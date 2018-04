ELDORADO: LA COORDINADORA PROVINCIAL SUMA ORGANIZACIONES Y FORTALECE LA UNIDAD EN LA LUCHA

En la calurosa tarde del lunes, y con presencia de referentes, dirigentes y militantes de 20 organizaciones, la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha realizó una asamblea en la ciudad de Eldorado, en la cual se abordaron diferentes temáticas, alcanzando consensos, y avanzando en la construcción de un gran Congreso Provincial de Trabajadores a realizarse este año.



La reunión tuvo lugar en la Casa Artigas, espacio físico perteneciente a la organización política Patria Grande Eldorado.

Además del núcleo fundador de organizaciones sociales y sindicales de la Coordinadora, participaron nuevas organizaciones de la zona norte, que quedaron formalmente incluidas dentro de la multisectorial.

En un principio, cada organización desglosó realidades y problemáticas que se están abordando de manera sectorial en los territorios, y luego se avanzó en la discusión de un conjunto de acciones y actividades colectivas, de cara al Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, y en relación a coyunturas urgentes de la actualidad.

​​Debate sobre comisiones de trabajo

En una segunda etapa, y dando continuidad al trabajo iniciado en anteriores reuniones de la Coordinadora, se avanzó en el debate acerca de las comisiones de trabajo hacia el encuentro provincial de trabajadores y organizaciones sociales que tendrá lugar este año en fecha y lugar a definir. Se establecieron así 17 comisiones temáticas.

De aquí en más, cada organización tendrá la tarea de discutir hacia el interior de sus estructuras, las formas de participación y los aportes para cada una de estas comisiones definidas. Se anhela la concreción de un encuentro multitudinario e histórico, que siente las bases para un programa político y de acción mancomunada.

Sobre el cierre, la Coordinadora intercambió opiniones y definió apoyar el reclamo por la libertad de Lula Da Silva en Brasil, decisión que será plasmada en un futuro manifiesto.

Finalizada la asamblea, un grupo de referentes de la Coordinadora se trasladó hacia Puerto Piray y posteriormente a Montecarlo, llevando el saludo y la solidaridad plena a las y los docentes que se encuentran sosteniendo sendas luchas en esos territorios.

​​Voces de la asamblea

Uno de los militantes de Patria Grande, José Luis “Cachorro” Fuentes, y uno de los anfitriones de la reunión, celebró el encuentro y el hecho de “poder descentralizar este tipo de reuniones entre organizaciones” y la posibilidad de “cambiar ejes históricos para construir nuevos espacios de encuentro”.

Fuentes destacó además la importancia de abordar los temas coyunturales de la provincia, pero atentos a “avanzar en las cuestiones urgentes” en un contexto de ofensiva de los gobiernos contra las organizaciones populares y sus expresiones de lucha.

​​

Fortaleciendo la unidad

El secretario político de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, dio la bienvenida a las organizaciones que participaban por primera vez de una asamblea de la Coordinadora, y tras realizar un breve resumen de lo actuado por la multisectorial, subrayó la necesidad “seguir afianzando y fortaleciendo la unidad en la acción de las organizaciones que luchamos en Misiones contra el ajuste, el desempleo, los tarifazos y toda la avanzada neoliberal”.

​​



“Este Gobierno entrega nuestra soberanía”

Felipe Mazzacote, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se mostró gratificado por la creciente unidad de la Coordinadora, y afirmó que “estamos en etapas decisivas donde los trabajadores, los desocupados, el pueblo en sí, no podemos estar divididos.



​​No hay que olvidar que Cambiemos es un Gobierno que gobierna para los ricos, y entrega nuestra soberanía todos los días”.

​​

Experiencia de unidad

La delegada de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Gabriela González, se refirió a la experiencia de unidad que se viene replicando en Eldorado, en una coordinadora zonal que además integran el Partido Obrero, Patria Grande, la CCC y otros espacios. Y en lo sectorial, informó que en la SAF los trabajadores se encuentran en lucha debido a la “reducción y achique de la Subsecretaria de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agroindustria, que no cesa desde la asunción de Mauricio Macri, con despidos que se montan sobre la precarización del 100% que dejó el gobierno anterior” e invitó a una jornada de lucha del sector en Eldorado, en el marco de un paro nacional de ATE SAF.

Del mismo sector, y a la vez militante de Patria Grande, Patricia Schmid aportó que “la articulación entre organizaciones es estratégica y no debe ser solo en lo coyuntural sino también a la largo plazo”.

​​

Espacio fundamental de unidad

El dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Jorge Páez, calificó de “muy importante”, el plenario de la Coordinadora, a la cual calificó como “un espacio fundamental de unidad en tiempos donde las políticas de gobierno están generando miseria, falta de trabajo a nuestra gente, en el campo, las ciudades y los barrios.

Creemos que este es el camino, ir trabajando juntos no solo unidad en la acción sino además un programa político”, dijo.

