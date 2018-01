La Red de Laboratorios de Salud Pública de Misiones dio respuestas a más de 300 mil pacientes durante el 2017

Los 40 laboratorios que integran la Red del Ministerio de Salud Pública, que están distribuidas en CAPS y Hospitales de la 6 zonas sanitarias de salu, dieron respuesta a unos 378.700 pacientes, durante el 2017. En total se realizaron 3.408.300 análisis clinicos de alta y baja complejidad. El objetivo es acercar el servicio de los laboratorios a la población misionera.

La red está a cargo de la Dirección de Bioquímica de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Además, se atendieron 10.332 pacientes que corresponden al Laboratorio de Atención Primaria de la Salud y se realizaron 63.982 determinaciones bioquímicas de baja y alta complejidad, que es un trabajo conjunto con la red de laboratorios y zona capital y unos 6.450 pacientes del Servicio Penitenciario Provincial.

También se trabajó con los pueblos originarios, donde se atendió una demanda de 923 pacientes en 25 visitas a las aldeas, donde se hicieron 22.100 análisis clínicos de alta y baja complejidad. Se atendió a 315 pacientes en los hogares convivenciales, con 5.525 determinaciones bioquímicas de alta y baja complejidad.

En materia de prevención de VIH-Hepatitis B-Glucosa se realizaron testeos a unas 2.649 personas en vía pública en 50 operativos.

Además, la Dirección Bioquímica avanzó en el trabajo coordinado de envíos de muestras de alta complejidad desde los laboratorios provinciales al LACMI; se concretó la articulación con los laboratorios de la obra social IPS y de la Municipalidad de Posadas. Se logró también la ampliación de la red de laboratorios a Campo Viera que no cuenta con laboratorio y que a través de 17 operativos, se atendieron a 770 pacientes en el CIC de la comunidad y se hicieron 12.500 determinaciones bioquímicas de baja y alta complejidad.

Además se fortaleció la información de la Red con la compra de insumos informáticos para incorporación del Laboratorio de APS al RISMI, Capacitaciones en RISMI, Sistema de Gestión -SUMAR, sistematización de los datos enviados (estadística, SIVILA y solicitud de laboratorios).

Reforcemos las acciones para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca

En estos días en que han cesado las lluvias en la provincia debemos reforzar aun más los trabajos de prevención contra el Aedes aegypti en Misiones, por ello el Ministerio de Salud Pública de Misiones, recomienda a todos los misioneros llevar adelante una serie de acciones diarias que colaboran a la eliminación de criaderos y mosquitos adultos en los domicilios.

Con sólo 5 o 10 minutos diarios podemos hacer algo para prevenir los criaderos del Aedes aegypti, transmisor de DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y FIEBRE AMARILLA. Todos los objetos que acumulen agua pueden ser un posible lugar donde se críen mosquitos. Acercamos simples acciones que pueden realizar de lunes a domingo, y repetirlas semanalmente y cada vez que llueva.

Lunes

Damos vuelta y cambiamos todo lo que acumule agua: los objetos que acumulan agua en tu casa pueden tener huevos de mosquito. Por eso es importante vaciarlos, lavarlos bien y dejarlos secos, siempre dados vuelta o bajo techo.

Martes

Cambiamos el agua de floreros y bebederos: en cualquier objeto que contenga agua, el mosquito puede poner huevos. Por eso, si tenés floreros o bebederos de agua para mascotas, es importante que los vacíes, los laves y los vuelvas a llenar día por medio.

Miércoles

Cepillamos y lavamos las cámaras de los desagües: este es uno de los lugares preferidos del mosquito. Por eso es importante que las cepillemos y limpiemos con frecuencia.

Jueves

Tapamos los tanques de agua: si tenés en tu casa un tanque o cisterna que acumule agua en el exterior, tapalo completamente. Y si no podés taparlo, ponele un mosquitero.

Viernes

Tiramos todo lo que no usamos: en los espacios al aire libre siempre acumulamos cosas que quizás no necesitamos. Esas cosas son ideales para que el mosquito ponga sus huevos. Hoy junta todo lo que no uses, ponelo en una bolsa y sacalo para que lo retire el recolector.

Sábado

Cortamos el pasto: todos los lugares que conserven agua pueden ser un criadero del mosquito. Por eso, si tenés un lugar al aire libre con pasto, mantenelo corto, dejá la superficie limpia y revisá que no tengas plantas con agua acumulada en las hojas.

Domingo

Liberamos canaletas: si tenés una canaleta al aire libre, liberala de hojas y tierra para que circule el agua. Después cepillá los bordes y revisá que tenga bien la inclinación para drenar.

Hospital Escuela: Informan que se encuentra abierta la inscripción a las Pre-Residencias

El Departamento de Docencia, Recursos Humanos e Investigación del Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga” informa que se encuentra abierta la inscripción a las Pre-Residencias que se llevarán a cabo en dicho Centro Asistencial.

Las especialidades que realizan la convocatoria son (Residencias Básicas) Anestesia (sin cupo), Cirugía General (sin cupo), Clínica Médica, Diagnóstico por Imágenes, Ortopedia y Traumatología, Tocoginecología, y (Residencias Post Básicas) Cardiología, Hematología, Hemoterapia y Oncología.

Las Pre-Residencias se llevarán a cabo en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga del 1 de febrero al 1 de abril.

Requisitos:

-Nota dirigida al Responsable del Departamento de Docencia Recursos Humanos e investigación (Dra. Franciosi Valeria Andrea) y al Jefe de Servicio solicitando hacer la Pre-Residencia, la especialidad y el lapso de tiempo.

-Currículum vitae resumido

-Constancia de título en trámite

-De ser factible, analítico/certificado de materias aprobadas

-Fotocopia de DNI, autentificada por policía o autoridad competente

-Cobertura de seguro contra accidente laboral

-Fotocopia de calendario de vacunación.

* la documentación será presentada en mesa de entrada del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” (Avenida Marconi 3736-Posadas Misiones).

Además, para las post básicas en Cardiología, Hematología, Hemoterapia y Oncología es necesario el comprobante de finalización de Residencia en Clínica Médica.

La documentación deberá ser dirigida al Departamento de Docencia, Recursos Humanos e Investigación y deberá ser ingresada por Mesa de Entrada del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.