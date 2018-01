CAMBIOS ALARMANTES EN LA POSTURA NUCLEAR ESTADOUNIDENSE

Por International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Por orden del Presidente Trump, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está concluyendo actualmente una amplia revisión de la política nuclear de los Estados Unidos – una “revisión de la postura nuclear” – que se espera sea emitida a finales de este mes. Pero ya ahora, el texto se ha filtrado y muestra que la administración Trump aflojará las restricciones al uso de armas nucleares y desarrollará ojivas nucleares más “utilizables”.





(Imagen de Xanthe Hall para ICAN)

La revisión de la administración Trump introduce cambios significativos en la política nuclear estadounidense, tanto desarrollando nuevos tipos de armas nucleares como ampliando las circunstancias en las que podrían utilizarse. “Ninguno de los cambios será bueno ni para Estados Unidos ni para el mundo”, dijo la Directora Ejecutiva de ICAN, Beatrice Fihn.



“Las armas nucleares son armas indiscriminadas de destrucción masiva que no tienen cabida en las relaciones internacionales civilizadas. Estados Unidos debe esforzarse por fortalecer el tabú contra el uso de armas nucleares, no por socavarlo”, agregó.

El examen de la postura nuclear del Presidente Trump amplía las circunstancias en que los Estados Unidos podrían utilizar sus armas de destrucción masiva. La última revisión de la postura nuclear, finalizada en 2010, descartó el uso de armas nucleares contra “los Estados no poseedores de armas nucleares que son parte en el TNP, [el Tratado de No Proliferación Nuclear] y en cumplimiento de sus obligaciones de no proliferación”.

El nuevo examen se abre para el uso de armas nucleares en respuesta a ataques no nucleares “que causaron víctimas en masa” o estaban “destinados a infraestructuras críticas o centros de mando y control nucleares”. La relativa ambigüedad de términos como “víctimas en masa” e “instalaciones críticas” implica que los Estados Unidos podrían considerar la posibilidad de utilizar armas nucleares en casi cualquier conflicto armado.

Daniel Högsta, Coordinador de la Red de la ICAN, dijo: “Estados Unidos considera que el uso de armas de destrucción masiva para matar indiscriminadamente a enormes cantidades de civiles es una herramienta útil y legítima de la política de estado. Esta posición no sólo hará más difícil que la comunidad internacional convenza a Corea del Norte y a otros estados con armas nucleares de que deben renunciar a sus armas, sino que también podría envalentonar a actores que aún no han adquirido armas nucleares para que lo hagan en el futuro”.



La nueva revisión de la postura nuclear también prevé cambios en el hardware. En el nuevo examen de la postura nuclear se pide el desarrollo de dos nuevos tipos de armas nucleares, una ojiva nuclear de “bajo rendimiento” para sus misiles balísticos lanzados desde submarinos y la reintroducción de misiles de crucero lanzados desde submarinos.

La introducción de esas armas más “utilizables” podría reducir el umbral de utilización de las armas nucleares y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de una guerra nuclear. Cualquier uso de armas nucleares tendría consecuencias catastróficas y la radiación dañaría a las personas y al medio ambiente durante mucho tiempo.



Al ampliar el papel de las armas nucleares en la doctrina militar estadounidense, el gobierno de Trump está fuera de la comunidad internacional, desde el 7 de julio de 2017, cuando 122 países adoptaron un tratado de la ONU que prohíbe incondicionalmente la posesión y el uso de armas nucleares. Esta revisión actualizada de la postura nuclear no sólo va en contra de los objetivos y principios de este acuerdo internacional, sino que también socava el Tratado de No Proliferación Nuclear y los propios compromisos de Estados Unidos de reducir el papel de las armas nucleares y perseguir el desarme nuclear.

En 2010, en la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear, los Estados Unidos y otras naciones con armas nucleares acordaron solemnemente “disminuir el papel y la importancia de las armas nucleares en todos los conceptos, doctrinas y políticas militares y de seguridad” y proseguir las negociaciones para reducir aún más los arsenales nucleares.



https://www.pressenza.com/es/ 2018/01/cambios-alarmantes-en- la-postura-nuclear- estadounidense/?utm_source= feedburner&utm_medium=email& utm_campaign=Feed%3A+ pressenza%2FEYhc+%28Noticias+ de+Pressenza+IPA+en+ castellano%29