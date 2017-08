PASO: EL DÍA DESPUÉS

Por Ricardo Rouvier

Ricardo Rouvier analiza en esta nota los resultados de las PASO. Cambiemos se consolida a nivel nacional como primera minoría. El kirchnerismo mantiene su enclave en el conurbano. El desempeño de fuerzas como 1País reafirma que nunca existió un escenario de tres tercios y el empate entre UC y Cambiemos obliga a profundizar el análisis sobre la calificación de la presencia de CFK y su nuevo estilo de campaña. El gobierno no puede dejar de considerar algunas cuestiones fundamentales si quiere repetir o mejorar su performance.



La primera lectura sobre los números gruesos que arrojaron las PASO:

Cambiemos actúo en las PASO como una alianza nacional con presencia en todos los distritos. Esto lleva a que cualquier primer análisis abarque a todo el país y ese total de votos a favor de la fuerza oficial alcanza algo más del 36% (similar a la elección general del 2015). Por lo tanto, considerando el horizonte político nacional, lo primero que debemos confirmar es que Cambiemos es una primera minoría que mantiene su caudal durante el año y medio transcurrido. La oposición, al no estar unificada refuerza el poder de ese 36%.

Para evaluar la performance del peronismo y el kirchnerismo, hay que observar distrito por distrito, porque hoy ese espacio político es una federación de partidos provinciales. El kirchnerismo mantiene el enclave en el conurbano; con una participación en CABA de alrededor del 20%, en Santa Fe y el Chaco. En la provincia de Bs.As. el peronismo no k intentará converger hacia la conformación de una fuerza alrededor de la posesión de la identidad PJ. El peronismo venció en 13 provincias y Cambiemos en 10, quedando pendiente la Prov. de Bs.As.

Estamos ante una reconfiguración de las fuerzas políticas; por un lado hay una aparición de una nueva centro-derecha, y por otro lado, una movilización de dirigentes peronistas hacia la conformación de un nuevo agrupamiento, excluyendo al kirchnerismo. Y el kirchnerismo está ante la opción de quedar aislado en una propuesta de izquierda y lejos del poder, o buscar un reacomodamiento que le permita alcanzar alianzas con el peronismo.

Otro elemento a considerar y que supera esta nota, es que estamos en presencia de una renovación dirigencial, en parte por razones biológicas, pero también por el debilitamiento de jefes territoriales de largo ejercicio en las provincias. En varios territorios aparecen dirigentes peronistas por detrás de prolongadas administraciones en declinación.

Visto como balance consolidado, el resultado fue muy favorable para el gobierno de Macri. Ha ganado en varios distritos importantes como Córdoba, Mendoza, CABA y obtuvo triunfos sorpresivos en San Luis, Santa Cruz y La Pampa. Además logró buenos desempeños en provincias en las que estuvo cerca de ganar, como en Tierra del Fuego, y se alzó con el triunfo en Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Neuquén. La Prov. de Santa Fe, en un momento de reconversión política de la provincia, ganó por poco Agustín Rossi, insuflando energía al espacio kirchnerista de la provincia.

Las provincias en las que ganó el peronismo o fuerzas afines fueron: Tucumán, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Este listado no supone una unidad del justicialismo, ya que cada distrito puede identificarse con diferentes partes del archipiélago del panperonismo.

En la Prov. de Bs.As. podemos contabilizar un empate (anticipado por algunas consultoras que no fue difundido o no llegó a los medios); aunque aún no está el resultado final, hecho inexcusable cuando desde el discurso oficial se insiste en la eficacia, la importancia de la verdad, etc., etc. En el distrito bonaerense el escrutinio provisorio no ha terminado ni en tiempo ni en forma.

Un empate, o un triunfo escaso considerando la competencia entre una líder como CFK y un limitado candidato como Esteban Bullrich, bajo un contexto de recesión económica y pérdida de las expectativas, obligan a profundizar el análisis sobre la calificación de la presencia de CFK y su nuevo estilo de campaña. Es indudable que la mayoría de las encuestas previas señalaban una ventaja de la ex Pta. en la elección; pero, permaneció más oculto a los medios y a la opinión pública, la reacción de Cambiemos de los últimos días encabezada por la gobernadora Vidal. Quedó entonces en la expectativa de muchos, que Unidad Ciudadana ganaba con cierta amplitud sobre Cambiemos.



Las posibilidades de que Cambiemos obtuviera un buen resultado dependía de aprovechar la empatía de votantes de Massa, no tanto con el gobierno de Macri, sino con la negatividad respecto a CFK. La realidad es que 1País nunca alcanzó (acá difiero con colegas y encuestas extrañas) la posibilidad de un tercio. Nunca hubo tres tercios en la Prov. de Bs.As. Siempre fue oscilando la polarización, hasta llegar a la última semana a que el 70% de la intención de voto se concentrara en dos agrupaciones: Cambiemos y Unidad Ciudadana.



Este mismo mecanismo de sustracción por parte del oficialismo va a ser repetido para octubre, en el cual los destinatarios son Massa y Randazzo, más la cantidad de pequeñas fuerzas que no superaron el 1,5% de los sufragios.

Ahora bien, es posible que octubre sea otra elección, diferente a esta. No sabemos aún cómo van a encarar las campañas las terceras fuerzas como 1País y Cumplir, para sobrevivir. La urgencia es mayor en la alianza liderada por Massa por la pérdida de legisladores si repitiese la performance de las PASO.

Cumplir si repite obtendría dos diputados, escasa cosecha para un emprendimiento con mayores ambiciones.

Como dijimos antes cuando formulamos hipótesis sobre eventuales resultados en la Prov. de Bs.As., el oficialismo intentará de ahora hasta octubre agudizar más la polarización. Mientras se acercan las elecciones generales el peronismo del interior intentará darse algún marco orgánico.

Es lógico suponer que el kirchnerismo bonaerense apuntará también a lograr ventajas que le puedan otorgar dos senadores y el valor simbólico de un triunfo, y para ello debería abrirse al diálogo con otras fuerzas políticas; o seguir del mismo modo para perforar el techo que le impide llegar al 40%



En el día después seguimos con los mismos problemas. De acá hasta las elecciones generales hay cuestiones que el gobierno no puede dejar de considerar si quiere repetir o mejorar su performance: la mayoría de la población está preocupada o angustiada con la situación económica y social; la recuperación económica no se observa en la vida diaria; y existe la presunción de que habría una profundización del ajuste, avalado ahora, por el apoyo electoral. La oposición deberá seguir ejerciendo el rol de frenar al gobierno de Macri respecto a la flexibilización laboral, o a otras medidas y proyectos que limiten, recorten los derechos e intereses de los trabajadores, pymes y empresas nacionales. Derechos y conquistas que han sido adquiridos en la larga lucha social.

*Ricardo Rouvier – Lic. en Sociología. Dr. en Psicología Social. Profesor Universitario. Titular de R.Rouvier & Asociados.



