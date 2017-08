FORO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2017: DUARTE DESTACÓ LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES EN EL TALLER DE COMUNICACIÓN Y GÉNERO

En en Segundo Foro de Políticas Públicas sobre Violencia de Género, que tuvo lugar en la Legislatura provincial, la diputada Myriam Duarte rescató la participación de agentes de policía de Misiones en el taller de comunicación y género que ofreció la periodista especializada en el tema, Mariana Carbajal, y lamentó a su vez, la poca presencia de periodistas, responsables de medios y estudiantes de las carreras afines, ya que el taller estaba destinado a reflexionar y desterrar la violencia mediática hacia las mujeres, en el ejercicio cotidiano de la profesión.



Como contrapartida, la masiva participación de integrantes de la Escuela de Policía de Misiones, “habla de la voluntad política de modificar la relación que tiene el Estado con la comunicación y el tratamiento de las víctimas”, dijo la legisladora, acerca del primer módulo del Segundo Foro, el próximo será en septiembre y el tercero en noviembre de este año.

De las charlas previstas para los comunicadores, personal de la Justicia y las organizaciones sociales, ésta última fue la que más exitosa, ya que contó con la participación de sectores que trabajan y militan para erradicar la violencia de género, y la naturalizada discriminación contra la mujer.

En una jornada que se extendió del horario previsto, a partir del interés que concitó y del intercambio de experiencias, la periodista de Página 12, Mariana Carbajal instó a la creación de un Observatorio de Medios para el seguimiento de los casos de violencia de género, y sugirió la implementación de un premio para los periodistas que traten temas con perspectiva de género, similar al Lola Mora, el reconocimiento que entrega desde el 2000, la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, a quienes en distintos medios de comunicación, transmiten una imagen positiva de la mujer que rompa con los estereotipos de género, promueva la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres.

Esta premiación pretende impulsar cambios en las pautas culturales, usos y costumbres, que permitan eliminar estereotipos de la imagen de las mujeres que trasmiten los medios de comunicación.



Prevención de violencia hacia las mujeres

En el intercambio con las organizaciones sociales, Carbajal tomó nota del trabajo que llevan adelante las 18 integrantes del Progen, promotoras de género que comenzaron su tarea hace ocho años en Posadas, y hoy cubren gran parte del territorio provincial, con charlas y talleres para prevenir la violencia hacia las mujeres.

También sugirió que cuando las organizaciones sociales no encuentren eco en los medios, recurran a otras alternativas, siempre con la premisa de fomentar el diálogo entre los movimientos de mujeres y la prensa, a veces a través de aquellos que están más abiertos hacia las temáticas o con mayor sensibilidad hacia esos temas.

Explicó, en ese sentido, que “a veces los periodistas promueven el sexismo y naturalizan la violencia contra las mujeres, al ignorar las perspectivas de género y no por una decisión manifiesta”. También, en esa línea, insistieron con lograr la comprensión integral del problema sin abogar por el punitivismo.



“Carbajal, una militante comprometida con el género”

Desde la Legislatura misionera promovieron los talleres como parte de las propuestas de políticas públicas, y frente a la necesidad de tratar estos temas tanto en los medios de comunicación como en la Justicia, y las instituciones del Estado, como la policía y el servicio penitenciario. En ese sentido la diputada Myriam Duarte destacó el rol de la disertante, ya que Mariana Carbajal “no solo es una periodista reconocida con trayectoria y visibilidad en estos temas, sino también una gran compañera y militante de la cuestión de género”, definió.

Como conclusión del taller, Duarte destacó dos síntomas: “El negativo, que tiene que ver con la poca presencia de comunicadores de la zona, y no solo de los medios, sino también de las distintas dependencia Estatales y carreras relacionadas a la comunicación que tiene Misiones. Es lamentable esa poca participación porque evidencia que no se entiende la importancia del tema, como tampoco se comprende que hay responsabilidades legales detrás de ese ejercicio de comunicación. Pero si fue muy positiva la presencia de personal policial: esto habla de la voluntad política de modificar la relación con la comunicación que tienen el Estado, y del tratamiento que se hace de las víctimas“.



