían asistir porque no llegaban la capacidad de desarrollo territorial y la falta de recursos humanos. Faltan técnicos y estos CEOs despiden“, expresó.

​​“Ajusten a las grandes empresas concentradas”

Ante un recinto atento, el legislador hizo una pregunta retórica: “Cuál es la política de Cambiemos?: expulsar técnicos. Si antes nos faltaban para atender 22.000 familias y ahora echaron a 17, son más familias las que no podrán ser asistidas técnicamente por quienes están preparados para hacerlo. Por eso vuelvo a recalcar este contraste: por un lado transforman la Secretaría en Subsecretaría, de Ministerio del Agro al de Agroindustria; despiden a casi 300 técnicos en todo el país y desguazan los programas, todo con el argumento de efectivizar el funcionamiento y cuidar los recursos porque el déficit fiscal está alto“.

Sereno instó: “Bueno muchachos, si quieren recaudar más, cobren impuestos a las mineras, pongan retenciones a los agro exportadores, no sólo a la soja, sino al trigo y al maíz; pero no ajusten a los sectores más desprotegidos en favor de las grandes empresas concentradas”.

​​Cambiemos quiere tierras sin campesinos

Resaltó que está claro que los que manejan el Poder en el Gobierno Nacional son las entidades financieras, que están haciendo más dinero que nunca con la especulación y la bicicleta financiera, beneficiando a exportadores e importadores, porque “ahora podemos traer de todo a la Argentina: paltas de Italia, bananas de Ecuador, papas de Brasil, como si no se pudiera producir en la provincia y en el país. También bajó la producción de leche. Es indudable que el macrismo quiere tierras sin campesinos y campesinos sin tierras, y con esto que hace lo está logrando de a poquito. En esta semana el 10% los trabajadores y las trabajadoras de Agricultura Familiar de la Nación fueron despedidos.

Por eso nuestro total repudio y el pedido de gestión urgente al Ejecutivo Provincial para intentar que nos escuchen y reincorporen a estos trabajadores porque los necesitamos”.

Y si esto no se logra, “pediremos al Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia, que de alguna manera trate de incorporarlos porque la agricultura familiar es un bastión ineludible. Solicitamos esto como misioneros, como representantes del pueblo, de la chacras, y de nuestros agricultores”, enfatizó Sereno.