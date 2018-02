CRISTINA BRÍTEZ: “LA DEA ES UNA EXCUSA PARA APODERARSE DE NUESTROS RECURSOS”

Cristina Britez, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV) por la provincia de Misiones, dialogó con Abramos la Boca sobre el acuerdo alcanzado por la ministra Bullrich y funcionarios norteamericanos que permite la presencia de fuerzas de seguridad norteamericanas operar en el país.



Brítez señaló en primer lugar que “esto forma parte de un viejo plan de la derecha. El gobierno de Estados Unidos, los poderes económicos y financieros intentaron instalar bases desde la época del gobierno de Fernando De la Rúa. Hoy lamentablemente con el gobierno de Mauricio Macri lo están logrando. Es una decisión estratégica del gobierno de los Estados Unidos, avanzar sobre los pueblos de Latinoamérica. Lamentablemente Macri es funcional y nos pone en sumisión a esos poderes. Y lo más triste es que él y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los que los buscan. Les ofrecieron a los Estados Unidos que vengan a concretar ese plan, tal como declaró el Secretario de Seguridad Gerardo Melman. La sociedad tiene que saber que con diversos pretextos vienen estas fuerzas especiales a apoderarse de nuestros recursos naturales“.

La diputada también denunció que “hay un relato construido en torno a la seguridad de la frontera en Misiones. Hemos pedido informes al poder ejecutivo y a la ministra. Pero nunca presentaron ningún informe concreto que demuestre la presencia de estos grupos terroristas o de narcotraficantes. Entonces entendemos que es una excusa para que se instalen los Estados Unidos para después hacerse del Acuífero Guaraní, de los recursos que tenemos. En Brasil, con la venia del presidente Michel Témer se han anunciado la búsqueda de la privatización del acuífero para enajenarlo a empresas como Nestlé o Coca-Cola“.



Finalmente Brítez explicó que “los informes que recibimos de la Secretaría de Seguridad de Misiones es que vendrán elementos de la DEA para capacitar a la policía provincial y a las fuerzas federales. Se integrarán una fuerza especial de combate al narcotráfico. No hay diferencia con respecto a la Iniciativa Mérida, firmada en 2008 entre Estados Unidos y México, que también implicaba un entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas y venta de armamento. Si uno se pone a estudiar cómo está México hoy, vemos que la multiplicación del narcotráfico y las decenas de miles de civiles muertos que hay son sobradas pruebas de que su capacitación no funciona, ni siquiera en su propio país. ¿Quiénes entonces son para decirnos cómo trabajar si ellos no pueden resolver el problema? Hay que tener una política seria respecto al narcotráfico, no salir corriendo a pedirle ayuda a un país que no puede ayudarse a sí mismo“.



http://www.radiografica.org.ar /2018/02/15/cristina–britez– la-dea-es-una-excusa-para- apoderarse-de-nuestros- recursos/