EL CULO COMO MACACA NIGRA CRESTADA

Por Carlos Caramello

Tener el culo sucio: That is the question. Y acá no hay to be or not to be que valga. Si sos apretable es porque tenés el culo sucio. Y si tenés el culo sucio, el mejor “limpia culo” del mercado es la renuncia.



Renunciá a los odores pero no a la ducha, como decía mi tía la Eva, las pocas veces que se bañaba. Eso. Un bañito. Un poco de Ayudín Blanqueador en envase de dignidad y no éste seguir ensuciándote con concesiones y dobleces y… boludeces. Sí: bo-lu-de-ces. Porque negociar con estos pibes es más inútil que la Oficina de Anticorrupción en manos de Laurita Alonso. ¿O alguno de los que hacen las cortesías cree que, de todas maneras, no van a ir por ellos? Cuando se acabe la fiesta de las causas artificiales y las acusaciones ilusorias; cuando la (in)Justicia no tenga otra alternativa que liberar a los presos mediáticos, ¿por quién carajo creés que van a ir?

Hermano, si te tienen de los “beitsim”, te van a ejecutar… Aunque lo metas a Boudou en cana y lo saques en corpiño y bombacha del departamento mientras lo filmás para viralizar el videíto. A la corta o a la larga van a ir por vos. Fue por el padre… mirá que no va a ir por un juez desconocido!!! Lo mismo los “aliados” políticos: muchachos, estos cosos no tienen patria ni bandera, qué mierda van a necesitar aliados.



Claro que, también podría ser ideológico lo tuyo… entonces, ¡te gusta! Ahhh, si te gusta es consentido y, si es consentido no hay violación, aunque el “tujes” te quede como a una macaca nigra crestada. Así que después no me vengan llorando y que yo no sabía y que me prometió pero me engañó…

“Prometer, prometer hasta meter. Y una vez metido, minga con lo prometido”, solía filosofar uno de los novios de mi tía la Eva, la que tenía más puestas de espalda que una campeona olímpica de lucha libre pero no tantas como algunos compañeros que entregan aun sin que se lo soliciten, a cambio de… NADA. Porque no les dan NADA. Les prometen lo que NO va a ocurrir y luego, con cara compungida les dirán: “no podía hacer otra cosa”…

Boluditos de la luna. Por eso te digo Hey!, bancate ese defecto. Los muertos del placar, inevitablemente echan un olor dulzón y pútrido, así que, tarde o temprano… Total, mirá, ya hiciste el oro: bien podrías ir por un poco de bronce, no? O, al menos, por un lugar en la Historia que no te deje como a un pelotudo. Mirá que ya hay unos cuántos disputando el primer puesto!!!



http://hamartia.com.ar/2017/ 11/08/el-culo-como-macaca- nigra-crestada/