La lepra o enfermedad de Hansen: es una enfermedad infecciosa, de nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada

El Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero ( 28 de enero ) . La lepra es una enfermedad infecciosa, de nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada, aunque los pacientes que no reciben tratamiento sí constituyen una fuente de contagio, debido a la reacción inmune a alguna de las bacterias.

“ Lepra enfermedad de Hansen se contagia según el nivel de inmunidad del organismo o de contacto con el enfermo sin tratamiento; solo el 5% de la población se contagia de lepra aunque todos estuvimos expuestos a la bacteria en algún momento de nuestra vida sin saberlo, por supuesto, la lepra es una enfermedad curable y con un bajo indice de contagio; explico la Dra. Gabriela Gonzáles Campos Jefa del Servicio de Dermatología de Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga (HEARM).

Además añadió que la personas que padecen esta enfermedad “no tienen porque sentir vergüenza, ni estar aislado de la sociedad”. La lepra es una enfermedad que solo puede trasmitirse por el contacto frecuente con una persona enferma sin un tratamiento correspondiente, por eso es importante la detección temprana de la enfermedad; “pero por sobre todo que el medico antes ciertos signos en la piel tenga cuenta el diagnostico de lepra y solicite una biopsia para descartar o confirmar este diagnostico. Muchas veces las personas llegan en un estadio avanzado de la enfermedad por dos motivos porque el medico no tiene en cuenta esta enfermedad y porque se llega al paciente con la detección temprana de un familiar que ha sido contagiado por otro que esta en un estadio avanzado sin tratamiento y que por vergüenza o desconocimiento no ha consultado al medico o simplemente abandono el tratamiento, por eso es importante que cuando se detecta un paciente con lepra se estudio todo su entorno familiar ”, explico la profesional.

“La lepra es una enfermedad lenta los síntomas de la lepra tuberculoide tardan alrededor de cuatro años en aparecer y los síntomas de la lepra lepromatosa alrededor de ocho años. Los síntomas de la lepra tuberculoide son la presencia de algunas lesiones bien definidas en la piel, con tumefacción. Los síntomas de la lepra lepromatosa son la nariz crónicamente tapada y muchas lesiones y nódulos en la piel de ambos lados del cuerpo”. El tratamiento de la lepra tiene un periodo de 6 meses a 2 años “que no se debe abandonar en ningún momento para que se efectivo”, agregó.

La mejor manera de evitar el contagio de la lepra es el diagnóstico y tratamiento tempranos de las personas infectadas. En el caso de los contactos domésticos, se recomienda la realización de exámenes inmediatos y anuales durante por lo menos cinco años después del último contacto con una persona en fase infecciosa. El diagnóstico de la lepra se basa en las lesiones cutáneas típicas de la enfermedad, y realizar una biopsia de una muestra de la piel afectada lo confirma.

El tratamiento de la lepra es multimedicamentoso que pueden frenar el avance de la enfermedad, e incluso curarla. La detección precoz es la mejor prevención.

Datos Epidemiológicos a nivel mundial

A lo largo de los últimos 20 años se ha tratado a más de 16 millones de enfermos de lepra:

La tasa de prevalencia de la enfermedad ha disminuido un 99%, es decir, de 21,1 casos por 10 000 habitantes en 1983 a 0,24 casos por 10.000 habitantes en 2015.

La carga de morbilidad mundial por esta causa ha disminuido espectacularmente: de 5,2 millones de casos de lepra en 1985 a 805 000 en 1995, 753.000 en 1999, y 176,176 a finales de 2015.

A excepción de unos pocos países (con poblaciones de menos de 1 millón habitantes), la lepra se ha eliminado en todos los países.

En la provincia

De Misiones según el Programa Provincial que funciona en el Hospital Dr. Pedro Baliña hasta el 2017 tuvieron 67 casos bajo tratamiento de los cuales 37 casos fueron nuevos, de los cuales 11 fueron mujeres (de entre 34 a 64 años) y 26 hombres (de entre 41 y 89 años) y se realizaron 28 altas a pacientes que finalizaron el tratamiento.

La tasa de incidencia de la enfermedad desde el 2009 al 2016 fue: por 100 habitantes de 3 puntos y de prevalencia en 10 mil habitantes es de 0, 5 por ciento.

El Programa Provincial de Lepra funciona en el Hospital de Enfermedades Transmisibles Dr. Pedro Baliña. Dirección: Juan D. Perón 1930, Posadas.

Salud Pública continúa con los operativos de prevención y control del Aedes aegypti en Candelaria

El Ministerio de Salud Pública de Misiones y el Municipio de Candelaria llevan adelante operativos de prevención y control de enfermedades vectoriales en el marco de las acciones de prebrote.

Con la participación activa de los agentes de saneamiento provincial, promotores de salud del Área Programática VI y municipal se realizan tareas de control de foco de criaderos de mosquitos, fumigación espacial (control del vector adulto) y descacharrado.

El miércoles último se trabajó en los barrios 80 viviendas, Evita y Malvinas. Las tareas consistieron en la fumigación de las manzanas del barrio para erradicar a los mosquitos en edad adulta. Posteriormente, los agentes se dividieron en grupos y visitaron las casas para identificar reservorios, además de entregar folletería informativa.