Primera instancia de un largo camino

En ese sentido agradeció a la fuerza y a sus autoridades, a partir de la importancia que tiene esta participación, porque de ahí sale la primera comunicación de los temas, “y eso ayuda a mejorar la comunicación desde las fuerzas hacia los periodistas”, expresó la legisladora.

Y recordó, en esa línea, las recomendaciones y propuestas que dejó Mariana Carbajal, como pasos para comenzar a abordar en esta tarea de crear conciencia. “Entiendo también que quizás fue una primera instancia, pero todavía falta mucho. Me parece importante a partir, incluso de que Misiones haya adherido al Día de la Lucha Contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, que se celebra los 11 de marzo, que en torno a esa fecha tengamos fuertes acciones relacionados con el tema, involucrando a las organizaciones sociales con los medios de comunicación, y lograr en conjunto una nueva sinergia que nos permita erradicar estas prácticas tanto en los medios como en la sociedad”.



Hay indicios de modificar prácticas periodísticas

Duarte coincidió con el planteo de Carbajal, acerca de que al periodismo no les gustan los cuestionamientos. “Si bien no conozco cómo funciona la actividad hacia adentro, me pasó de tener diferencias con los comunicadores que derivaran en enojos muy grandes.

Les molesta que se les marque un error aunque sea en privado y no en público. Pero más allá de eso es importante tener en cuenta la precarización laboral que sufren los periodistas, donde -a modo de ejemplo-, en dos horas tienen que hacer varias coberturas, o trabajar en dos o tres medios para sobrevivir, y eso impide a veces asistir a una capacitación como la que se ofreció desde el Estado, y donde pudimos observar que los pocos medios que vinieron lo hicieron apurados, porque tenían otras notas que cubrir.

Como sorpresa no previsible, nos resultó grato saber que el director de uno de los medios, esté interesado en capacitar a sus periodistas con perspectiva de género, a partir del entusiasmo que logró despertar en él, la periodista de esa redacción que participó de esta capacitación. Esta es una repercusión no pensada que es positiva, y que pone a ese diario en un frente muy importante que desde las organizaciones, deben también visibilizar y destacar, más allá de los errores que cometen porque manifiestan su voluntad política institucional de modificar esas prácticas”, sostuvo la diputada.



Militantes del Progen: Nada nos para

Las mujeres del ProGen participaron de los talleres y de los debates que se realizaron en la capacitación que ofreció la periodista de Página 12, Mariana Carbajal. Destacaron en sus intervenciones la importancia que tiene el trabajo permanente que les permitió ampliar la llegada hacia distintas localidades de Misiones, pese a la resistencia que existen incluso en las propias mujeres.



“Trabajamos en distintos municipios, en lugares donde siempre está oculta la violencia. Todos callan. Las mujeres callan. Las personas y las instituciones callan. Nos propusimos trabajar con perspectiva de género, articular, para dar herramientas y recursos a las mujeres.

Vamos a seguir a pesar de la resistencia que hay en nuestra cultura machista y patriarcal. Hoy estamos trabajando en Posadas y en el interior; armamos núcleos en los barrios, llegamos a los comedores, a los CAPS, incluso en las canchas de fútbol damos charlas a las mamás que acompañan a sus hijos mientras entrenan y aprovechamos la oportunidad”, dijo Verónica González, una de las referentes del ProGen, y arrancó un cerrado aplauso de los presentes.



Victimas que se empoderaron

El colectivo del ProGen lo integran 18 mujeres que fueron víctimas de la violencia y que pudieron entender, desnaturalizar y salir a trabajar frente a una sociedad que “nos revictimiza permanentemente, porque no pueden entender que como víctimas de la violencia, salgamos también como promotoras, a capacitar y ayudar; pero vencimos el miedo, la vergüenza y el hostigamiento, y nos sirvió para empoderarnos de las herramientas que nos dieron nuestras maestras, las profesionales que nos ayudaron al capacitarnos, y hoy nada nos para”, aseguró Verónica.

Abogó por seguir trabajando, unidas con mujeres y varones, para desnaturalizar la violencia. “Los hombres también se comprometen. Cuesta entender que la violencia de género es hacia la mujer, solo por el hecho de serlo, por responder a este sistema patriarcal”, dijo la promotora.