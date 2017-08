ENACOM REASIGNÓ LA FRECUENCIA LEGAL DE UNA RADIO COMUNITARIA CON CASI 20 AÑOS DE TRAYECTORIA A OTRA EMISORA

Por FARCO – Foro Argentino de Radios Comunitarias

Radio Comunitaria del Sur 106.1 de Santiago del Estero capital, integrante de FARCO, tiene 18 años de existencia y una reconocida labor social, informativa, cultural y religiosa transmitiendo en frecuencia legalmente autorizada al Obispado de esa provincia. Pero desde hace un mes están tapados por otra radio denominada FM Misión de Amor, a la que el organismo le asignó la misma frecuencia, en la misma ciudad.



Comunitaria del Sur inició sus transmisiones en 1996 combinando la labor parroquial con un trabajo comunitario que incluye la difusión de las problemáticas sociales y la lucha de los movimientos campesinos, entre otras. Cuenta con la identificación LRK 308 enmarcada en las autorizaciones que la ley prevé para la Iglesia católica. En junio pasado encontraron su frecuencia interferida por otra emisora, con una intensidad que directamente “hace imposible que nos escuchen a cinco cuadras”, según graficó Liliana Ledesma, una de las responsables de la radio, y cuando fueron a denunciarlo a la delegación local del Enacom se encontraron una sorpresa: en el organismo les aseguraron que su frecuencia le había sido asignada a la radio interfiriente el pasado 16 de junio de 2017 con la identificación LRK 821.

​Ledesmai contó a FARCO que “llama la atención porque en tres o cuatro oportunidades de estos 18 años, siempre en tiempos pre-electorales, hemos sufrido este tipo de interferencias”.

Asimismo, Ledesma señaló: “Reclamamos por escrito en ENACOM sobre esta interferencia y nos encontramos con la novedad que no existía documentación alguna de nuestra radio. Hicimos copia y dejamos una carpeta completa y su respuesta fue que ‘tengamos paciencia porque el ENACOM de Buenos Aires se estaba trasladando de edificio’ pero desde junio no tenemos respuesta“.



A un mes de haber hecho una presentación formal en la delegación correspondiente, Radio Comunitaria del Sur aún no recibió ninguna respuesta. “Es mucho el daño que nos ocasionan porque nuestra audiencia se han quedado sin poder disfrutar, compartir y ser parte de Comunitaria del Sur”, señaló L

​edesma.​

“Nosotros estamos tratando de hacer ver la realidad que esta pasando el pueblo, con la educación, la salud, la pobreza y el tema de la tierra de los campesinos”, indicó Ledesma y exigió: “Queremos una respuesta de por qué y cuándo nos van a devolver lo que es nuestro”.



Ante la falta de respuestas al pedido realizado en la delegación local, desde la Mesa Nacional de FARCO se realizó una presentación el 1ro de agosto en la sede nacional el ENACOM en Buenos Aires dirigida a la funcionaria responsable del Área, Dra. Mariana Motta en la que se señala que “nos resulta inexplicable que, a la prolongada demora del Estado nacional en regularizar el espectro desde la sanción de la Ley 26.522 a la fecha, con los cotidianos perjuicios que ocasiona a las radios que tienen pendiente su posibilidad de legalización, se le sume un ataque de estas características a una de las pocas que tienen su legalidad ya consagrada”, sin que hasta el momento se haya recibido tampoco ninguna contestación.