“ES UNA ATROCIDAD JURÍDICA MÁS”, REACCIONA CORREA TRAS NEGATIVA DE CNE DE ENTREGAR CLAVES PARA RECOLECCIÓN DE FIRMAS A REVOLUCIÓN CIUDADANA

Por Ecuador Inmediato

“Es una atrocidad jurídica más”, fue la reacción del expresidente de la República, Rafael Correa, tras conocer que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción del Partido Revolución Ciudadana (PRC), conformada por ex miembros de Alianza PAIS (AP), por no cumplir con las normas establecidas por el máximo organismo electoral. Según el organismo electoral, el eslogan y el logo son los mismos que usa el movimiento gobiernista.





“No está registrado ni como nombre ni como eslogan“, cuestiona Expresidente a argumento de organismo electoral para resolución

Sin embargo, el Exmandatario aseguró que estas alegaciones son infundadas. “Ayer el CNE también niega utilizar el nombre “Revolución Ciudadana”, argumentando que es el eslogan de otro “movimiento político”. Es una atrocidad jurídica más, puesto que no está registrado ni como nombre ni eslogan. ¡Hasta cuándo!”, recriminó, a través de su cuenta en Twitter.



“Ese es uno de los tantos atropellos que hemos vivido estos 8 meses. Yo creo que cuando pase esta tormenta política –que solo ha podido ocurrir con la complicidad de los medios de comunicación– cuando cambie el poder político –porque están embriagados de poder- lo primero que tenemos que hacer es una Comisión de la Verdad para que analice todas las barbaridades jurídicas constitucionales, atentados a los derechos humanos que se han realizado estos 8 meses, empezando por el juicio a Jorge Glas, repleto de inconstitucionalidades”, criticó el Jefe de Estado, en cambio, durante una entrevista en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Correa fue insistente en decir que en el litigio de AP tuvieron toda la razón jurídica, y pese a aquello, el movimiento fue robado en base a presión política, a tal punto que el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fue dividido (3 a 2). “Teníamos toda la razón, pero nos roban Alianza PAIS. Yo creo que ciudadanía va a tener claro –si alguien tenía duda- lo que está pasando”.



“Las claves para el nuevo movimiento no nos las dan y argumentan que ‘Revolución Ciudadana’ está ya dentro de AP, lo cual no es cierto, no es eslogan, no está registrado, sino que tienen unos Comités que se llaman Revolución Ciudadana, entonces, nosotros no podemos utilizar el nombre”, reprochó.



“Eso es como argumentar que como ellos tienen sus organizaciones de base, o nosotros tenemos las organizaciones de base –pero ya tienen AP-, que se llaman Comités, nosotros no podemos llamar Comités a nuestras organizaciones de base. Es un absurdo”, lamentó, y reiteró que en el Ecuador ya no se vive un Estado de derecho, sino de total indefensión y que “hacen del poder lo que les da la gana”.

“Tenemos una encuesta que dice que, al menos, el 80% de los militantes de AP nos apoyan a nosotros, no a Lenín Moreno, están indignados. Lastimosamente, las Directivas pueden ser compradas porque hay cargos o pueden ser amenazadas. Un millón 400 mil adherentes no pueden ser comprados, no tienen cargos para tanta gente. Si ellos pudieran expresarse directamente, los que se irían fueran los traidores, lamentablemente, no lo pueden hacer. Por eso, ante la írrita resolución del TCE, nos hemos desafiliado. Les aseguro que habrá decenas, centenas de miles de desafiliaciones, pero esa no es nuestra prioridad, esa es una estrategia para distraernos de la campaña por el No”, enfatizó.

Reclamando que no se les da las claves para los formularios por parte del CNE alegando que Revolución Ciudadana es referente a Alianza PAIS. “Es como la palabra ‘Comité’, que es referente a todos los movimientos políticos, entonces no podemos hacer comités. Es un gran absurdo, es un paso más en esta indefensión que tenemos los ciudadanos que, insisto, exigirán en su momento una Comisión de la Verdad porque hay abuso, atentado de derechos humanos, políticos”.



“La idea sí es hacer el nuevo movimiento, pero no nos podemos distraer. Si nos dan los formularios haremos campaña recogiendo firmas, pero si no nos dan los formularios, nos enfocamos en la victoria del 4 de febrero y después de esa fecha formaremos el nuevo movimiento que, en principio, tiene que llamarse Revolución Ciudadana, pero hasta eso nos quieren robar”, sostuvo.

La decisión del Pleno del máximo organismo electoral se basó en torno al artículo 11 del reglamento para la inscripción de movimientos y organizaciones. El consejero del CNE, Paúl Salazar, a través de su cuenta de Twitter señaló que se “niega entrega de clave al sistema informático para recolección de firmas de inscripción y registro del Partido Revolución Ciudadana con ámbito de acción nacional, por incumplimientos legales y reglamentarios”. (JPM)



