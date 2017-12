Reforma previsional: esta tarde la Legislatura provincial aprobará el Consenso Fiscal en la sesión extraordinaria

Este lunes la Cámara de Representantes de Misiones convertirá en ley el Consenso Fiscal que firmó el Poder Ejecutivo provincial con el gobierno nacional en noviembre pasado. El pacto tomó estado parlamentario la semana pasada, cuando la Comisión Legislativa Permanente se reunió para dar inicio al trámite formal del llamado a una sesión extraordinaria, la que se realizará en la tarde de este lunes, con la participación de todos los legisladores.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable el viernes durante una reunión en conjunto de las comisiones de Presupuesto y Asuntos constitucionales que recibieron la visita del ministro de Finanzas, Adolfo Safrán.

“El disparador del consenso fiscal fueron los juicios que había de las provincias con la Nación, que generaba un marco de incertidumbre para todos, dado que el fallo de la Corte podría terminar en una sentencia a veces no justa”, sostuvo Safrán al finalizar la reunión. Asimismo, indicó que el planteo de los gobernadores, de que la solución debería ser política, no jurídica, generó un esquema de diálogo que dio lugar al consenso fiscal luego de más de quince días de negociaciones, en los que el proyecto original sufrió muchos cambios. “El gobernador Hugo Passalacqua y el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, entendieron que había que darle el apoyo, la gobernabilidad, al consenso, y hacer el esfuerzo, no poner palos en la rueda, para que este país tuviera las condiciones que plantea la Nación para salir adelante”, consideró el funcionario.

Según explicó el ministro, el consenso tiene como objetivos promover el empleo, la inversión privada, la reactivación económica, alivianar la carga tributaria, y establecer el aumento de los niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas.