RADIO DEMOCRACIA: EN SINTONÍA CON EL PUEBLO BRASILEÑO

Por Julio Moyano

Brasil vive una de sus horas mas dramáticas. El Tribunal Regional de la 4° Región con asiento en Porto Alegre, juzgará en segunda instancia a Lula Da Silva, por un delito de supuesta corrupción, del que no se tienen pruebas.



Lo que sucede en Brasil, sucede en parte de la Patria Grande. Hacen lo imposible para que los y las presidentes/as que gobernaron para las grandes mayorías vuelvan siquiera a acceder a los destinos de sus patrias.



Lula en Brasil, Cristina en Argentina, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, ex presidentes con grandes obstáculos. Con iguales enemigos, las corporaciones de jueces y las mediáticas.

El vendaval neoliberal que impone sus mandatarios. Todos empresarios. Temer, Macri, Cartes, Piñera. Todos de uñas largas. Todos hijos de las Patrias Contratistas.



Raro todo. ¿Quien mueve los piolines de estos tiempos? ¿Quien o quienes se benefician con tanta mediocridad de saco y corbata?

Lula Da Silva es de lejos el presidente mas cercano a su pueblo. Y es su pueblo quien debe rescatarlo de las garras de estas mafias.

Ya son miles los movilizados, pero hay aún muchos que siguen en el profundo letargo auspiciado por la Red Globo.

Pero los pueblos tienen memoria y eso es lo peligroso. En Brasil echaron mano a una experiencia que fue la Rede da Legalidade, impulsada por Leonel Brizola, gobernador de Rio Grande do Sul, allá por 1961. Eran tiempos dramáticos. Acababa de renunciar el presidente Jânio Quadros. Los militares que por ese entonces eran el brazo armado de las oligarquías suramericanas, se relamían para hacerse del poder. No pudieron. João Goulart ocupó la presidencia. Fue lucha. Los medios no tenían el poder letal de estos tiempos, pero servían a los intereses del pueblo.

Este miércoles a partir de las 5 de la mañana, una experiencia radial como hace 57 años tomará cuerpo. Radio Democracia romperá el cerco mediático de la prensa hegemónica al servicio de las minorías.

Trescientas radios comunitarias encolumnadas en una sola voz para multiplicar los hechos. Para contarle al mundo que en Brasil, hay un pueblo movilizado que llevará otra vez a ese trabajador tornero a hacer realidad los sueños de todo un pueblo.

Desde este miércoles todo Brasil y toda la Patria Grande enlazados con Radio Democracia. Comunicación desde y para el pueblo. Como debe ser en una nación digna.

Para escuchar Radio Democracia, este es el enlace: www.radiodemocracia.net.br.