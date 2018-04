EL PAyS SE OPONE A DESREGULACIÓN DE LA YERBA Y PROPONE MEJORAR REPRESENTACIÓN EN EL INYM

​​

solicita al Poder Ejecutivo que instruya a su representante en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a impulsar la reforma del Estatuto que rige el funcionamiento de la institución.



“Todas las decisiones que tomó el organismo en los últimos años favorecieron a los intereses de la industria y la molinería, a la concentración del mercado y el debilitamiento de la capacidad de negociación de los pequeños productores, con claro perjuicio también para los tareferos. Ni unos ni otros se sienten representados por sus directores”, refirió el legislador, que explicó que

“esto pasa porque para la integración del Directorio, el INYM pone requisitos que no posibilitan la participación de las asociaciones más representativas, que con suerte llegan a un lugar como suplentes. Es momento de corregir al INYM si no queremos que las políticas neoliberales se lleven puestos a 13 mil pequeños productores”, señaló Lenguaza, que defenderá la iniciativa del Bloque en el recinto.

Desde el PAyS, advierten que “

la desregulación es inviable en este escenario que por un lado, tiene al 75% de los productores con menos de 10 hectáreas y en la otra punta, cuatro firmas dominantes en la industrialización que concentran el 80% del mercado. Si el Estado no interviene para proteger a los débiles de la cadena, estos cuatro se van a sentar a tomar un café y a decidir cuánto se paga por el producto primario, y es casi un hecho que los chicos no sobrevivirán a un embate así”, dijo.

Una mesa inclinada

La propuesta contempla la reforma del Artículo 13 del Estatuto para que los tres representantes de los productores primarios sean electos por las asociaciones en asambleas o en elecciones democráticas. También, que las asociaciones que puedan inscribirse en el Registro de Entidades del INYM para poner directores en la mesa, sean las que tengan más socios productores yerbateros y no las más antiguas, como pasa en la actualidad.

Finalmente, se solicita que el INYM haga un cruzamiento para verificar que los socios de una asociación que quiera poner un director, realmente sean productores inscriptos en el Registro Obligatorio de Operadores.

“Esto no es imposible y de hecho se da con el tabaco, que tiene registros totalmente blanqueados y cada productor está inscripto como tal. Ninguna asociación que no acredite tener como socios a productores tabacaleros inscriptos, puede definir ni participar de las políticas públicas relacionadas al sector y la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. En la yerba, en cambio, el INYM no termina nunca el registro obligatorio de productores, y recién ahora empiezan a contabilizar las hectáreas de los que no son propietarios. Esto siempre favoreció la venta en negro, además de restarle legitimidad a los que llegan al directorio y luego votan a favor de Corrientes y la industria”, agregó.

Finalmente, Lenguaza aseguró que

“la mesa del INYM tiene las herramientas legales para planificar, controlar, y tomar las decisiones que sean necesarias para anticiparse a una superproducción y asegurar el precio, pero su composición siempre desfavorece a los chicos”.