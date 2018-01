ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ETAPA

Por Red de Comunicadores del MERCOSUR



En febrero se estará votando en Senadores la Reforma Laboral. Es posible que en Diputados se haga luego del 1 de Marzo, ya en Sesiones Ordinarias.



La información aparecida en distintos medios señala que el Gobierno Nacional va en busca de una negociación legislador por legislador, ya que el esquema de los Gobernadores no sería suficiente para sostener quórum y/o votos.



Esto presupone carpetazos y dinero. El modus operandi que involucra, no sólo la trayectoria del diputado o senador, sino la propia vida de sus familiares, ya ha quedado al descubierto. Seguirá repitiéndose sin dudas.

El marco socioeconómico está y estará signado en los próximos 60 a 90 días por el impacto de los tarifazos, la baja de las jubilaciones y pensiones, los despidos en los ámbitos estatales, el cierre de pymes, el aumento de los alimentos y demás productos de consumo masivo, como así también la apertura de paritarias, empezando por algunos gremios emblemáticos (docentes por ejemplo) y en algunas provincias en particular.

Es prudente observar como Cambiemos está avanzando sobre el desmantelamiento de áreas que hacen al rol de contralor del Estado, a las de generación de contenidos/formación/capacitac ión/voces y a temáticas donde se había recuperado el protagonismo de ese mismo Estado (ciencia y técnica, nuevas tecnologías, etc). Eso puede involucrar desde las personas que trabajan en Radio Nacional, al INTA, al SENASA, Docentes, TDA, etc. etc.

En el plano privado, la profundización de las medidas va a continuar con la liquidación o achicamiento de pymes y los despidos, fundamentalmente en aquellos sectores industriales que no encajen en la nueva conformación económica que vienen impulsando los CEOS en el gobierno.

Estamos en una coyuntura donde aparecen conflictos sociales y sindicales de manera permanente, a pesar de los Grupos de Tareas de las grandes corporaciones de Medios que bloquean e ignoran la información sobre los mismos. No se ven en el horizonte acciones gubernamentales que impliquen que esta metodología se vaya a modificar en lo mediato. La política del macrismo es seguir avanzando en sus objetivos en la materia.

Uno de los mismos, busca quebrar el nivel de organización y disputa del movimiento obrero y de los sindicatos en particular (no otorgamiento de personerías, intervenciones, aprietes a dirigentes).



Aparece entonces la Corriente Federal de Trabajadores como una experiencia que recogiendo las mejores tradiciones de lucha pone la política, un programa y la movilización popular en el centro de la escena. Su construcción frentista que nuclea a pymes, estudiantes, jubilados, organizaciones sociales e inclusive estructuras políticas, ha sido uno de los motores esenciales de la resistencia al modelo neoliberal.

La conjunción de esfuerzos y actividades conjuntamente con las CTA expresa la necesidad de seguir profundizando la unidad de la clase trabajadora en las calles y en la acción concreta.

Las experiencias inter sindicales, en este sentido, en las provincias de Santa Fe (MOS), Córdoba (regionales CGT/CTA), sur del país y en otras zonas, marca una impronta diferente a este proceso y plantea claramente que uno de los factores de repotenciación de la lucha de la clase trabajadora tiene su matriz en el interior argentino y del propio conurbano bonaerense, como ya ocurriera otras veces en nuestra historia; allí donde impacta en el terreno de lo concreto, la economía real (ingresos y consumo) y los despidos.

Podemos indicar, entonces, que el peronismo, el sindicalismo y el propio gobierno nacional presentan hoy situaciones de crisis que tienen indudablemente distintas raíces pero de su resolución dependerá mucho la posibilidad de que los sectores de poder puedan sostener y consolidar su modelo de gestión.

