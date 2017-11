BOICOT A FOX Y TURNER: “NO PAGUEMOS POR VER NUESTRO FÚTBOL”

Por Jorge Giordano

Bajo esta consigna, la Coordinadora del Hincha lanzó una campaña para que el negocio “no les sea rentable” a las empresas que adquirieron los derechos. El 94% de los abonados al cable aún no pagó el pack del fútbol.



Según un informe del año 2015 de BB– New Media Book, la Argentina es el país latinoamericano con mayor cantidad de abonados al cable: más de 11 millones. A pesar de ese dato y de lo que implica el fútbol en nuestro país, se reportó que se vendieron alrededor de 650 mil abonos del pack del fútbol de Fox y Turner (TNT). Esto representa sólo un 5,90% del total de consumidores de cable de todo el país.



La Coordinadora del Hincha, organización surgida con el objetivo primordial de luchar contra el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, también convocó a una iniciativa contra la contratación de este servicio.

APU: ¿De qué se trata el “Boicot a Fox y Turner“?

Kevin Libsfraint: Hoy no tenemos otra opción que pagar por la televisación, porque no podemos ir de visitantes. Por otro lado, es injusto darle el negocio a Fox y TNT. El precio de base es de alrededor de 1500 pesos, teniendo en cuenta el costo del cable, más el servicio de Alta Definición, más el pack de fútbol.



La propuesta en sí es que la gente se junte a ver los partidos. Hace poco me decían: “Pero si vos te juntás a ver el partido contratando el cable le estás pagando igual”. Sí, pero no es lo mismo que pague uno o que paguen cincuenta hinchas. La idea es que a las empresas no les sea rentable, que tengan que buscar el negocio en otro lado y nos devuelvan el fútbol.

Queremos que haya lugares de encuentro: clubes de barrio, bares, que se designe a un amigo que lo contrate y entre todos lo paguen. La idea es que la gente se organice y lo haga.

Estamos organizándolo, los hinchas de Argentinos Juniors lo hacemos en un club de barrio. En Gimnasia de la Plata lo organiza la Subcomisión del Hincha, que es oficial y lo hacen adentro del club.

Estamos intentando que una organización de San Lorenzo también lo haga. En Lomas de Zamora el municipio sacó una ordenanza para permitir que se vean los partidos. Vamos a insistir en otros municipios también.

Con la Asociación de Clubes de Barrio dijimos que podemos hacer que contraten el pack fútbol, que pongan a disposición el club, vaya la gente del barrio y ellos terminen ganando porque hay gente circulando y pueden sumar plata por consumiciones en el buffet.



Hernán Aisenberg: Creemos que el tema de la televisación puede ser la punta para concientizar sobre otras cosas. Queremos que haya una movilización a la puerta de la AFA para defender a los clubes. Muchas veces hay marchas específicas de cada club, cuando a San Lorenzo le sacaron el estadio, cuando a Boca se lo quieren mudar, cuando a Independiente lo reprimen.

Hay complicaciones porque hay miedo entre los hinchas por la presencia de barras, y es algo que tenemos que trabajar. Si nosotros no peleamos por esto, tenemos que dejar de ir a la cancha.