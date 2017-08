GARAY INSTÓ A CONTINUAR TRABAJANDO PARA QUE LA GANADERÍA DE MISIONES SIGA CRECIENDO

En el acto de apertura de Expo Rural de las Misiones, que se llevó adelante este sábado, en el predio de la Sociedad Rural en Fachinal, el ministro del Agro y la Producción, José Luis Garay instó a continuar con el trabajo de desarrollo de la ganadería de la provincia de Misiones. También se refirió al desafío de que, en la provincia se venda, netamente carne misionera; al preocupante tema de la importación de carne de cerdo, de la vacuna Antiaftosa y aseguró que va acompañar todos los reclamos ante el gobierno nacional. Finalmente resaltó a la mesa ganadera como un instrumento que debemos fortalecer para el beneficio de todos los productores.

En este contexto resaltó que la ganadería que tenemos en Misiones se desarrolló en los últimos 10 años, “con el estatus sanitario, con las condiciones en calidad genética, nutrición y sanidad que tenemos hoy, la ganadería se está desarrollándose la ganadería de sur a norte, con el manejo mismo que estamos teniendo en las chacras, ha significado un importante aporte del gobierno provincial. Pero también un gran aporte de los productores que supieron entender esta realidad que nos brindaba la sojización, de gran parte de la República Argentina” destacó.

“En ese camino nos encontramos ya con un desarrollo genético importante que tenemos que seguir mejorando. Nos encontramos con un desarrollo productivo en cuanto al número de cabeza que también tenemos que seguir aumentando. Y se nos vienen los desafíos más grandes todavía: que, el día de mañana, se exhiban en las carnicerías de Misiones sea netamente carne misionera. En ese trabajo nos tiene que encontrar a todos, codo a codo para logra esa realidad que, creo que en un futuro muy cercano se podría dar”, sentenció el ingeniero Garay.

Agregó el ministro que “por su puesto, también vemos con preocupación la cuestión de la importación de carne de cerdo del principal exportador de mundo. No queremos que la exportación porcina sea la moneda de cambio en el mercado mundial del comercio; porque a nosotros nos va afectar y nos afecta mucho, por eso nos solidarizamos con la COFRA, que son un modelo “productivo inclusivo”. Estamos armando un modelo de integración oriental y vertical productiva, que involucra muchísimos pequeños productores, que tiene un modelo inclusivo y un valor social; a más allá, del valor productivo que es muy importante para nuestra provincia”.

“También hemos planteado y acompañado el tema de la vacuna Antiaftosa, en la provincia de Misiones con un programa sanitario, con todos los entes que han tenido una activa participación. Nosotros reclamamos esa vacuna totalmente gratuita para la provincia de Misiones, y para todos los productores. Tenemos que fortalecer los entes sanitarios, no es ir y vacunar solamente Aftosa, sino que los riesgos que corremos, en una zona como es la provincia de Misiones, con los 900 kilómetros de fronteras con Paraguay y Brasil y, solamente 90 km de vinculación con el resto del territorio nacional. Por esto y otras cosas más es que hoy venimos a decirles que vamos acompañar los reclamos ante el gobiernos nacional”, aseguró el ministro del Agro.

Además Garay pidió fortalecer la Mesa Ganadera Provincial, integrada por todas las asociaciones, es un instrumento que hay que fortalecer la parte técnica de este espacio, donde todas las voces son bienvenidas.

Así también se refirió a los sistemas silvopastoriles. En este aspecto dijo que “debemos incorporar este modelo, en una provincia donde no tenemos mucho más margen para la expansión de la frontera agrícola. Por eso necesitamos mucha inteligencia, muchísima capacidad, mucho trabajo en conjunto para que este desarrollo no se detenga; que lo podamos potenciar, pero que por sobre todas las cosas conociendo también nuestras limitaciones. Esta mesa ganadera va a estar abierta a la participación conjunta, esto no lo puede hacer el estado, ni un iluminado que pretenda, desde el Estado, plantear una política ganadera, la política la debemos hacer entre todos y en beneficie a todos los productores”, finalizó el ministro.