Roberto Eiskman, del Movimiento Popular Seamos Libres, indicó que “vemos a diario la desesperación en los barrios humildes, que es por un plato de comida y desde el Estado no existe contención”, y anheló que la Coordinadora se fortalezca para “ser la herramienta contra el ajuste” y de lugar a “una nueva generación política”.

​​

Agenda popular en toda la provincia

El dirigente, Nicolás Acosta, del Movimiento Territorial de Liberación y la Federación Juvenil Comunista, propuso la elaboración de una “agenda popular para que en toda la provincia estemos al tanto de las luchas que cada organización lleva adelante, independientemente de las luchas que sostenemos como Coordinadora”.

Reafirmó que la unidad debe ser contra “el ajuste, la entrega y la represión” y pidió ampliar el debate hacia cuestiones como el consumo problemático de drogas en los barrios, dada la incidencia dañina de esta cuestión especialmente en los sectores más humildes.

​​

Tala ilegal de árboles nativos

Javier Báez, guardaparque y delegado de ATE, al igual que Fabio Filátiga, docente y también miembro de ATE, denunciaron que en San Pedro se está dando la tala ilegal e indiscriminada de árboles nativos protegidos por ley, en un predio cedido para una escuela privada que además, recibe subsidios del Estado en detrimento de escuelas públicas que “se caen a pedazos”. La Coordinadora aprobó apoyar decididamente esta lucha.

La militante Silvina García, del Movimiento Popular La Diginidad, manifestó su beneplácito por la presencia de nuevas organizaciones que “venimos construyendo la lucha en la provincia, y avanzando hacia un programa de lucha integrador, para el pueblo, vamos hacia un congreso de los pueblos con mucho entusiasmo y extendemos la invitación a todos los sectores que sientan la necesidad de salir a luchar”.

​​Soberanía alimentaria y reforma agraria

El concejal del PAyS en Andresito, Adriano Matter, también dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, participó por primera vez de una reunión de la Coordinadora.

​​“Nuestra bandera es la soberanía alimentaria, la reforma agraria, la vuelta al campo. Y estamos ante un presente de cierre de fábricas, de despidos, de ajuste, al cual le tenemos que responder dando fuerza a un proyecto constructivo, inclusivo de todos los sectores en lucha, para garantizar tierra y trabajo en la provincia. Nos unimos a la Coordinadora para sumar a la lucha”, enfatizó.

Graciela De Melo, militante de la CCC, junto al referente de esa organización en Eldorado, Sebastián Rodríguez, aludió a la importancia de “seguir ampliando la Coordinadora” y unificar así las batallas que las organizaciones populares vienen dando ante “la desocupación, la precarización y la necesidad de la gente que crece y crece en los barrios”.



​​

Redoblar los esfuerzos de unidad

Eduardo García, miembro del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), rescató la “conciencia que va creciendo en los barrios, al mismo tiempo que la pelea por trabajo y por poder llevar comida a la olla se hace cada vez más duras” y tildó de “fundamental” redoblar los esfuerzos de unidad en la acción.

Desde el Movimiento Popular Estudiantil (MPE) saludaron los avances de la multisectorial e insistieron con pensar y accionar en torno a “qué tipo de profesionales forma nuestra universidad pública, si al servicio del modelo de los agrotóxicos y el monocultivo o en beneficio de nuestro pueblo”, a tiempo que pusieron a disposición de la Coordinadora “los espacios de la universidad pública, que son nuestros”.

Elizabeth, una militante de la organización Pueblo Unido, de Eldorado, relató la experiencia de su espacio conteniendo el hambre en los barrios, y llamó a luchar en unidad porque “hay padres y madres que llegan al punto extremo de tener que elegir a qué hijo enviar a la escuela porque no alcanza para todos”.

Dana Ziegler, integrante de la Mesa Provincial No a las Represas y del grupo “Los Piray no se tocan”, comentó acerca de la lucha en defensa de los arroyos Piray ante la hipótesis de construcción de una presa hidroeléctrica de capitales extranjeros, y festejó “poder estar luchando juntos desde este coordinadora”.

Las compañeras del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Cooperativa Paraje Unido – Puerto Libertad- señalaron que “nuestra pelea es por el acceso a la tierra, ya que sin tierra nos podemos producir, a los servicios básicos y por un modelo de soberanía alimentaria basado en la agroecología”.



Contra la criminalización de la pobreza

María Alvez, vicepresidenta de la Asociación Civil Biblioteca Popular de Puerto Azara y secretaria general de ATE Zona Sur, recalcó que “como Coordinadora debemos defender y profundizar la unidad y tomar como bandera propia en el conjunto de nuestras luchas, la criminalización de la protesta”.

Detalló la situación de los 27 trabajadores municipales de Apóstoles, judicializados y próximos a comparecer en un juicio oral por haber reclamado salarios y condiciones laborales durante una toma del corralón municipal de esa ciudad.

Finalmente, César Fariña, secretario general de ATE Misiones, narró la situación actual de los trabajadores de planta permanente del Mercado Central, que se encuentran de paro hace 30 días, y convocó a “confluir juntos como organizaciones del pueblo, a la construcción de un programa y una alternativa política”, sostuvo el gremialista.