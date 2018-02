ROBERT LONGA: “LO ESTRATÉGICO ES EL PUEBLO Y EL PUEBLO ES LA COMUNA”

Por ALBA TV

En una coyuntura marcada por la guerra económica, el hostigamiento diplomático y mediático permanente contra la soberanía del país, la Revolución Bolivariana resiste.



En este marco signado por las urgencias, se corre el riesgo de perder el horizonte estratégico, que en el caso de Venezuela es la construcción del socialismo.

ALBA TV entrevistó al comunero Robert Longa, referente de la Comuna El Panal 2021 fundada en la parroquia 23 de Enero de Caracas, experiencia que asume el reto de tejer el socialismo en su integralidad desde el territorio.

Longa responde a temas claves para la Revolución, ¿Cómo se afronta la guerra económica desde lo comunal?, ¿Cuál es el rol del partido y cuál el de los movimientos populares?, ¿Qué alcance tienen las comunas?, ¿Dólares para los empresario o producción bajo control comunal?



El Socialismo de Chávez

Para Longa, las comunas no deben ser vistas como un “apéndice de la politiquería, ni de la burocracia”.



De acuerdo a los planteamientos hechos por el comandante Hugo Chávez, considera que La Comuna no es ni debe ser solamente una legalidad, “sino una legitimación que se conquista en la calle, y en el territorio con los comuneros y comuneras, dándole poder al pueblo a través de las Asamblea Patrióticas permanentes, que son los que realmente definen la construcción de la conceptualización de lo que queremos nosotros, los comuneros, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en la salud, desde todas las dimensiones del autogobierno del cual hablaba el Comandante Chávez”.

Chávez, tomando como base la obra Bases para la Democracia Participativa y Protagónica de Heinz Dieterich, desde el Foro de Porto Alegre da una definición, una categorización a lo que es la Revolución Bolivariana, hablar de la democracia participativa y protagónica.



“Chávez dice ’yo estuve buscando entre un Capitalismo más humanizado, me paseé en un momento determinado por lo que se planteaba la Tercera Vía, eso que pregonaba Anthony Giddens, con el tema de la Tercera Vía, redundando en lo mismo, del Partido Laborista británico, pero luego descubrí que no, que no hay Capitalismo con rostro humano; que es el Capitalismo o es el Socialismo, y nosotros lo vamos a definir como Socialismo del Siglo XXI’”, relató el comunero.



“Indudablemente el discurso de Chávez se inscribe allí”, comenta Longa, “y esa Democracia Participativa y Protagónica no es otro que el pueblo en el poder.

Más allá de la lógica representativa, proteccionista, es lo que él decía: ’si queremos sacar al pueblo de la pobreza, hay que darle poder’, y el poder se asume de forma conceptualizada desde La Comuna”.

“Si nosotros no vemos a la Comuna como elemento de desarrollo estratégico dentro del proyecto revolucionario, y a los partidos del movimiento social como elementos tácticos dentro de esa estrategia, entonces podríamos estar entrando en una contradicción, una contradicción que nos toca a nosotros los comuneros, chavistas, que nadie nos saque del chavismo, chavistas”, puntualizó.



“La Comuna es el espíritu, el alma del proyecto Socialista”, dijo el presidente Hugo Chávez. “Quien no se circunscriba bajo esa construcción político-ideológica, puede ser de todo menos chavista. Puede ser un revisionista, puede estar entrando en contradicción, pero quien no se circunscriba dentro de ese planteamiento táctico y estratégico del Comandante Chávez, está entrando en contradicción”.

Para Rober Longa, actualmente Venezuela está en una etapa donde hay muchas contradicciones, “pero nos toca a nosotros, con las herramientas, con todo el bagaje teórico, con toda la praxis revolucionaria que nos dejó el Comandante Chávez, pelearla y conquistar el concepto de Comuna sobre nuestro territorio”, apuntó.



Lo táctico y lo estratégico

“La Comuna es lo estratégico”, dice el vocero del Panal 2021. Para él, la utilización del Carnet de la Patria, forma parte de mecanismos tácticos, programas sociales, que permiten la contra hegemonía sobre el dominio del El Imperio, sobre el dominio del Capital.

Sin embargo, aseguró que “el partido, los movimientos, son tácticos, lo estratégico es el pueblo y el pueblo es la Comuna”, citando a Orlando Borrego.



“Nosotros creemos que para ser Comuna, tenemos que ser poder, y el poder es a través de la producción, es a través de la politización en los territorios, de la participación popular”.

En ese sentido, la Comuna El Panal 2021, comenzó a utilizar una moneda denominada “El Panal”, que permite su intercambio para la compra de bienes y servicios dentro de la comunidad.



“Para nadie es secreto el tema de la moneda, y la moneda existe y surge, al igual que Banpanal, producto de esta misma dinámica de los modos de producción que estamos impulsando desde las comunas con las brigadas de trabajo socialista, la Brigada Ricaurte, la Brigada Antonio José de Sucre, que los desdoblamos hacia el campo”, acotó.



“¿Qué es Banpanal? Es un ente de planificación, de administración financiera de la Comuna. ¿Qué es la moneda? Un contrato social, pero ese contrato social va concatenado con la producción”, explicó a Alba TV.

Aseguró que parte del trabajo de La Comuna en lo económico, es incidir en la producción a través del trabajo, para generar riqueza y excedentes, y así determinar un encadenamiento productivo que “no entra dentro de la lógica del mercado, sino entra en la lógica del humano”, para comenzar a empoderar al Pueblo y cambiar la lógica de los modos de producción.



El Modo Comunal