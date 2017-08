CAMBIEMOS Y EL PELIGRO DE LA DERECHA

Por Mario de Casas

Mario de Casas retoma la polémica generada en torno a la nota de José Natanson publicada en Página 12, y sostiene que más relevante que dilucidar si ésta es una derecha “democrática” y “moderna”, es interrogarse por la condición de peligrosidad que su tradición mantiene intacta.





En estos días tiene lugar un interesante debate generado por la nota de José Natanson, El macrismo no es un golpe de suerte, publicada por Página12 el 17/8/17. No es mi propósito discutir contra la realidad, el macrismo ha aprendido a ganar elecciones y, por lo tanto, “no es un golpe de suerte”.

Me interesa proponer que esta diferencia respecto de la derecha de otros tiempos está más cerca de una habilidad técnico-electoral que de un cambio en las concepciones de fondo y políticas a ejecutar. Sostengo que ahora la derecha busca lo mismo que históricamente buscó: cómo sostener sus privilegios de clase, aunque para eso se haya visto obligada a incorporar técnicas modernas y edulcorar su discurso. Para demostrarlo centraré mi atención en aspectos que considero claves de su pensamiento político, expresados por conocidos divulgadores.

Un rasgo fundamental del pensamiento de la derecha, que se mantiene inalterado, es de orden ontológico: la realidad material de los hombres y su situación social, no cuentan. Lo único que importa son sus reacciones subjetivas. El “populismo” se explica no por la fuerza de las condiciones de vida que generó, sino por un juego de voluntades cuyos móviles son éticos o afectivos. La cuestión económica es sólo una abstracción: la economía depende, en última instancia, de la psicología. Las clases en general y la trabajadora en particular, se definen como estados de ánimo.



Nietzsche fue de los primeros que propuso una interpretación psicologista de la historia y de la sociedad: “El débil está corroído por el deseo de venganza, por el resentimiento, el fuerte tiene un patrón agresivo”. Es oportuno recordar que en nuestro país los sectores dominantes han atribuido -y siguen atribuyendo- propósitos de venganza a los familiares de las víctimas y otros impulsores de los juicios por el terrorismo Estado.

Esta noción de resentimiento ha tenido una extraordinaria fortuna entre los pensadores de derecha. Para atacar al socialismo, Max Scheler adoptó con algún matiz, la sentencia de W. Rathenau: “La idea de justicia reposa sobre la envidia”. Así, el ideal revolucionario se reduce a “la sublevación de los esclavos animados de resentimiento”. Se comprende entonces la aguda pertinencia de cuestionar al gobierno como el promotor de la “revolución de la alegría”.

Algunos autores pudieron haber pensado que esta psicología era elemental y, tal vez para darle más profundidad, recurrieron al psicoanálisis. Es el caso de Henri de Man, político afecto a la teoría, quien psicoanalizando al proletariado le diagnosticó un complejo de inferioridad muy pronunciado. El obrero se defiende de un sentimiento de inferioridad por medio de “reacciones compensadoras”.

En síntesis, toda la desgracia de los sectores desposeídos proviene de que se creen desposeídos. Un lector ingenuo se sentiría tentado por hacer una pregunta: ¿por qué se sienten desposeídos? La respuesta cae otra vez en el idealismo ontológico y paternalista: porque se les ha inculcado el odio; más aún, Cristina les ha inculcado el odio. Es el pensamiento del filósofo de cabecera del macrismo. Durán Barba afirma que Cristina transmitió el mensaje “patiémosle la cabeza a los ricos”.

Este método de análisis político por medio de un uso adulterado de la psicología se completa armoniosamente cuando se supone que la acción transformadora, subjetiva en sus móviles, también lo es en sus fines: la motivación excluyente de los liderazgos populares es su “ambición de poder”, que amplifica los sentimientos de inferioridad, de envidia y de odio en quienes no pueden sino saberse impotentes. Marx señaló con acierto, refiriéndose a la burguesía, que sus ideólogos “activos y conceptivos tienen la especialidad de forjar las ilusiones de esa clase sobre sí misma”, y -agrego por las dudas- de ella sobre las demás.

El nuevo remedio para que nada cambie es el cóctel alegría más actividades al aire libre. Se substituyó el reproche por la seducción; pero si no funciona, se aplica la vieja receta: represión.



A mi juicio, más relevante que dilucidar si ésta es una derecha “democrática” y/o más “moderna” que sus antecesoras, es interrogarse sobre si es o no más peligrosa; no sólo porque nos plantea el -nuevo- desafío de ganarle elecciones, sino porque mantiene intacta una tradición: cuando se siente fuerte reemplaza el discurso por la violencia y realiza -hasta profundiza- a sangre y fuego las viejas concepciones.

*Mario de Casas

Ingeniero civil. Diplomado en Economía Política, con Mención en Economía Regional, FLACSO Argentina – UNCuyo. FpV