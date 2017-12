OMC: CUMBRE DE LOS PUEBLOS Y DENUNCIAN “PAPELÓN INTERNACIONAL” DE MACRI

por Fernando Vicente Prieto

Organizaciones sociales, sindicales y políticas anunciaron la realización de una semana de acciones contra la Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se reunirá en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre.



Desde el espacio #FueraOMC “Construyendo Soberanía” señalaron que existe censura a delegaciones que no son afines al modelo neoliberal. Según la denuncia pública, el gobierno argentino denegó la acreditación a “un número sustancial de delegadas y delegados de la sociedad civil local e internacional, quienes a su debido tiempo habían sido acreditados por la OMC”.

“También es objeto de preocupación la decisión de su gobierno de denegar visas de entrada a otras personas debidamente acreditadas y, en otros casos, demorar o retardar innecesariamente la tramitación de las mismas”, agregaron. Ambos párrafos forman parte de una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, que fue leída en la conferencia de prensa realizada el jueves 30 de noviembre, en el Centro Cultural de la Cooperación.



Las organizaciones consideraron el hecho como “un papelón internacional”.

Entre las representaciones vetadas se encuentran la Vía Campesina Internacional, la Confederación Sindical Internacional (CSI), Amigos de la Tierra y la Red de Justicia Global.



“Estos hechos resultan inauditos”, señalaron. “En más de 20 años de existencia de la OMC, nunca un gobierno anfitrión ha tomado decisiones de esta naturaleza y amplitud. Muchas de las organizaciones y personas cuya acreditación se deniega han participado activamente en las Conferencias Ministeriales y otros ámbitos institucionales de la OMC desde su creación misma, así como también en espacios de discusión y movilización en diversos países del mundo entero”. A los pocos minutos, la noticia se distribuyó en diversas partes del mundo a partir de la difusión que le dieron medios de alcance internacional, como la agencia *EFE* o el *Financial Times*.



*Dura carta de OWINFS desde Washington*

En simultáneo, se conocía un llamado de la red global Nuestro Mundo No Está en Venta (Our World is Not For Sale, OWINFS por su sigla en Inglés), dirigido al gobierno argentino y al Director General de la OMC, Roberto Azevedo, y el Concejo General de esta organización. A Macri le pide que deje sin efecto la decisión de revocar la acreditación de las organizaciones. A la OMC, que cancele la 11va. Reunión ministerial, “a menos que se revierta la decisión”.

La carta está firmada por Deborah James, directora de Programas Internacionales del Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington. “El acuerdo estándar entre las organizaciones internacionales y el país anfitrión incluye la acreditación, los visados y la entrada de todos aquellos acreditados por la organización internacional -diplomáticos, medios de comunicación, observadores de organismos intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil”, explica James, quien asegura que “en otras reuniones Ministeriales previas de la OMC en Singapur, EEUU, Qatar, México, Hong Kong, Suiza, Indonesia y Kenia no vimos nunca semejante medida represiva”.



*Semana de Acción contra el 1%*

En la rueda de prensa, referentes de diversos espacios presentaron una síntesis de las acciones que desarrollará la confluencia #FueraOMC entre el 7 y el 13 de diciembre.

El programa completo <https://fueraomc.org/ programa/> se encuentra en el sitio web www.fueraomc.org: entre las actividades se destacan la participación en la Marcha de la Resistencia de la Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (el jueves 7); un Festival cultural en la plaza de los Dos Congresos (el domingo 10) y la Cumbre de los Pueblos, entre el lunes 11 y el miércoles 13, donde se organizarán foros simultáneos sobre diversas temáticas.

El martes 12 se realizará una movilización popular que seguramente tenga un carácter masivo. Entre las muchas organizaciones convocantes -más de 100- se encuentran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, los movimientos hacia el ALBA y la Asamblea Mejor sin TLC.



“No estamos de acuerdo con que se gasten 500 millones de pesos en un evento que perjudica al pueblo. La OMC busca avanzar en la profundización de un sistema que nos perjudica a todos y a todas, al medio ambiente, y que es un callejón sin salida”, señaló Bettina Muller, de ATTAC Argentina. Y agregó que “es necesario cambiar las reglas del comercio internacional, porque la OMC y los tratados de libre comercio están profundizando la asimetría y la desigualdad” entre los países y al interior de ellos.

Hugo Blasco, del Foro de Trabajadoras y Trabajadores, hizo referencia a la marcha del miércoles 29 de noviembre, en rechazo a la reforma previsional y laboral. “Todas estas medidas están directamente relacionadas con lo que discute la OMC”, aseguró, en referencia a la búsqueda de recortar el poder adquisitivo del salario para garantizar mejores retornos al capital.

Por su parte, Gabriel Martínez, del Foro sobre Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética señaló la importancia de la participación democrática en los temas fundamentales de la economía y la sociedad: “Reclamamos que los pueblos discutan qué hacer con sus recursos y sus bienes, que se reconozca la propiedad común de los mismos y se desmercantilice el uso de materias primas y recursos naturales”.



“Los acuerdos de la OMC y los Tratados de Libre Comercio tienen el objetivo de hacer perder territorio y derechos a los pueblos, para beneficiar al 1% más rico. Por esa razón, estas políticas son discutidas en secreto por los cuadros orgánicos de las empresas, que operan dentro y fuera del Estado.

Sus medios de comunicación no informan nada y si se menciona algo, es para instalar el mito de las inversiones extranjeras como paradigma de desarrollo”, analizó en el mismo sentido Gonzalo Armúa, de la secretaría operativa de ALBA Movimientos, consultado por *Notas.*



“Ante lo que está pasando en nuestros países, es muy importante la confluencia desde nuestra más diversas identidades. Desde ALBA Movimientos rechazamos los términos de las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, rechazamos las políticas que llaman ‘de libre comercio’ y por eso nos sumamos a la Cumbre de los Pueblos y a la Semana de acción contra la OMC”, concluyó.

Fernando Vicente Prieto – @FVicentePrieto y Leticia Garziglia –@letigarziglia



Fuente:

https:// notasperiodismopopular.com.ar/ 2017/12/01/omc-lanzan-cumbre- pueblos-denuncian-papelon- internacional-macri/