Equipo de Santa Ana se capacita sobre el Manejo del Paciente Politraumatizado

Personal del área de Emergencias del Hospital de Santa Anta se capacita sobre el Manejo del Paciente Politraumatizado. El objetivo es el de conocer la dinámica de evaluación y manejo iniciales de los pacientes politraumatizados desde el momento en que son recibidos en Urgencias hasta establecer derivación o tratamiento definitivo.

La capacitación está a cargo Elena Astiasaran, agente de salud del hospital, quien se formó como paramédica y personal de seguridad. Los temas que se abordaron en el primer encuentro fueron: bioseguridad, colocación del cuello cervical, colocación de la tabla e inmovilizador, traslado del paciente a la ambulancia, asistencia saturación y terapia intravenosa.

El objetivo del taller teórico-practico es conocer las diferentes etapas del manejo del paciente politraumatizado. Politraumatizado es todo paciente que presenta múltiples lesiones orgánicas o/y musculoesqueléticas con alteración de la circulación y/o ventilación que comprometen su vida de forma inmediata o en las horas siguientes. Constituye la primera causa de muerte en menores de 45 años. El tratamiento de los pacientes politraumatizados es una tarea complicada.

Cuidar la alimentación, es proteger y prolongar nuestra salud

El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población en general los hábitos alimentarios que ayudan a cuidar nuestra salud, como el desayuno, el cual es esencial porque permite comenzar el día con el mínimo de energía necesaria.

En ese sentido, expertos en el tema aseguraron que la glucosa que ingerimos favorece, entre otras cosas, al buen funcionamiento cerebral. A esta glucosa la obtenemos por el producto conocido como azúcar de mesa, o de la metabolización de los hidratos de carbono que poseen los alimentos como pan, cereales y pastas, etcétera.

Por eso, se recomienda en lugar de un desayuno tradicional, tomar un jugo de frutas con o sin azúcar agregada (ya que el organismo aprovecha el azúcar de las frutas), más un yogur y una rodaja de pan o galletitas, mientras nos vestimos, o con un licuado de banana con leche, de durazno con leche, etcétera.

Esta recomendación vale no sólo para los escolares, sino también para los hombres y mujeres, adultos y adolescentes que no desayunan. Un mate con azúcar antes de salir corriendo, no es la mejor elección; otras opciones saludables pueden ser un yogur con frutas o cereales, más pan o galletas, y/o queso; o postres como arroz con leche, leche con maicena o avena, o harina de maíz o sémola.

De esta manera, se comenzará el día con un mínimo de energía necesaria y protegidos para emprender las actividades que desarrollamos.

Por último, acostumbrarnos a desayunar, nos ayuda a que lleguemos al almuerzo con apetito adecuado para disfrutar de la comida, comer con tranquilidad y sin excesos. Estas son algunas propuestas que ayudan a mejorar nuestros hábitos alimentarios, y en consecuencia nuestra calidad de vida.

El Grupo de Obesidad del Hospital Escuela concretó en forma regular durante el 2017, consultorios, ateneos y cirugías

Desde el Grupo de Obesidad del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” destacan que durante el 2017 se concretaron en forma regular consultorios semanales, ateneos mensuales y cirugías bariátricas, orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En este sentido los doctores Eduardo Carrozo (MP03881) y Karina Morgenstern (MP 04673) explicaron que el grupo de obesidad esta compuesto por profesionales del Hospital Escuela de diferentes sectores como ser: clínica, nutrición, diabetes, salud mental, cirugía, enfermería.

“Venimos trabajando hace varios años y en el 2017 se continuó en forma regular con consultorios semanales, ateneos mensuales y cirugías”., coincidieron los profesionales.

Al tiempo que agregan que una vez al mes realizan charlas a la comunidad donde se abordan diferentes aspectos de la obesidad.

Durante los encuentros, los pacientes comentan sus propias experiencias al paciente que está comenzando su tratamiento; “escuchar al que está más avanzado lo ayuda bastante”, comentaron.

Además mencionaron que vienen realizando en forma regular cirugías bariátricas. Resaltando la importancia del acceso a cirugías bariátricas en el ámbito público explicaron “la obesidad es una enfermedad muy compleja y crónica, invalidante, representa un riesgo para la persona e implica un gran costo para un centro asistencial que lo atiende, por lo que la idea es brindar a la persona misionera sin recursos y sin cobertura, las mismas prestaciones que en cualquier sanatorio, el mismo equipo, la misma atención, los mismos lineamientos de cuidados internacionales, las mismas técnicas quirúrgicas”.

También afirmaron que es elevado el número de consultas por obesidad “muchos pacientes van recomendando al equipo”. Finalmente aconsejaron a las personas con sobrepeso, comer sano, no hacer dieta sino comer bien que sería realizar las cuatro comidas en el día, porciones moderadas, incorporar más frutas y vegetales, tomar agua, realizar actividad física todos los días, descansar bien y consultar al médico para un control clínico general.