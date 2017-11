Con la presencia de los campeones Panamericanos, la fecha de Wakeboard en San Ignacio promete un alto nivel competitivo

La apertura del campeonato nacional se realizará los días 8, 9 y 10 de diciembre en el Club de Río, y contará con la presencia de los riders argentinos que recientemente ocuparon un destacado lugar en los Juegos Panamericanos de Wakeboard Lancha que se realizaron en Bogotá, Colombia. A Eugenia De Armas y los hermanos Kai y Ulf Ditsch, se le suman el colombiano Jorge Rocha y el chileno Tente Cárcamo.

La apertura de la temporada 2017/19 del Campeonato Argentino de Wakeboard tiene la diversión asegurada con un nutrido cartel artístico, pero también dará de qué hablar en lo deportivo con la presencia de varios de los riders que descollaron en los recientes Juegos Panamericanos de Wakeboard Lancha que se realizaron en el lago del club Los Lagartos, en Bogotá, Colombia. Así, está garantizada la participación de Eugenia de Armas (18 años), que obtuvo la medalla de oro en la categoría Open Damas. Eugenia es una de las habituales animadoras de la fecha en el Club de Río y expresó lo especial que resulta para ella regresar cada año a San Ignacio “Es un lugar paradisiaco y perfecto por donde lo mires. Es un torneo es para los riders, pero también para la familia y para los amigos”, además, destacó las condiciones del agua y todas las actividades complementarias que se realizan. “Tenés playa, pileta, exhibiciones de bmx, slackline, un locutor especializado que te hace reír todo el tiempo, una montaña loca para escalar, paisajes increíbles, siempre hay algo lindo para hacer. Es un lugar y un torneo único, me encanta invitar gente porque lo primero que tienen para decirme cuando nos vamos es ¿“cuándo es el próximo”?

También argentino y en la elite del wakeboard Panamericano, Kai Ditsch, recién llegado de pasar la mitad del año entrenando y compitiendo en Florida (EUA) y Colombia (obtuvo la medalla de plata en la categoría Open Varones) detrás de su hermano Ulf). “Fue un lindo año con mucho wake, y estoy muy motivado para ver si esta vez puedo llevarme el 1er puesto”, declaró quien también quedara en 2do lugar el año pasado. El duelo entre los hermanos promete estar en candela.

INTERNACIONALES

Desde la organización confirmaron la presencia de dos de los continuos animadores de los principales eventos de Latinoamérica, como el chileno Tente Cárcamo y Jorge Rocha, la joven promesa colombiana (obtuvo el 4 lugar en el Panamericano en categoría Open), quien relató que comenzó desde los 4 años “Comencé a tomarle cariño a este deporte y pasó de ser un hobby de vacaciones a un deporte competitivo”, expresó el joven oriundo de Santa Marta, en el caliente Caribe Colombiano. “Siempre quiero llegar más lejos y más alto y por eso me he preparado con mucha intensidad para estos campeonatos, buscando ser protagonista del pódium, Me siento muy bien y buscaré los mejores resultados para el país y para mi hoja de vida como atleta”.

INFO IMPORTANTE PARA LOS RIDERS LOCALES

El Club de Río y la organización del evento han dispuesto un premio estímulo para los riders no profesionales participantes de la fecha de apertura del Campeonato Nacional de Wakeboard. De esta manera, el jurado destacará a un rider no profesional de categoría Open Masculino y Femenino, que serán premiados con $ 7 mil y $ 3 mil respectivamente. Se aclara especialmente que este premio es exclusivamente para competidores no profesionales.

Los inscriptos gozarán además de los siguientes servicios: Asado bienvenida, gorra oficial de la copa, dos packs de cerveza de seis unidades (para menores serán de gaseosa), entrada libre para un acompañante.

El Campeonato, fiscalizado por la FADEW, está dividido en las siguientes categorías

U14 ­ Menos de 14 (varones)

U14 ­ Menos de 14 (damas)

U18 ­ Junior Varones (Menos de 18)

U18 ­ Junior Damas (Menos de 18)

O30 ­ Master Varones (Menos de 30)

O30 ­ Master Damas (Menos de 30)

O40 ­ Veteranos Varones (Menos de 40)

O40 ­ Veteranos Damas (Menos de 40)

Open Damas y Varones (Sin restricción de edad)