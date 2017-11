ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO

Por Raúl Kollmann

La percepción de que Macri gobierna para los ricos.



“Tras las elecciones llegaron las noticias económicas menos esperadas por la gente –señala Roberto Bacman–: aumento de tarifas, la inflación que no desciende, la economía que no arranca en forma definitiva y el anuncio de reformas.

Todo esto no hace más que despertar un marcado nivel de preocupación. Para colmo de males, la esperanza de mejoras económicas se diluye día a día. La gente no percibe prosperidad alguna que pueda influir en su vida cotidiana. Y dicha percepción es lo que importa. Por consiguiente, no debe extrañar a nadie que la economía reaparezca en el centro de la escena y vuelva a convertirse, por lejos, en la principal preocupación de los argentinos, incluso con una notable tendencia al crecimiento.

Percepción de ingresos que no alcanzan para llegar a fin de mes y la tan temida inflación, son los factores que más pesan en esta preocupación”. Este es el cuadro de situación que explica que, pese al buen resultado electoral, los encuestados vuelven con la dura mirada sobre la administración Macri: que beneficia a los más ricos y que la economía es evaluada mal o muy mal.



“Esta es la primera encuesta que hacemos después de las elecciones –resalta Bacman–. Entonces lo que vemos es que Cambiemos logró un buen resultado electoral sobre la base de un contenido presuntamente ético, dedicado a luchar contra la corrupción (algo que un importante porcentual de argentinos venía pidiendo), potenciado por un segmento de la sociedad que se caracteriza por un fuerte rechazo al modelo del kirchnerismo. En la vereda de enfrente, los opositores no encontraron una opción única y contundente para enfrentar al oficialismo. Incluso, un peronismo dividido, terminó otorgando ventajas comparativas que fueron sustanciales para que Cambiemos se alce con el triunfo”.



“Ahora, con la primera encuesta post-electoral en la mano, vemos que volvió con toda potencia la preocupación por lo económico y que la mirada sobre Cambiemos es la misma: 57 por ciento dice que en estos dos años quien más se benefició fue la clase alta y apenas ocho por ciento dicen que se administró en favor de la clase baja. Esto explica por qué el resultado electoral fue para un lado y las actuales críticas a las reformas y la preocupación por la economía van por otro lado”, resumió el consultor.