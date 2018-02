DESFILE DE CARNAVAL É CANCELADO EM PORTO ALEGRE

Por Correio do Povo

Desfiles programados para os dias 23 e 24 de março não terão caráter competitivo.



O calendário do Carnaval de Porto Alegre em 2018 está cancelado. Segundo o presidente da Liga Independente da Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), Juarez Gutierrez, os desfiles programados para os dias 23 e 24 de março não terão caráter competitivo e representarão um desfile perfomático entre as escolas de samba gaúchas.



“Foi colocado um novo modelo de Carnaval para Porto Alegre. Mesmo em cima da hora, não conseguimos achar todas as soluções mínimas para poder fazer a permanência do formato original do nosso tradicional Carnaval”, afirmou Gutierrez em entrevista à Rádio Guaíba na tarde desta quarta-feira. “Será um desfile performático marcando que as escolas estão vivas e estão querendo permanecer no cenário, mas aquele modelo de Carnaval público, a gente não conseguiu dar uma solidez este ano”, disse.

Conforme Gutierrez, os desfiles não devem ocorrer no Complexo Porto Seco, mas em outro local ainda a ser definido após uma reunião com a Prefeitura de Porto Alegre nesta quinta-feira. “Dependemos da decisão da Prefeitura, que será feito uma reunião amanhã, para tentar viabilizar este formato, mas de de preferência em local aberto e sem cobrança de ingresso”, declarou.



“A gente decidiu preservar os dias sem a obrigatoriedade de julgamento. Para não colocar em xeque a credibilidade e o respeito, tomamos a decisão, a partir do colegiado, entendemos por bem este ano da gente fazer uma participação pública sem comprometimento comercial e apenas os desfiles de todas as escolas sem o compromisso de julgamento de alegorias”, disse e acrescentou que a decisão foi feita também para não correr o risco de um endividamento maior que tiveram em 2017.

O presidente confirmou que será realizada mais uma reunião para definir a programação oficial deste novo modelo do carnaval gaúcho. No ano passado, já com a falta de recursos, o carnaval foi realizado fora de época, durante a semana de aniversário de Porto Alegre no Porto Seco. A vencedora do último ano foi a Imperadores do Samba, que homenageou a pintora mexicana, Frida Kahlo.



