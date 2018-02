Misiones suma a su oferta académica la nueva residencia Básica en Nefrología

La Residencia Básica en Nefrología, desde hoy ya forma parte de la oferta académica de las residencias médicas de Misiones 2018. Se dictará en un centro privado de salud de Posadas y hasta el 28 de marzo del corriente año está abierta la inscripción al concurso. Esta mañana se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Sanatorio IOT, para la puesta en marcha de la mencionada residencia. La formación de los profesionales médicos será en el Sanatorio IOT con la participación de profesionales del centro Fresenius.

“Hoy es un día muy importante en la historia de la salud misionera, en especial en el ámbito de la docencia, de la innovación y de la investigación. Hoy estamos firmando un convenio para incorporar a las especialidades que forman parte de la oferta académica de las Residencias 2018, a la Primera Residencia Médica de Misiones en el Sector Privado, que será para la especialidad de Nefrologia. Cumpliendo con la Ley Provincial de Residencias desde hoy, el Sanatorio IOT será el primer centro de formación privado en esta especialidad”, anunció esta mañana el Ministro de Salud Pública de Misiones, Dr. Walter Villalba.

La firma del convenio se llevó a cabo esta mañana en el Ministerio y estuvieron presentes el titular de la cartera sanitaria, dr. Walter Villalba, el Presidente del Colegio Médico de Misiones, dr. Luis Flores, la Presidenta del Directorio del Sanatorio IOT, dra. Vivian Verónica Vymazal, el Subsecretario de Recursos Humanos y Planificación del Ministerio, dr. Rodolfo Fernández Sosa, los representantes del centro de nefrología Fresenius, doctores Carlos y Marcelo Ferreyra y el Director de Recursos Humanos Planificación, dr. Daniel Mattivi.

Villalba agradeció al Sanatorio IOT “por entender la importancia histórica de que la formación médica también sea responsabilidad empresarial, que llevará a mejorar los procesos asistenciales”.

Mañana el Hospital Dr. Pedro Baliña cumplirá 82 años de servicio

Desde el 6 de febrero de 1936 el Hospital Dr. Pedro Baliña viene brindando servicios orientados a la atención de pacientes con patologías agudas y enfermedades infectocontagiosas.

Actualmente el Hospital cuenta con servicios de Neumonología, Cardiología, Ecografía, Clínica Médica, Odontología y Kinesiología. Juan Carlos Mancini, Director del Hospital, comentó que “contar con todas estas especialidades hizo que logremos aumentar las consultas, que vienen creciendo año a año. Kinesiología es una de las especialidades que más creció, estamos recibiendo alrededor de 800 visitas al mes, y hemos habilitado la sala de espera para odontología”.

Además el Hospital Dr. Pedro Baliña es un referente provincial en enfermedades infecto contagiosas como el VIH, tuberculosis y la lepra. Allí funciona el Programa Provincial de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) – VIH/SIDA y de lepra que trabajan en la detección, diagnóstico, control y seguimiento del paciente, como en la prevención y capacitación en general.

También se brinda tratamiento específico a los pacientes que están internados por tuberculosis, ya que se cuenta con 5 habitaciones de aislamiento que están funcionando con sus extractores individuales, luz ultravioleta y esterilización.

Sobre las actividades extramuros Mancini recordó “estuvimos trabajando con las escuelas del barrio Itaembé Mini, la 806 del barrio Prosol 2 y a los vecinos en sus casas. barrio Las Tacuaritas, y el centro correntino, Esas son las actividades que se hacen y nos permitieron hacer la difusión y aumentar el número de consultas en consultorios externos”.

Con fondos del Programa Proteger se puso en marcha el RISMI y la Historia Clínica Única digital en el Hospital Baliña y se realizo ampliación y remodelación de los consultorios externos donde cuentan con el equipamiento informático necesario para agilizar la historia clínica de los paciente.

Además en estos 82 años del Hospital Dr, Pedro Baliña ha cedido parte de su predio a diferentes instituciones como la Morgue Judicial, el Lemis, el Centro de zoonosis entre otros

Atentos a los golpes de calor y a los casos de insolación durante estos días de calor intenso

Ante las altas temperaturas que se registran en Misiones, el Ministerio de Salud Pública aconseja a la población tomar los recaudos pertinentes para evitar golpes de calor o de insolación. Por ello se recuerda que se deben evitar exponerse a los rayos del sol entre las 10 y las 16 horas.

Las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas como el “golpe de calor” y la insolación, ocurren cuando el cuerpo no puede mantenerse a una temperatura baja. A medida que la temperatura del aire sube, su cuerpo se mantiene fresco cuando su sudor se evapora.

En días calurosos y húmedos, la evaporación del sudor se hace más lenta por el aumento de humedad en el ambiente. Cuando el sudor no es suficiente para bajar la temperatura de su cuerpo, la temperatura del cuerpo sube, y usted puede enfermarse.

El golpe de calor ocurre cuando su cuerpo se pone demasiado caliente. Este puede ser por causa de ejercicio o de clima caliente. Usted puede sentirse débil, mareado o preocupado. También puede tener dolor de cabeza o aceleramiento de los latidos del corazón. Usted puede deshidratarse y orinar muy poco.

