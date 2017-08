EN MISIONES RIGE LA LEY NACIONAL DE IDENTIDAD DE GÉNERO: ES UN RECONOCIMIENTO A MILITANTES DE LA DIVERSIDAD

Con un aplauso cerrado tanto de los legisladores en el recinto, como por el público desde las gradas, se aprobó en la Cámara de Representantes, la adhesión a la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, luego de un largo camino de lucha transitado por organizaciones que militan la diversidad sexual, y que la impulsaron, en conjunto con los diputados Martín Sereno, del Partido Agrario y Social; María Losada y Hugo Escalada (Vanguardia Radical) quienes presentaron los proyectos que se unificaron en un dictamen favorable de la Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud, presidido por Mabel Pezoa (FR).



La adhesión de la provincia genera la efectiva aplicación de los alcances de la Ley Nacional, fundamentalmente el derecho a la identidad de género en todos sus facetas.

La iniciativa, que fue debatida durante un año en la Comisión de Género y Familia, fue impulsada por la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, junto a los diputados que presentaron proyectos afines, como Sereno, Losada, Escalada, Myriam Duarte y Héctor Bárbaro (PAyS).

La Ley faculta a la autoridad de aplicación, suscribir convenios con los organismos del Estado en todos sus niveles, organizaciones de la sociedad civil, referentes de la comunidad y organismos internacionales, tendientes a ejecutar campañas de difusión y promoción de los Derechos Humanos de las personas transexuales, y la presente Ley.



De que trata la identidad de género

Se entiende por identidad de género, a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Como consecuencia de la Ley Nacional 26.743, toda persona puede solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.



Socializar su promulgación y los derechos que conlleva

Martín Sereno, candidato a legislador nacional, expresó su agradecimiento a sus pares, a las organizaciones, “y a todos y todas que caminaron, propusieron, hicieron aportes, pusieron el cuerpo y el corazón para que esta Ley sea una realidad.

Hace más de un año que estamos trabajando en ella, insistiendo con la urgencia y la necesidad de adherir a la norma nacional, siempre hubo consenso y respaldo, ahora lo que demoró no importa porque ya está sancionada”, celebró.

El diputado del PAyS, rescató que “le agregamos un artículo nuevo a esta adhesión, que es la difusión de los organismos de comunicación y los medios audiovisuales, para socializar la promulgación de esta Ley y los derechos que conlleva, porque también creo que desde el Estado debemos concientizar sobre los derechos adquiridos, entonces espero que esa campaña desde los medios de comunicación servirá también para que todos y todas nos enteremos de en Misiones ya existe esta adhesión tan importante que se logró en la provincia a través del consenso. Felicitaciones para todas y todos, y la lucha sigue”, concluyó.



“Ojalá estemos un poquito adelante en erradicar la discriminación”

De su lado, otra de los autores del proyecto, María Losada, consideró que llegar a la aprobación de la Ley significó un largo camino de dolor. “Esperamos que ahora estemos un poquito más adelante en la búsqueda de mayor comprensión, entendimiento, menos violencia, y de tratar de erradicar todo tipo de discriminación”.

Destacó que aunque entiende que la Ley de Identidad de Género no depende de la provincia, “sí trae todos los derechos que de ella se desprenden, no solamente los de identidad sexual, sino la posibilidad de atención médica con la identidad que uno desea tener, que es el derecho más genuino, el de ser lo que uno quiere ser”, opinó.



“Sin el trabajo de esas grandes militantes no podríamos sancionar esta Ley”

Mientras que la diputada Myriam Duarte, hizo hincapié en que, aunque se difunda y se conozca poco, Misiones es la provincia una pionera en la materia, y además es proporcionalmente, en contexto a la población que tiene, la que más organizaciones tiene en cuanto a la diversidad sexual.

“Y cuando hablo de organizaciones, estoy hablando de personas que no sólo se reúnen para reclamar sus derechos, sino para buscar y construir de manera colectiva la forma de ejercerlos. Por eso quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a todas esas organizaciones que desde hace años vienen cargando sobres sus espaldas las responsabilidades del acompañamiento, el sostenimiento, la defensa de los derechos de las personas que integran sus colectivos, con algunos lamentables casos de travesticidios que tuvimos en Posadas”.



Importante logro en la ampliación de derechos

Duarte reflexionó que para “nosotros la sanción de la adhesión a esta Ley, además de las cuestiones instrumentales que ya fue mencionada y que claramente son muy importantes, también tienen que ver con que podamos avanzar un poco en esta cuestión de la transformación cultural, que se requiere indefectiblemente; que una persona con una identidad de género pueda acceder a determinados tratamientos en el sistema público de salud; obtener su DNI con la identidad autopercibida, o ocupar un espacio laboral en determinados lugares, es un derecho que no se puede ejercer si no se garantiza el derecho a la vida”, dijo.

Y reiteró su agradecimiento y reconocimiento para todos los integrantes del colectivo, “grandes militantes, sin los cuales, es justo decirlo, hoy no estaríamos sancionando esta norma de ampliación de derechos”, sostuvo.



Otras voces

La licenciada en Trabajo Social, y responsable del Programa de Salud Sexual y Procreación del Ministerio de Salud Pública, Norma Miño, acompaña desde siempre a los colectivos de la diversidad, y estuvo con las organizaciones en el recinto celebrando la adhesión a la Ley.

“Realmente sentimos una gran felicidad, es un gran logro que viene a coronar el trabajo, las luchas y las marchas que acompañamos desde nuestro lugar, con la sanción de esta Ley comprobamos que esa tarea de movilización permanenente dio sus frutos”, indicó.

Resaltó el rol de las organizaciones con hombres y mujeres que se movilizan, “y una vez más demostraron al pueblo, y a toda la sociedad que es el Estado quien debe garantizar estos derechos. Misiones lo necesitaba. Este año por primera en la provincia vez se hizo la Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual, así que para mí que veo a las chicas desandar caminos en busca del reconocimiento a sus derechos, es una felicidad enorme”, subrayó Miño.



Ahora vamos por el cupo laboral trans

En el mismo sentido se manifestaron dos chicas trans que integran el Colectivo de la Diversidad. “Creemos que es un gran paso, es una lucha que se visibilizó durante marchas y pedidos. Nosotras participamos en la Comisión de Género donde se debatió la Ley y contamos a los legisladores las problemáticas que tenemos las personas trans, y de identidades diversas”, señalaron emocionadas Dana Valiente y Marisol.

Dana reiteró que con esta adhesión, la provincia dio un paso hacia adelante, y ahora “nos queda por delante pelear por el cupo laboral trans. Necesitábamos una Ley así para poder tener una herramienta que nos permita sacar de pesares a un montón de compañeras que no pueden estar visibilizadas porque tienen que vivir en la noche y en la calle. Sentimos una alegría inmensa y es un reconocimiento que nos debía la provincia. Estamos muy felices todas las integrantes del Colectivo de la Diversidad y las mujeres trans”, enfatizó la presidenta de la Asociación Civil de la Calle a la Dignidad, con sede en Garupá.