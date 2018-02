TARIFAZO: DESPUÉS DEL GESTO DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LA PROVINCIA, ESPERAMOS LA MISMA DECISIÓN DE NACIÓN

El Partido Agrario y Social sigue trabajando en coincidencia con el logro que obtuvo la Mesa Interinstitucional de Diálogo y Consenso: que el Estado deje sin efecto el aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD).



Mesa conformada por varias instituciones para tratar la problemática que ocasionó el aumento de la tarifa eléctrica en el pueblo de Misiones.

“La decisión a favor de los misioneros que tomó el Gobernador es uno de los puntos que planteamos a la provincia, proponiendo que saquen el VAD, que lo retrotraigan a diciembre del 2017, y que no lo apliquen en la factura de febrero de este año. Eso se logró y lo celebramos”, explicó el presidente del Bloque Parlamentario del PAyS, Martín Sereno.

Recordó que también plantearon que la Nación retrotraiga el aumento, como lo hizo ahora la provincia; pero como el Gobierno de Cambiemos hasta el momento no escuchó, “presentamos un recurso de amparo y una cautelar sobre la que esperamos la Justicia se expida pronto, porque gran parte de ese tarifazo es responsabilidad de la Nación. No solo del incremento en la tarifa, sino de toda la quita de subsidios que hizo. Es un doble juego, porque cuando escuchamos a los funcionarios del Gobierno Nacional, hablar del incremento, nada dicen sobre toda la quita de subsidios que hicieron por ahorro, por menor gasto como la tarifa social.Todo eso no lo mencionan”, advirtió Sereno.



Emergencia Social Tarifaria y Régimen Especial

Por eso -afirmó el diputado- en la Mesa plantearon dos cosas que son muy claras: la necesidad de la Emergencia Social Tarifaria y de una Ley que contemple a los hogares que se sostienen con un ingreso menor a un salario mínimo, vital y móvil. “Es indispensable proteger a ese sector para que tenga el derecho que significa el servicio eléctrico, como también es el agua potable. Y otro de los puntos importantes es que los legisladores nacionales trabajen en la creación de un régimen especial como existe en el sur, donde gozan de un subsidio al gas, porque las condiciones climáticas y de vida exigen un mayor uso para calefaccionar el ambiente“.

Agregó: “Nosotros sostenemos que en Misiones necesitamos un mayor uso de la energía eléctrica, por las condiciones climáticas y de hábitat que tiene la provincia, que además es generadora de energía. Esos serían los puntos más importantes que pedimos”, manifestó el legislador.

Consideró que la Mesa debe seguir trabajando para obtener otros logros, y en ese sentido mencionó que “citamos al secretario de Energía de la Nación para que venga a dar explicaciones y escuche cuáles son los planteos que hacemos desde la provincia, eso también está en acta de acuerdo firmado por todos los actores de la Mesa. Hay mucho para seguir evaluando y trabajando a fin de poder conformar una respuesta satisfactoria total para la provincia. El VAD es una parte importante y de alguna manera es un gesto de la voluntad política de la provincia, porque acá son responsables: Nación y provincia, y estamos tratando de lograr de los dos lados. Ahora queremos ver el gesto de Cambiemos en la Nación“, enfatizó Sereno.



Reglamentación del EPRE

Además, el Bloque de Diputados del PAyS el 6 de febrero de este año, envió una nota al gobernador Hugo Passalacqua, solicitando la Reglamentación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) -Ley X _ Nº 17 (Antes Ley 3270).

“Nuestra inquietud surge a raíz de que en el último tiempo estamos dialogando en la Mesa de Trabajo creada con organismos del Estado, representantes de la Legislatura, organizaciones sociales, barrios de distintos puntos de Posadas y Emsa, entre otros, con el objetivo de acompañar a los y las ciudadanas misioneras a encontrar una alternativa a los y las trabajadoras, y a los sectores más vulnerables de la provincia, que son los más perjudicados con los aumentos de la factura del suministro eléctrico”, expresa la nota firmada por el diputado Sereno.

En la Mesa de Diálogo “nos encontramos que la norma X _ Nº 17(Antes Ley 3270), sancionada a fines de 1995 por la Cámara de Representantes, aún no fue reglamentada. Asimismo destacamos la importancia de la Ley, específicamente del Articulo 65 que crea el EPRE, figura Institucional que a nuestro entender seria de fundamental para monitorear y regular las tarifas de energía eléctrica”.



Asegurar energía eléctrica a cada hogar misionero

Misiones no tiene acceso al gas natural, y por ende basa su producción y desarrollo en el uso de la energía eléctrica. “Otra cuestión a tener en cuenta es la temperatura, ya que existe una correlación directa entre temperatura y demanda de energía eléctrica, entendemos que desde hace más de una década en esta provincia”, remarcó el diputado del PAyS.

Tomando en cuenta la declaración por parte de la Organización de Naciones Unidas (2012) con respecto al acceso de energía eléctrica como un derecho de hombres y mujeres, “asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a cada hogar misionero, es una responsabilidad política del Estado para afianzar de esta manera la inclusión social de los habitante de Misiones”, señala la nota enviada al titular del Poder Ejecutivo.



Pedido de información sobre importes

También, el Bloque de Diputados del PAyS, solicitó información a Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa), en el marco de la Ley IV N° 58, y su decreto reglamentario Nº 846, para que en el plazo legal establecido en la normativa, remita Informes sobre el importe del Valor Agregado de Distribución (VAD) de los últimos tres años de la Empresa; sobre la incidencia de éste valor, en el precio de la tarifa que paga el usuario final en Misiones (incluyendo cooperativas).

Los legisladores del PAyS recordaron que Emsa es sujeto obligado a brindar la información pública requerida, según los alcances de la Ley IV N° 58, Art. 1º de Libre Acceso a la Información Pública.