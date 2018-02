Enfoques cooperativos, Hoy: El valor de la construcción del conocimiento y la comunicación como instancia de transmisión.

Por José Yorg, el cooperario.

“Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.” Paulo Freire

Me pregunto: ¿Qué nos enseñan los medios de comunicación, a pensar, a analizar o por el contrario, a alejarnos de la realidad, a embrutecernos con informaciones maquilladas? J.Y.

Pretendemos poner en lo más alto de ponderación la importancia de la construcción de conocimientos en grupos de estudio, reflexión y debate, cuya producción sea socializada a través de los medios de comunicación. Lo sabemos desde siempre, desde la fundación de nuestra entidad TECNICOOP hace más de 25 años, que la comunicación es indispensable en la difusión de las ideas que batallen contra las ideas institucionalizadas de las mentiras, el embrutecimiento colectivo y la censura. Damos nuestro modesto aporte a partir de la generosidad de los medios.

En esto, de la transmisión de saberes, conocimientos, socialmente relevantes para el mejoramiento humano, no son muchos los medios de comunicación que admiten publicarlos, en realidad, son escasísimos.

Nos embarcamos con entusiasmo y dedicación a desarrollar internamente el “Seminario de perfeccionamiento técnico y conducción política cooperativa” conducente al perfeccionamiento de los cuadros y militantes de TECNICOOP, que abarca temáticas relevantes cuyo objetivo prioritario persigue el desarrollo estratégico personal y profesional de los mismos.

Asumimos que nuestros cuadros dirigenciales y auxiliares, como así mismo nuestros miembros militantes son el capital más importante de nuestra cooperativa, por lo que su cualificación profesional, técnica y política constituye una vital importancia para el fortalecimiento de nuestra organización.

El Seminario aborda dos veces a la semana temáticas como filosofía, economía, historia, derecho, administración y otros, así como también estudiar detalladamente la ciencia y el arte de la conducción política con alto nivel académico.

Estos perfeccionamientos están pensados también a coadyuvar a construir una Formosa desarrollada agro-industrial con equidad social y cooperativa porque abren las posibilidades de articulación con organismos públicos y privados que tengan interés en interactuar con el cooperativismo a través de proyectos o programas de gran impacto en el desarrollo productivo y educativo formoseño.

En esta simple actividad educativa se pone, sin embargo, a prueba el compromiso de la llamada “responsabilidad social empresarial” de los medios, una interpelación, en cuanto a meritar las informaciones positivas para la elevación de la conciencia pública o por el contrario, contribuyan a desmejorarla, difundiendo informaciones basuras.

Nos sumamos a los que plantean la alarma social ante la transmisión de estas basuras informativas porque son nefastas y adormecen la percepción de la realidad basada en relatos de que “todo está bien”. En especial es evidente la concentración de los medios y favorecedores de los sectores dominantes, allí surge entonces, una revelación, de que está presente la correlación de fuerzas entre lo que estos deformadores y publicistas difunden y la percepción de la realidad que construyen los sectores menos favorecidos.

He allí la razón que encontramos válida para difundir la producción de nuestra actividad educativa. He allí el valor de la construcción del conocimiento y la comunicación como instancia de transmisión.

Preliminares consideraciones:

Esta interacción está dando sus primeros frutos y son alentadoras, toda vez que el entusiasmo se acrecienta, y es así como se evidencia un esfuerzo conjunto que se está desarrollando en pos del mejoramiento profesional, personal y grupal, consolidando una cultura organizacional basada en el trabajo de equipos.

Se debe también resaltar que además se consolida el afecto de compañerismo y de un optimismo por encarar las tareas con alegría.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!