Síntomas por los golpes de calor

• Debilidad

• Dolor de cabeza

• Mareo

• Debilidad muscular o calambres

• Náusea y vómitos

• Sensación de preocupación

• Latidos del corazón

• Medidas de prevención

Cuando padece un golpe de calor trate de salir del calor rápidamente. Descanse en un lugar fresco y sombreado. Tome mucha agua y otros líquidos. No beba alcohol. El alcohol puede empeorar los efectos del golpe de calor. Si no se siente mejor después de 30 minutos, debe ponerse en contacto con su médico. Si el golpe de calor no se trata, puede progresar a insolación.

¿Qué es la insolación?

La insolación puede ocurrir cuando su cuerpo se calienta demasiado, o puede ocurrir después de un golpe de calor. La insolación es mucho más grave que el golpe de calor. La insolación puede hasta ocasionar la muerte. La gente que está insolada puede parecer confundida. Los pacientes pueden tener convulsiones o entrar en coma. La mayoría de la gente que está insolada también tiene fiebre.

¿Qué hacer ante una insolación?

Si usted cree que alguien podría estar insolado, debe llevarlo rápidamente a un lugar frío en la sombra y llamar a un médico. Quitarle la ropa innecesaria a la persona puede ayudarle a enfriarse. Trate de abanicar a la persona con aire fresco mientras le moja la piel con agua tibia. Esto ayudará a que la persona se enfríe.

¿Cómo puedo prevenir la enfermedad por el calor?

Cuando el índice de calor es alto, quédese adentro en áreas frescas. Si tiene que salir afuera tome las siguientes precauciones: Use ropa que le quede suelta, de materiales delgados y de colores claros. Protéjase del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla. Use cremas protectora solar con un factor de protección contra el sol de 15 o más. Tome bastante agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre. Tome agua adicional durante todo el día. Tome menos bebidas que contienen cafeína: por ejemplo té, café y bebidas gaseosas o alcohol. Programe las actividades vigorosas al aire libre para horas no tan calurosas; como antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Durante una actividad al aire libre tome descansos frecuentes. Incluso si no siente sed, tome agua u otros líquidos cada 15 a 20 minutos.

Hospital Escuela: informan sobre enfermedades de la visión, las cataratas

Desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga informan sobre las cataratas. ¿Qué son?, ¿Cuáles son las causas?, ¿Cuáles son los síntomas, ¿Cómo es el tratamiento y cómo pueden prevenirse las cataratas?.

En este sentido afirman que se trata de una opacidad del cristalino del ojo que ocasiona disminución de la agudeza visual, provocando visión borrosa, encandilamiento, fotofobia (molestia y rechazo a la luz) y dificultad de la visión nocturna.

Al tiempo que agregan, el 20 por ciento de los mayores de 50 años padece cataratas, en tanto el valor asciende a 40 por ciento cuando se superan los 60 años.

En este marco detallan que los síntomas más comunes de una catarata son:

Visión borrosa u opaca, baja visión nocturna, los colores lucen desteñidos, destello, las luces de los automóviles, las lámparas o la luz del sol parecen muy brillantes. Una aureola puede aparecer alrededor de las luces, visión doble o imágenes múltiples en un ojo (este síntoma puede desaparecer cuando la catarata aumenta).

Además mencionan que el riesgo de cataratas aumenta al envejecer. Otros factores de riesgo para las cataratas son: Ciertas enfermedades (por ejemplo, la diabetes). Comportamientos individuales (uso de tabaco o alcohol). El medio ambiente (exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol).

Mientras que explican, la única manera de restaurar la visión es mediante una cirugía, en la que se coloca en el lugar del cristalino del ojo una lente intraocular.

Finalmente recomiendan para prevenir las cataratas reducir el consumo de cigarrillo y la exposición a la luz ultravioleta puede evitar o retrasar la aparición de cataratas. El sobrepeso y la diabetes son otros factores de riesgo.

Hospital Escuela: recuerdan que mañana vacunan contra la fiebre amarilla

Desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga recuerdan a la comunidad que mañana martes vacunan contra la fiebre amarilla en dicho Centro Asistencial. La misma es totalmente gratuita.

Al tiempo que mencionan, la aplicación se concretará de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Desde el vacunatorio aclaran que el producto de la vacunación viene en formato multidosis, por lo que requieren 10 personas para abrir el mismo.

¿Qué es la Fiebre Amarilla ?

Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito que se crían en zonas selváticas y urbanas (Aedes Aegypti), en recipientes o lugares que contengan agua estancada. Se llama fiebre amarilla, porque a muchos de los que se enferman se les pone la piel de ese color.

¿Cómo se transmite?

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados. No se contagia a través del contacto personal, objetos ni por la leche materna.

Si bien cualquier persona puede contraer la fiebre amarilla, las personas de mayor edad y los niños, tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre.

Ictericia (color amarillo de la piel)

Escalofríos.

Dolores musculares.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.