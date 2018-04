Equipos de salud del Primer Nivel de Atención fortalecen conocimientos sobre IRAB

NO use auriculares para proteger su audición. De hecho, ahogar los ruidos tóxicos con los auriculares de un estéreo puede ser contraproductivo. Estos aparatos pueden llegar a generar un ruido de exposición equivalente a unos 100 decibelios.

NO use tapones para los oídos no estandarizados, como por ejemplo algodones, filtros de cigarro, gomas o incluso casquillos de balas (en el campo de tiro). Este tipo de tapones improvisados representan un grave peligro para la audición, no atenúan el sonido de forma efectiva, son incómodos y antihigiénicos.