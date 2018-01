El primer premio de La Poceada le “alegró la vida” a un obrero

Un obrero del Gran Posadas es el ganador de los 1.650.552 pesos correspondientes al primer premio de La Quiniela Poceada Misionera, mientras que otros cuatro afortunados compartieron los 190.971 pesos del segundo premio, y otros 44, los 29.299 del tercero.

El hombre fue beneficiado en el Sorteo N° 0152 del 25 de enero, después de confeccionar la boleta de diez pesos en la Agencia N° 398, de Claudia Marines Knoll, de la localidad de Garupá, adonde por cuestiones laborales acudía a diario.

Aún sin discernir el golpe de suerte, comentó que empezó a apostar a La Poceada desde su reedición, en agosto del año pasado, y que para cada boleta elegía números al azar. El jueves último le dijo al su vendedor de cabecera que le imprimiera un ticket con números dictados por él, y otro con los que se ocurrían al corredor, con quien ahora compartirá el 1% del premio –establecido como estímulo para todos los vendedores de los primeros premios-.

Admitió que pudo anotar las coincidencias mientras miraba el sorteo en vivo, por la pantalla de Canal 12, pero que después “no pude dormir la siesta por la ansiedad que me generó la noticia. Proyectos tengo muchos pero tendré que sentarme a analizar detenidamente y a ver lo que realmente me conviene. Pero ahora voy a seguir jugando más que nunca”, dijo, esperanzado que puede haber una segunda oportunidad.

La Quiniela Poceada Misionera se sortea de lunes a sábados a través del extracto de la Quiniela Misionera Matutina (14 horas), y el costo del ticket es de diez pesos.

En este juego el apostador puede seleccionar ocho números de dos dígitos, desde el 0 al 99, y se le asignará un punto por cada acierto logrado dentro de los veinte lugares con los que se conformará el extracto. Para la determinación de aciertos no se considerarán válidas las repeticiones numéricas de los dos últimos dígitos.

Las apuestas son capturadas en las terminales de juego de las agencias oficiales, subagencias o vendedores ambulantes con las nuevas máquinas de captura en tiempo real.