PAyS: CONSTITUIMOS UN BLOQUE UNIDO, CON COHESIÓN Y PROFUNDA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA

Este domingo se realizó la sesión especial en la Cámara de Representantes para renovar la mitad del cuerpo legislativo. Juraron los 20 diputados electos el 22 de octubre y por décimo año consecutivo, Carlos Rovira mantuvo la Presidencia avalado por el voto de sus pares del Frente Renovador, el Partido Agrario y Social, Trabajo y Progreso y un voto de Una Nación Avanzada (UNA). El resto se abstuvo de votar.



La vicepresidencia primera recayó en Orlando Franco (FR), y la vicepresidencia segunda es para Jorge Ratier Berrondo (PRO).

Ante de emitir su voto, el flamante presidente del bloque parlamentario del PAyS, Martín Sereno respondió los dichos de la Alianza Cambiemos, quien en la voz del radical, Walter Molina -que presidirá el bloque- habló a favor del diálogo “por encima de la confrontación”. y anunció la abstención de todos los radicales a la hora de elegir al nuevo titular del cuerpo.



“No puedo dejar de expresar mi pensamiento cuando escucho a los colegas de Cambiemos hablar de este Gobierno nacional como ejemplo de diálogo, y de disenso. Es un discurso alejado de la realidad, porque nos hablan de diálogo y en los últimos dos meses hubo dos muertes, una fue un asesinato por la espalda de un joven trabajador mapuche, en esta Argentina donde el pueblo es reprimido para beneficio de las empresas. Hablan de que vivimos en la era del diálogo y están matando ciudadanos, o reprimiendo a balazos como a los trabajadores de Neuquén, e inclusive un diputado de otra provincia fue baleado por las fuerzas federales. Entonces si ese es el diálogo, nosotros no lo queremos. Nosotros pretendemos un diálogo en serio y que sea constructivo”, enfatizó el legislador.



“Cambiemos habla de disentir y mete presos a los opositores”

En la misma línea agregó: “Estos diputados hablan de que el Gobierno nacional brinda la posibilidad de disentir, y lo que vemos es que meten presos a un montón de opositores del Gobierno sin causa y sin condena. Están dejando sin trabajo a muchos periodistas por ser críticos; expulsaron a periodistas que vinieron a nuestro país a la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio, y después pregonan que son capaces de disentir”.

Reiteró que “tenemos presos políticos, como Milagro Sala que hace dos años está presa a pesar de todas las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y los diputados de Cambiemos hablan de que hay disenso, que dialogan con la oposición. La verdad que su discurso no va acompañado de la realidad. Quería aclarar esto para que sepan que no todos pensamos lo mismo, o que nos creemos cualquier discurso de tribuna”, manifestó Sereno.



Un bloque unido y coherente

En cuanto a la votación de su bloque para la presidencia de la Legislatura, explicó:

​”​

El PAyS mantiene un bloque unido, y con muchísima cohesión. El Partido que representamos sostiene una profunda voluntad democrática, respeto institucional, y una coherencia que no tiene parangón en la provincia. Somos hoy la mayor fuerza opositora en la provincia a este modelo; a los dos oficialismo nacional y provincial, y la tercera fuerza política”.

Destacó que esa misma coherencia es la que “nos mantiene seguir luchando por los que más necesitan, luchando por los últimos y las últimas de la fila. Vivimos tiempos muy difíciles, y lamentablemente, y no por ser pesimista, se avizoran más dificultades y profundización de las desigualdades. Parece ser que la voracidad de algunos no tiene límites. Miran números y no ven a las personas. Entonces, retomando, nuestra profunda convicción democrática y de respeto por las instituciones, por las mayorías y por las minorías, es decir por la voluntad popular, hoy nuestro bloque acompaña la propuesta presentada por quienes obtuvieron el respaldo mayoritario del pueblo, y a pesar de no coincidir con el Frente Renovador, y por eso somos oposición, vamos a sostener nuestro respeto institucional ejerciéndolo coherentemente y acompañando la propuesta del ingeniero Carlos Rovira como presidente de esta Cámara”, sostuvo Sereno.



“Actitud de pecho frío”

El legislador recordó que el PAyS logró una sólida construcción en poco tiempo, constituyéndose en la tercera fuerza política de la provincia.



