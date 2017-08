VENEZUELA CONDENA APOYO DE ULTRADERECHA NACIONAL A SANCIONES DE EE.UU

Por Prensa Libre

El gobierno bolivariano condenó el apoyo brindado por la coalición opositora de derecha, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno de Estados Unidos.



En una declaración difundida anoche por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), las autoridades bolivarianas califican al documento emitido por la MUD, como ‘el más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído’.

A su vez, expresa que el pronunciamiento de la cúpula ultraderechista venezolana está enmarcado ‘en el odio, de corte guerrerista, antipatriota, antinacionalista y anti integracionista’.



TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO DEL GOBIERNO VENEZOLANO

La llamada Mesa de la Unidad Democrática ha emitido un comunicado que no tiene precedentes en la historia contemporánea de la política venezolana. Parece imposible de creer que un sector que hace vida política en la República Bolivariana de Venezuela, se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos, y pida una intervención militar para nuestro país.



Siguen cometiendo incitación al magnicidio, con un discurso cargado de odio y de violencia.

Con ese texto, piden que otros países hagan lo mismo que Estados Unidos hizo el 25 de agosto, accionar de manera xenofóbica contra nuestra patria, y hagan a un lado el derecho y tratados internacionales. No hay otra manera de comprender este texto, más allá de categorizarlo como el más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído.

De hecho, no es un comunicado, es una petición de guerra contra Venezuela, es la petición a la No-Integración, No-Derecho Internacional, No-Soberanía de los Pueblos, No-Diálogo, No-Democracia, No-Vida.



Este comunicado es la NO-Política, es volver al oscurantismo de la guillotina y muerte al enemigo. ¿Cuál enemigo? Para el Gobierno Nacional, el enemigo es el fascismo en cualquier lugar del mundo sea o no sea contra Venezuela, porque el fascismo es contrario a la humanidad y a la solidaridad de la humanidad.



Para la MUD el enemigo es Venezuela. Sabemos que esta no es una sanción contra el presidente Nicolás Maduro, es una sanción contra 30 millones de venezolanos, y especialmente a los ocho millones y muchos más que no pudieron salir el 30 de julio de sus hogares, que apostaron por resolver sus conflictos mediante la PAZ: así lo manifestaron.



El Gobierno Nacional rechaza categóricamente un texto enmarcado en el odio, de corte guerrerista, antipatriota, antinacionalista y anti integracionista.

Hacemos un llamado a las fuerzas leales, a los hombres y mujeres apegados a los valores nacionalistas y de sentido patrio. Es momento de unirnos contra las amenazas del imperio, y ahora contra las amenazas de la canalla fascista que hace vida en las filas de oposición venezolana.

Venezuela es una Patria Soberana, Libre, fundamentada en los principios de Igualdad, Justicia y Defensa de nuestra Soberanía y Seguridad ciudadana. Así se mantendrá, mientras el Gobierno y el Pueblo venezolano marchen juntos por el sendero de la paz, no habrá poder humano que impida nuestra victoria sobre el fascismo imperial y nacional.

Victoria que se consolidó el 30 de julio y seguirá fortaleciéndose. Nadie dijo que sería fácil, pero este es el camino. No hay camino para la paz, la paz es el camino.

Este es el momento de expresar nuestro amor a Venezuela, como en su momento lo hizo el doctor José Gregorio Hernández al apoyar a nuestro país junto al presidente de aquel entonces Cipriano Castro en el bloqueo imperial de principios de siglo XX.

Como lo hizo José Manuel el ‘Mocho’ Hernández, a pesar de su férrea oposición al gobierno de Castro. No es momento de vacilar. La posición es una, el amor a Venezuela se demuestra defendiéndola de quien intente humillarla por los medios que fueren.

Sigamos pues construyendo patria: Trabajadores y Trabajadoras, Campesinos y Campesinas, Estudiantes; Mujeres y adultos mayores, a defender el futuro, a defender lo que con tanto sacrificio hemos logrado. Nacimos para vencer y no para ser vencidos.



Unidad, Unidad de los Patriotas

Independencia y Patria Socialista

¡Que viva Bolívar!



http://www.prensa-latina.cu/ index.php?o=rn&id=111159&SEO= venezuela-condena-apoyo-de- ultraderecha-nacional-a- sanciones-de-ee.uu.