MAQUINIZACIÓN DE AÑA CUÁ: OBRAS ARRANCARÍAN A INICIOS DEL 2019

Por La Nación***

La maquinización de Aña Cuá ofrecerá a la EBY una mayor producción de energía y un caudal de facturación económica superior.



Carlos Yorg, coordinador técnico del proceso del proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá de la Entidad Binacional Yacyretá, explicó esta mañana que el proceso licitatorio avanza según cronograma, tanto que si no existen demoras en esta parte, las obras podrían arrancar a inicios del 2019.

Consultado esta mañana por la 970 AM, Yorg explicó que ayer miércoles 2 mayo se realizó la apertura de ofertas para suministro electromecánico para el proceso de maquinización, en la ciudad de Buenos Aires.

Calificó a la apertura como un segundo hito dentro del proceso, ya que el 16 de abril pasado se realizó la apertura de sobres para la construcción civil.

Destacó que actualmente el proceso ingresa en la parte de evaluación de ofertas, donde habrán empresas pre-seleccionadas, que deberán consecuentemente realizar sus ofertas económicas.

Aclaró que el proceso licitatorio en sí pude realizarse de entre 4 a 6 meses, no obstante, aclaró que el trámite avanza por ahora según cronograma.

La maquinización del vertedero de Aña Cua es alentada por Argentina desde hace años.



“Aprovechar caudal”

La Entidad Binacional Yacyretá lleva adelante el proceso licitatorio para la ampliación de su Central Eléctrica, mediante la maquinización del brazo Aña Cuá, el cual tiene un vertedero donde se agrega un caudal ecológico de agua de 1.500 metros cúbicos por segundo.

Yorg destacó en este punto que el proyecto plantea la utilización de ese caudal para producir energía y agregar un 10% más de producción eléctrica a la producción anual de la EBY. “Pasaríamos de producir 20.000. GW hora/año, a unos 22.000 GW hora/año”, indicó.

Recordó que desde el inicio de operaciones de la EBY en 1994, no se agregó ningún valor al caudal de 1.500 metros cúbicos de agua por segundo que tenía Aña Cuá. Por eso, al concluir la maquinización, se tendrá un valor agregado e, inclusive -desde el punto de vista económico- se tendrán entre US$ 60 millones y US$ 80 millones más en facturación, según Yorg.

Finalmente, mencionó que las obras empezarían, si todo continúa de acuerdo al cronograma, a principios del año 2019. Sin embargo, reconoció que los plazos están sujetos a las garantías de mantenimiento de las ofertas, mediante montos importantes de dinero.



https://www.lanacion.com.py/negocios/2018/05/03/maquinizacion-de-ana-cua-obras-arrancarian-a-inicios-del-2019/