“No me gusta cuestionar las posturas de otros bloques, pero me llama la atención esta casi masiva abstención que según pude entender, significa o simboliza el rechazo a la propuesta mayoritaria -me hace acordar al voto no positivo de Cobos- porque si uno rechaza una propuesta, indudablemente tiene que presentar otra que desde su propio punto de vista quizás sea mejor; pero no vimos ese afán constructivo de presentar otra alternativa, sino que simplemente decidieron abstenerse, ni si, ni no. Esa es una actitud a la que en el interior le decimos pecho frío, pero cada uno adopta su postura, es libre de hacerlo, y esta Cámara es democrática“, dijo.



“Vamos a trabajar por el sector productivo”

Mientras que el diputado Carlos “Cali” Goring, en el momento de fundamentar su voto, remarcó su agradecimiento al diputado mandato cumplido, Héctor “Cacho” Bárbaro, por “darme la confianza y la posibilidad, y en mí también a un sector de la zona tabacalera, de estar en una banca representando a ese sector. Quiero agradecer a mi familia por acompañarme, y a todos los militantes, principalmente a los de mi pueblo, Colonia Aurora, que nos brindaron su apoyo”.

Señaló que independientemente del color político, “cada uno sabe en el transcurso de los años qué hizo por los que menos recursos tienen, y eso nos hace ver claramente hacia dónde tenemos que apuntar para ayudar a solucionar esas necesidades.

Vengo del sector productivo, soy nacido y criado en Colonia Aurora, palpando la situación y las necesidades, pertenezco a un sector que conoce la cultura del trabajo. Hoy me toca estar en esta banca y expresar un poquito el sentimiento de los campesinos. Vamos a trabajar fuerte en estos cuatro años para poder llevar algún beneficio al sector productivo de Misiones, y confío que la persona que eligimos como presidente de esta Cámara, será la que mejor entienda y permita que se aprueben los proyectos productivos que vamos a presentar.

También es bueno dejar claro que apoyar con el voto al ingeniero Rovira, no significa que no tengamos autonomía. El PAyS tiene su bloque y su pensamiento, y en ese sentido vamos a seguir trabajando en lo que creemos es lo mejor para la provincia”.



“Bárbaro, la mejor figura política que tenemos”

Al fundamentar sus votos, los legisladores Lenguaza y Giuliana Perini también recordaron con cariño y agradecimiento al líder del PAyS, Héctor “Cacho” Bárbaro, por su generosidad de permitirles ocupar esas bancas. La joven agradeció a Bárbaro, calificándolo como “la mejor figura política que tenemos y el mejor representante de como debe trabajar un diputado, con una entrega total en favor de los sectores más vulnerables. Ojalá que podamos llegar a ser como ese gran ser humano, y con su calidad de político que para mí personalmente es un ejemplo a seguir. En esta banca me toca representar a la juventud, y en estos años de trabajo trataré de ser su voz para los logros que necesitan”.



“No creo que la abstención contribuya a la democracia”

En el mismo sentido expresó su voto el diputado Isaac Lenguaza, ponderando a Bárbaro, como fundador y líder del PAyS, quien supo construir este espacio político y un gran liderazgo positivo.



“Por esa generosidad estoy en este lugar que él ocupó durante 12 años, y en los que nunca se abstuvo. Pudo haber estado equivocado o no, pudo haber sido criticado o no; pero se jugó siempre por el voto positivo o negativo. Respetamos ese accionar porque es lo que eligió el pueblo y para lo cual nos confió su voto”.

Destacó que si bien el reglamento lo permite, “no creo que la abstención sea una salida que contribuya a la democracia. Hablan de diálogo y la verdad que el diálogo deben ser constructivo porque es lo más importante que le puede pasar a la democracia. Pero debemos que dialogar con todos, no solamente con las corporaciones, con los grupos monopólicos, o con la banca internacional. Tenemos que hablar sobre todo con los jubilados, con los pensionados; con el pueblo trabajador para construir políticas que puedan servir para el mejoramiento de nuestro país y de nuestro pueblo”.

Manifestó que desde el PAyS son respetuosos de la calidad institucional y también de las instituciones. “Siempre se dijo que quien gana nos dirige y quien es minoría acompaña, y nuestro bloque mantuvo esa coherencia cuando tuvimos un bloque unipersonal con Cacho Bárbaro, después con un bloque de dos o tres diputados con Martín Sereno, y ahora con cuatro en la Cámara, también somos institucionalmente correctos, por eso acompañamos la decisión de votar a Carlos Rovira como presidente de la Cámara”, indicó Lenguaza.