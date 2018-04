AQUÍ ESTÁN TODOS LOS DATOS QUE FACEBOOK Y GOOGLE TIENEN SOBRE USTED

Por Dylan Curran***



La recolección de nuestros datos personales va mucho más allá de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar. Así que me preparé y eché un vistazo



Una porción de los datos que Facebook conserva en el autor: ‘Esta información tiene millones de usos nefastos’.

¿Quieres salir? Voy a mostrar cuánto de sus likes (me gusta) de Facebook y Google Store acerca de usted, sin siquiera usted darse cuenta.

Google sabe dónde has estado

Google almacena su ubicación (si tiene activado el seguimiento de ubicación) cada vez que enciende su teléfono. Puede ver una línea de tiempo de dónde ha estado desde el primer día que comenzó a usar Google en su teléfono.

Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: google.com/maps/timeline?… Aquí está cada lugar en el que he estado en los últimos 12 meses en Irlanda. Puedes ver la hora del día en que estuve en el lugar y el tiempo que tardé en llegar a ese lugar desde el anterior.



‘Un mapa de Google de cada lugar en el que he estado en Irlanda este año’. Fotografía: Dylan Curran



Google sabe todo lo que has buscado y eliminado

Google almacena el historial de búsqueda en todos sus dispositivos. Eso puede significar que, incluso si usted elimina su historial de búsqueda e historial de teléfono en un dispositivo, aún puede tener datos guardados de otros dispositivos . Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: myactivity.google.com/myactivi ty

¿Por qué hemos renunciado a nuestra privacidad en Facebook y otros sitios con tanta disposición?

Google tiene un perfil publicitario de usted

Google crea un perfil publicitario basado en su información, que incluye su ubicación, sexo, edad, aficiones, carrera, intereses, estado de relación, peso posible (¿necesita perder 10 libras en un día?) E ingresos. Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: google.com/settings/ads/

Google conoce todas las aplicaciones que usa

Google almacena información sobre cada aplicación y extensión que utiliza. Sabe con qué frecuencia los usa, dónde los usa y con quién los usa para interactuar. Eso significa que saben con quién hablas en Facebook, en qué países estás hablando, a qué hora te vas a dormir. Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: security.google.com/settings/ secur…



Google tiene toda tu historia de YouTube

Google almacena toda tu historia de YouTube, por lo que probablemente sepan si serás padre pronto, si eres conservador, si eres progresista, si eres judío, cristiano o musulmán, si se siente deprimido o suicida, si es anoréxica … Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: youtube.com/feed/history/s…



Los datos que Google tiene sobre usted pueden llenar millones de documentos Word

Google ofrece una opción para descargar todos los datos que almacena sobre usted. He solicitado descargarlo y el archivo tiene 5.5GB de tamaño , que son aproximadamente 3 millones de documentos Word.

Este enlace incluye tus marcadores, correos electrónicos, contactos, tus archivos de Google Drive, toda la información anterior, tus videos de YouTube, las fotos que tomaste en tu teléfono, las empresas que compraste, los productos que compraste a través de Google …

También tiene datos de su calendario, sus sesiones de hangouts de Google, su historial de ubicaciones, la música que escucha, los libros de Google que ha comprado, los grupos de Google en los que está, los sitios web que ha creado, los teléfonos que usted usa. propiedad, las páginas que has compartido, cuántos pasos camina en un día … Haga clic en este enlace para ver sus propios datos: google.com/takeout

Facebook tiene resmas y resmas, una gran cantidad de datos sobre ti, también

Facebook ofrece una opción similar para descargar toda tu información. El mío era de aproximadamente 600MB, que son unos 400.000 documentos de Word. Esto incluye todos los mensajes que haya enviado o vaya a a enviar, cada archivo que haya enviado o vaya a enviar, todos los contactos en su teléfono y todos los mensajes de audio que haya enviado o ser´enviado. Haga clic aquí para ver sus datos: https://www.facebook.com/help/ 131112897028467



‘Una instantánea de los datos que Facebook me ha guardado’. Fotografía: Dylan Curran

Facebook almacena todo, desde tus stickers hasta tu ubicación de inicio de sesión Facebook también almacena lo que cree que le puede interesar en función de las cosas que le gustaron y de lo que usted y sus amigos hablan (aparentemente me gusta el tema “niña”). Algo sin sentido: también almacenan todas las pegatinas (stickers) que has enviado en Facebook (no tengo ni idea de por qué lo hacen. Es solo una broma en este momento).

