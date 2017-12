¿POR QUÉ EL PODER MUNDIAL, QUIERE REDUCIR EL NÚMERO DE HABITANTES?

Por Norma Estela Ferreyra

Creemos que en la cúpula del Poder Mundial dominante del Planeta tierra, existen sólo unas 150 familias. Y que si un día se deciden los siete mil millones que habitan la tierra a ir en contra ellos, sería brutal y lograría exterminarlos.



Ellos saben perfectamente que quienes necesitan trabajar para poder vivir, son muchos que, además, cada día exigen ganar más, tener derechos y progresar económicamente, al punto de pretender vivir como si fueran ricos. Eso es lo peligroso y por eso, hay que domesticarlos utilizando la ignorancia y el miedo, como herramientas básicas.También hay que deshacerse del exceso de personas, porque sobran en este mundo y año tras año, siguen agregándose. Por eso, quienes ostentan el Poder mundial, se sienten obligados y hasta se liberan de culpas, en esa tarea y entonces, crean guerras, medicamentos, vacunas, venenos ambientales, plaguicidas, en frutas, verduras, cada día hay más químicos nocivos para la salud, en golosinas, alimentos , agua, aparatos que nos irradian y que usamos a diario, etc.

Porque cuando los esclavos son muchos, las exigencias de educación, vivienda, automóviles, hospitales, etc., se complica a esa clase, perversa, insensible, que tiene mucho dinero para disfrutar, como para dedicarse al resto del mundo. Imaginen lo que es alimentar a los niños, educarlos, en fin, mantenerlos vivo y sanos durante años, hasta que comiencen a trabajar para el Poder. Y eso no es todo, después de los 60 años, tampoco hay en los obreros, un buen rendimiento laboral y pretenden jubilarse y cobrar sin trabajar, cuando llegan a los 65 años, a la vez que comienzan a gastar remedios y tratamientos, porque quieren seguir viviendo gratis durante un tiempo cada vez mayor. Y eso favorece la superpoblación, lo que pone en peligro no sólo al Poder Mundial, sino al mismo planeta.

Algo muy importante se ha planteado, por primera vez en mi país, Argentina, respecto a modificar la ley de vacunación. Y es que una diputada del PRO, Paula Urroz ha presentado un proyecto para que las VACUNAS no sean obligatorias y que se promocionen indicando claramente los efectos secundarios, también que un médico se haga responsable con su receta. Algo que siempre vi con buenos ojos, ya que he seguido a científicos del mundo que hablan de las consecuencias, que hoy traen la gran cantidad de vacunas sintéticas, que se colocan al bebé recién nacido y a niños de corta edad, que le provocan problemas de exitabilidad, de autismo, de falta de atención, de hiperquinésia, etc., sin contar con los casos de muerte, que nadie puede negar que existen debido a la toxicidad que poseen en mayor o menor grado. No va a prosperar ese proyecto, porque no encuentra eco en la comisión que trata el tema ni en su propio partido, pero el proyecto abre el cerebro a la población.

Sé que están los detractores y los promotores de la vacunación, pero al menos en mi país se va a debatir el tema de la obligatoriedad y el de las consecuencias que pueden traer, lo cual celebro enormemente. No espero que logre aprobar el proyecto pero el debate, trascenderá para la toma de conciencia de la gente, que ignora que la medicina está al servicio del poder económico mundial de los laboratorios. Algo muy curioso, al respecto, es que en todos los países sajones, la vacunación no es obligatoria y hasta el mismo Trump se ha manifestado en contra de las vacunas porque su hijo es autista y el médico lo atribuyó a las vacunas. En mi caso no apoyo la obligatoriedad, los padres deben ser libres de elegir vacunar o no una vez que se informen sobre los efectos negativos.

Curiosamente en América Latina, es obligatoria en todos los países. Recuerdo que un pediatra me sorprendió diciéndome que las vacunas, no eran seguras en cuanto a la inmunidad y que la prueba la tenía ante mis ojos con la reacción de la prueba de anticuerpos, de mi hijo. En ese momento, yo era una adoradora de las vacunas y le dije que la tuberculosis se había erradicado gracias a la vacunación. Y me respondió que no hay estadísticas en el país y que él había tratado muchos casos y agregó, lo que pasa es que por los nuevos tratamientos, nadie muere de tuberculosis, pero erradicada no está. De esto hace 15 años y hoy debo reconocer que el Dr. Begué, muy reconocido en Córdoba, me habló con la verdad.

El Ministerio de Salud de Venezuela aprobó una partida de dinero para comprar estas vacunas y aplicarlas a partir de marzo de 2016. No es obligatoria, pero en Japón el Gobierno empleó tiempo y recursos en investigar las graves reacciones adversas que puede provocar y abrió un gran debate social con todos los actores para finalmente dejar de recomendar la vacuna del papiloma. En Colombia, ya se lleva contabilizadas al menos cuatro muertes relacionadas con esta vacuna. Son las consecuencias de un escándalo sanitario que se produjo en Colombia y que llevó a más de 700 chicas vacunas del papiloma a los hospitales de todo el país. Los casos son muchos, pero una médica legista forence argentina, Chinda Brandolina, Matrícula 16789 Pcia de Bs As, se mostró en un reportaje de radio Zónica, muy alarmada por la cantidad de chicos autistas que se registraban a diario, así como hiperquinéticos y con falta de atención. Y señaló que los efectos colaterales de la vacuna de hepatitis B, que se coloca al recién nacido y que se pueden leer en el prospecto son : meningitis, encefalitis, parálisis Guillen Barret y esclerosis múltiple. Siendo que es una enfermedad que sólo se transmite por la sangre (transfusión) en casos muy contados puede darse, pero se las colocan a todos obligatoriamente y se los expone sin medir las consecuencias. Pienso que los prospectos deben ser escritos, por lo menos, con letra tamaño 11 y en cuanto a esos efectos indeseados deben ser informados por el médico que debe recetarlas por escrito y ser responsable de ello.

Hay mucho que decir acerca de cómo el Poder Mundial Sionista, insensible y endemoniado en la perversidad, quiere reducir a la población mundial. En otra oportunidad, hablaremos de las ondas de la telefonía celular, microondas, antenas, y sobre los terremotos, sunamis, huracanes, etc., que provocan artificialmente con el Haarp y los venenos que no arrojan por los Chemtrails, Así como de los chips, que quieren introducirnos en el cuerpo para robotizarnos. No puedo quitarme de la cabeza la película “ wall-e”.



