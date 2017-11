Eduardo Torres habló de su retiro y dijo que se trata del fin de un ciclo

El titular del Instituto Provincial de Loterías y Casino de Misiones, Eduardo “Balero” Torres quien hace unas semanas anunció su renuncia y retiro de la actividad política para este fin de año, contó en Radio Provincia que de ahora en más se dedicará a concretar planes personales que había postergado. En cuanto a la actualidad política criticó el contexto nacional que muchas veces fomenta el “odio” y dijo que Misiones es una excepción porque desde la Renovación hay una “visión estratégica donde todos aportan”.

Torres se refirió al escenario político nacional, y dijo que se vive un momento inédito de la política argentina. “Lo que veo mal y el contexto general que no me gusta, y en eso el ámbito provincial una excepción dentro de la Nación, si en un ambiente donde la política se basa en el odio. En 1983 en el retorno de la democracia vivimos situaciones al extremo, pero no como ahora con odio hacia los adversarios políticos. Ninguna sociedad crece en base al odio. Este es el único contexto en el que no hubiese querido retirarme pero bueno…”.

En cuanto al “refresh” en la Renovación dijo que es una mecánica necesaria que da aire y trae ideas nuevas. “No es solo de edad sino de mentalidad, no sirve un joven que actúe como un viejo. Necesitamos un joven pensante que actúe, que empuje. La renovación tuvo una ventaja destacable en base a cualquier partido político y es que no se discute la conducción, este es un tema que estuvo solucionado dentro de la Renovación y el resto tiene la convicción de la estrategia, que es aportar, cada uno desde donde le toca”, agregó.

En cuanto a su decisión de retirarse de la escena pública y política de Misiones dijo que es el fin de un ciclo. “Son procesos personales y laborales que uno va cumpliendo en la vida. Lo conversé con el Gobernador – Hugo Passalacqua –la idea era retirarme después de las elecciones, el me pidió que quede mientras venga el reemplazante. Cuando uno empieza a perder el entusiasmo o volverse intolerante, esto no debe soportarlo el entorno. Así que llegó el momento de terminar el ciclo. Me siento bien, no tomo esto como un final si como un final como dirigente político y funcionario. Me dedicaré a los proyectos personales y para satisfacer cosas que quedaron pendientes por el trabajo. Estoy tranquilo y con mucha paz”, remarcó.