También almacenan cada vez que inicie sesión en Facebook, desde donde inició sesión, a qué hora y desde qué dispositivo. Y almacenan todas las aplicaciones que alguna vez ha conectado a su cuenta de Facebook, por lo que pueden adivinar que estoy interesado en política y diseño web y gráfica, que estaba soltero entre X y Y período con la instalación de Tinder, y que conseguí un teléfono HTC en noviembre.

(Nota al margen, si tiene Windows 10 instalado, esta es una imagen de solo las opciones de privacidad con 16 submenús diferentes, que tienen todas las opciones habilitadas por defecto cuando instala Windows 10)

Pueden acceder a su webcam y micrófono

Los datos que recopilan incluyen el seguimiento de dónde uno se encuentra, qué aplicaciones ha instalado, cuándo las usa, para qué las usa, acceso a su cámara web y micrófono en cualquier momento, sus contactos, sus correos electrónicos, su calendario, su historial de llamadas, los mensajes que envía y recibe, los archivos que descarga, los juegos que juega, sus fotos y videos, su música, su historial de búsqueda, su historial de navegación, incluso las estaciones de radio que escucha.

Estas son algunas de las diferentes maneras en que Google obtiene tus datos

Obtuve el documento de Google Takeout con toda mi información, y este es un desglose de todas las formas diferentes en que obtienen su información.



‘Mi documento de Google Takeout’. Fotografía: Dylan Curran

Aquí está el documento del historial de búsqueda, que tiene 90.000 entradas diferentes, incluso mostrando las imágenes que descargué y los sitios web a los que accedí (mostré la sección de Pirate Bay para mostrar cuánto daño puede hacer esta información).

Google sabe a qué eventos asistió y cuándo

Aquí está mi Calendario de Google desglosado, que muestra todos los eventos que he agregado, si realmente los atendí, y a qué hora asistí (esta parte es cuando fui a una entrevista para un trabajo de marketing, y a qué hora llegué). )

Y Google tiene información que borraste

Este es mi Google Drive, que incluye archivos que eliminé explícitamente, incluido mi currículum, mi presupuesto mensual y todos los códigos, archivos y sitios web que he creado, e incluso mi clave privada PGP, que eliminé, que utilizo para encriptar correos electrónicos.

Google puede conocer su rutina de ejercicios

Este es mi Google Fit, que muestra todos los pasos que he dado, cada vez que he caminado a cualquier parte, y todas las veces que he registrado alguna meditación / yoga / entrenamientos que hice (eliminé esta información y revoqué Google Permisos de Fit).

​​



Y tienen años de fotos

Esta es todas las fotos tomadas con mi teléfono, desglosadas por año, e incluye metadatos de cuándo y dónde tomé las fotos

Google tiene todos los correos electrónicos que has enviado

Todos los correos que he enviado, que me han enviado, incluidos los que eliminé o que fueron categorizados como spam.

Y hay más

Haré un breve resumen de los miles de archivos que recibí en mi Actividad de Google. En primer lugar, cada anuncio de Google que haya visto o hecho clic, todas las aplicaciones que he lanzado o usado y cuando lo hice, todos los sitios que he visitado y a qué hora lo hice, y cada aplicación que tengo alguna vez instalado o buscado.



‘Tienen todas y cada una de las búsquedas de Google que realicé desde 2009’.

También tienen cada imagen que he buscado y guardado, cada ubicación que he buscado o hecho clic, cada artículo de noticias que he buscado o leído, y cada búsqueda de Google que realicé desde 2009. Y finalmente, cada video de YouTube que haya buscado o visto en mi vida desde 2008.



Esta información tiene millones de usos nefastos. Dices que no eres un terrorista .Entonces,

​​¿cómo es que estabas buscando a Isis en Google? ¿Trabajas en Google y sospechas de tu esposa? Perfecto, solo busca su ubicación y el historial de búsqueda de los últimos 10 años. ¿Administrar para obtener acceso a la cuenta de Google de alguien? Perfecto, tienes un diario cronológico de todo lo que esa persona ha hecho durante los últimos 10 años.

Esta es una de las cosas más locas de la era moderna.

Nunca permitiremos que el gobierno o una corporación coloque cámaras/micrófonos en nuestras casas o rastreadores de localización. Pero seguimos adelante y lo hicimos nosotros mismos porque – ¡al diablo con eso!

Quiero ver lindos videos de perros.

• Se corrigió una leyenda el 28 de marzo de 2018 para reemplazar “opciones de privacidad en Facebook” por “opciones de privacidad en Windows 10”.

* Dylan Curran es un consultor de datos y desarrollador web, que realiza una amplia investigación para difundir la conciencia técnica y mejorar la etiqueta digital