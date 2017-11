SANTIAGO O’DONNELL: “EL PRESIDENTE NO DIJO LA VERDAD SOBRE LOS PANAMÁ PAPERS”

Por Enrique de la Calle y Santiago Asorey

Junto a Tomás Lukin, es autor del libro “Argenpapers”, que recopila toda la información sobre el capítulo argentino de la filtración de información conocida como “Panamá Papers”. “Está Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, Techint y todo el Grupo Rocca, Pérez Companc, Coto… hasta el Sushi Club”, describió.





APU: ¿De qué trata el libro Argenpapers?



Santiago O’Donnell: Es un libro que cuenta muy bien cómo una porción muy chica de gente con mucho dinero no paga impuestos y el resto pagamos un montón. Da cuenta de los vehículos financieros que usan los empresarios argentinos para eludir sus obligaciones fiscales.



APU: ¿Es una investigación realizada íntegramente a partir del escándalo de Panamá Papers?

SO: Exactamente, es el capítulo argentino de esa filtración. Está lo que ya salió pero lo más importante es que está lo que no salió. Cuando explotó el escándalo, parecía que se trataba de un fenómeno de ricos y famosos, de actores y gente conocida que se daba gustos excéntricos. En realidad, es inherente al capitalismo globalizado actual. En ese listado están los grandes grupos empresarios y los grandes bancos. Esa parte de la historia quedó invisibilizado porque el poder real lo tienen estas corporaciones y entonces la cobertura se quedó con lo anecdótico.



APU: Los Panamá Papers: ¿Permiten entender de cuánta plata tienen esos empresarios en paraísos fiscales?

SO: Estamos hablando de más de 100 empresas offshore creadas por los principales empresarios argentinos. En el libro se cruzan esos datos con otras informaciones sobre fuga de capitales en la Argentina. Hay que tener en cuenta que se trata solo de los datos de Mossack Fonseca, que no es el único que opera con este tipo de lógicas financieras. En el libro, Tomás Lukin, que es economista, describe muy bien que a comienzos de 2017, empresarios argentinos tenían en el exterior 240 mil millones de dólares. Es el 35% del PBI. Es un valor similar a toda nuestra deuda externa. Además, otros estudios hablan de 500 mil millones de dólares.

APU: Usted dijo en una entrevista que el presidente Mauricio Macri, que fue mencionado en los Panamá Papers, mintió sobre su participación en empresas offshore. ¿Por qué?



SO: No quiero usar la palabra mentirosa, porque soy respetuoso de la investidura presidencial. Lo que sí digo es que presentó una versión falsa para explicar su relación con los Panamá Papers. Eso está demostrado. Dijo que se creó una sociedad en Bahamas para operar en Brasil, lo cual ya es extraño, porque el Grupo Macri operaba en Brasil hace décadas. Afirmó que la cuenta estuvo inactiva porque el Grupo Macri nunca invirtió en Brasil en el negocio de Pago Fácil, lo cual también es falso. Alcanza con googlear. Entre las operaciones ocultó existen transferencias millonarias. Me surgen dos inquietudes: si el presidente no dijo la verdad sobre los Panamá Papers, en cuántas otras cosas no nos está diciendo la verdad. En segundo lugar: si dijo que no hizo nada malo, por qué no dice la verdad. Son las dos preguntas que me surgen. En el libro detallamos todo lo que dijo y lo contrastamos con información. Está demostrado con documentación que está fuera de la filtración de los Panamá Papers.

APU: ¿Qué empresarios están en Panamá Papers?

SO: Vuelvo con algo que te decía antes: los que no están ahí, es porque no usaron Mossack Fonseca, seguramente usaron otra. Está Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, Techint y todo el Grupo Rocca, PPérez Companc, Coto… hasta el Sushi Club. Es muy extensa la lista.