Luego de dos años de reacomodamientos, veleidades, y deserciones, un sector que inclusive fue dividido en las últimas elecciones busca discutir y tener una misma estrategia en el propio Peronismo. Ella intenta expresarse en una estrategia legislativa, pero indudablemente la perversidad del ajuste a abroquelado a sectores hasta hace poco muy distanciados y la masividad de las manifestaciones han puesto la discusión en nuevos escenarios y no sólo en el Parlamento o los estudios de televisión. Este punto en particular tiene otros niveles de complejidad pero no puede soslayarse su peso cualitativo a la hora de analizar los escenarios a futuro.

En el plano sindical, a lo ya expresado, hay que sumarle al debate el tema de la CGT en particular. No se puede esperar nada del Triunvirato, su capacidad de generar política en favor de los sectores populares es una ilusión que conviene poner claramente sobre la mesa, pero esto no implica que la correlación de fuerzas internas en esta orgánica sindical o la actitud adecuada, sea propiciar rupturas que impactarían decididamente en la capacidad de movilización, de generación de respuestas al modelo imperante. Esta tensión que se seguirá profundizando con el correr de los meses y de las situaciones, es volátil y seguramente, la característica de cómo se vaya conformando el contexto, impactará en ella profundamente.

Aquí también aparece un rol importante de las Regionales del interior de la CGT, hecho que fue verificado con la andanada de solicitudes a los legisladores para que no voten determinados aspectos o la globalidad de las Reformas propuestas por el Ejecutivo Nacional.

El endeudamiento externo, la bicicleta financiera, el déficits fiscal, entre otros elementos endógenos a la propia gestión de Macri ponen en duda la capacidad para poder sostener su modelo en el tiempo. Esta advertencia no sólo proviene de economistas del campo nacional y popular, sino de referentes de la más recalcitrante derecha. Hay aquí una situación que puede implosionar, pero de ninguna manera, puede hacerse política apostando al famoso “tic tac tic tac” sino a la propia construcción de los sectores populares y sus organizaciones representativas.



Las experiencias de movilización han demostrado que la frase “esto no cierra sin represión” es absolutamente cierta; pero tan claro como ello es que deben re discutirse los criterios de seguridad para afrontar estas acciones de calle, como también pintadas, o actividades en espacios públicos. No se debe subestimar este tema y debe ser parte del debate al interior de cada espacio.

La comunicación vuelve a tener un rol preponderante en esta coyuntura. Hay que imaginar y gestar las herramientas que permitan llegar a más gente, de manera más directa, que complementen ese boca a boca, la presencia territorial, el diálogo en la fábrica, el barrio, la familia, el almacén y la carnicería.

Dar la lucha no es defenderse sino ganar la iniciativa, por lo tanto es preciso dividir la base electoral que votó al PRO y reorganizar el mapa de alianzas sociales. Y esto se aplica, para lo político, lo comunicacional y frente a cualquier tipo de acciones colectivas (lucha contra los tarifazos, la implementación de la reforma jubilatoria, etc.).

La iniciativa del Gobierno Nacional es anticonstitucional y avanza sobre la Ley de Contratos de Trabajo, por lo cual todo maquillaje que se intente imponer o que desvíe la profundidad del ajuste y la quita de derechos, debe ser descartada para centrar la cuestión en el rechazo absoluto de la iniciativa de Macri.



El proceso de Reforma en Brasil, más allá de las diferencias, es un espejo sobre el cual debemos periódicamente mirarnos, para comprender la globalidad del proyecto neoliberal, sus característica y evolución.



ESTAS SON COMPAÑERAS/OS ALGUNAS LÍNEAS PARA DISPARAR MAYORES DISCUSIONES. NO SON VERDADES ABSOLUTAS, INCLUSIVE AQUELLAS QUE ESTÁN REDACTADAS DE MANERA TAXATIVA O REAFIRMANDO CONCEPTOS. LA METODOLOGÍA DE LA PREGUNTA DE PAULO FREIRE SIGUE TOTALMENTE VIGENTE. ABRAZO.



RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR