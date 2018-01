ALERTAN SUBA DEL COMERCIO ILEGAL DE CIGARRILLOS CON EPICENTRO EN EL NEA

Por Momarandú

Desde el sector de empresas de cigarrillos alertaron del impacto en el NEA del comercio ilegal por la suba de impuestos. Un informe de la CAME estima que en Corrientes el 14% de los cigarrillos que se comercializan son ilegales .



Un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advierte que entre marzo de 2016 y fines del año pasado, el comercio ilegal de cigarrillos creció cerca de 20%.



De hecho, en 2017 se incautaron más de 21 millones de cigarrillos ilegales que se comercializan bajo marcas como Rodeo, Classic y Eight, entre otras.

Se trata de las mismas que en los años de la década del 90 también complicaron el negocio de las grandes tabacaleras que se vieron obligadas a lanzar sus propios atados de bajo precio como Viceroy o Next, que si bien se mantienen lo hacen con precios que dejaron de ser económicos en comparación con los que se pueden obtener en el circuito ilegal o trucho con diferencias de hasta 60% en los valores, en algunos casos.

En la actualidad, el contrabando se ubica en el 14,2% desde el 10,9% que tenía en marzo de 2016, cuando el Gobierno aplicó una suba de impuestos por decreto.

Según el documento de la CAME, el 90% del contrabando proviene de Paraguay. La mayor incidencia se da en Posadas(Misiones) donde el 53% de los cigarrillos que se negocian son ilegales, seguida por Formosa con un 48%. Detrás aparecen Corrientes con un 15% y Resistencia, en Chaco, con un 14%.



También se asegura en el trabajo que hasta el mes pasado se detectaron casi 90.000 puestos irregulares entre saladitas y manteros en la vía pública que comercializan cigarrillos de contrabando en por lo menos 466 ciudades diferentes.



POSTURA DE EMPRESA LÍDER

La situación del comercio ilegal de cigarrillos fue expuesta además por la ex empresa Nobleza Piccardo, ahora rebautizada como British American Tobbaco Argentina (BAT) que decidió congelar el precio de sus cigarrillos.

Para los ejecutivos de BAT, más subas del precio del cigarrillo generarán más incremento del comercio ilegal con su correspondiente impacto en pérdida de recaudación para el Estado en 2018 de $14.000 millones. Esto porque contemplan que el comercio ilegal aumentará un 57%.

La tabacalera explicó que tomó la determinación de mantener sus precios por dos razones. La primera tiene que ver con el fuerte incremento del contrabando que se viene dando, precisamente debido a que los cigarrillos legales están cada vez más caros para los consumidores; y la segunda, se vincula con la pelea que BAT inició contra el Gobierno y Massalin Particulares luego de la aprobación de los cambios impositivos por parte del Congreso de la Nación a fines del año pasado.

En el primer caso, la hipótesis que consideran los ejecutivos de la filial local del fabricante de tabaco británico es que los casi constantes cambios en los valores de los atados de cigarrillos están fomentando la compra de marcas “truchas” o ingresadas de manera ilegal a la Argentina.

Esto, dicen en BAT, se potenció a partir de marzo de 2016, cuando el Gobierno subió fuertemente el componente impositivo que tributa esta industria que lo llevó del 70% al 80%. El objetivo era favorecer a las provincias productoras de tabaco con mayores ingresos provenientes de las ventas de cigarrillos para sumar otros $1.000 millones al denominado Fondo Especial del Tabaco (FET) que se distribuye entre las siete provincias norteñas dedicadas al cultivo del tabaco: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco.

Al contrario de lo que inicialmente consideró el Gobierno que iba a suceder, el dinero a distribuir entre esas economías regionales no aumentó. Incluso, ese fondo redujo su nivel de incremento anual de un 52% que logró entre 2014 y 2015, a 30% en 2016 y a otro tanto el año pasado.



Afirman que por el aumento de impuestos, aparecieron dos fenómenos que afectaron el negocio y que cambiaron el foco de los consumidores. Por un lado, una pérdida de ventas de las marcas más caras frente a las más económicas. Y, por otro lado, el traslado de un mayor consumo hacia el comercio ilegal y el contrabando.



DATOS DEL SECTOR Desde el sector expusieron el peso fiscal a un sector ya fuertemente influido por los impuestos, que genera que en la actualidad, de un atado de 20 cigarrillos, el Estado se lleva el valor de 16 unidades. El resto se distribuye entre los productores, los fabricantes y la cadena de comercialización.

Cuestionaron que aumenta el impuesto mínimo vigente que equivale hoy a $22 (75% de lo que paga la categoría más vendida) a $28, y lo actualiza trimestralmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Es decir, esta suba implica que la carga fiscal de un paquete de cigarrillos de ese segmento de precios cuyo promedio es de $40, se incrementa al 90%.

A esto se le deben agregar los “sobreprecios” que se han generalizado y ya cobran casi todos los kioscos del país y que pueden llegar a los $10 por atado.



