Oberá: Estarán exentos del pago total de la tasa a la propiedad inmueble contribuyentes con Certificado Único de Discapacidad

Con motivo de celebrarse el martes 13 el día del Santo Patrono de Oberá, San Antonio de Padua, y debido al asueto en el Municipio, se realizó este lunes una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante con la presencia de la totalidad de los Concejales.

En la Sesión se aprobó un proyecto de ordenanza del Bloque Frente Renovador, incorporando un inciso al art 147° del Código Fiscal Municipal, referente a la eximición del pago total de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble a personas con discapacidad. El inciso expresa “Estarán exentos del Pago total de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble aquellos contribuyentes que posean el Certificado Único de Discapacidad o sus tutores, y que demuestren tal situación…”.

El Concejal Abel Aguzezko indicó sobre esta ordenanza “En pocas palabras es para aquellas personas que tengan muy pocos recursos y que tengan esta dificultad económica, porque sabemos que esto es bastante oneroso para cualquier familia y más para aquellos que son personas de bajos recursos. Una vez que esté promulgada esta ordenanza se tienen que acercar al Departamento Ejecutivo donde le van a corroborar los datos, ya sea lo referente al discapacitado con el carnet único de discapacidad y También la Municipalidad a través del Departamento de Catastro tendrá que verificar si esas personas son propietarios de ese único inmueble y que residan en el mismo”, aclaró el edil. Según expresa la modificación en uno de sus incisos, el Departamento Ejecutivo Municipal habilitará un Registro de Beneficiarios que posean Certificado Único de Discapacidad exentos del pago total de la Tasa General de Inmuebles.

Además, durante la sesión los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza del Bloque Renovadores Para Adelante, adhiriendo a la Ley Nacional N° 26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas. Al respecto el Concejal Luis María Vitelli manifestó “Yo particularmente estuve charlando con personas que tienen esta dificultad y planteaban esta problemática que iban a la Terminal de Ómnibus con el carnet, lo presentaban y le cobraban el pasaje cuando no debería ser de esa manera. Esta persona se acercó para hablar conmigo, yo me puse a investigar y encontré la existencia de esta Ley Nacional que es la 26.928, que garantiza la gratuidad en el servicio de transporte tanto nacional, provincial, como municipal. Hoy por hoy, las personas con discapacidad que tengan el Certificado Único de Discapacidad, que tiene validez nacional, pueden gozar de la gratuidad del servicio de transporte. Las personas con trasplantes tenían esa problemática y esta persona me vino a plantear esto. Entonces a través de la Ley Nacional que yo mencionaba anteriormente les asegura la gratuidad en el servicio de transporte y de esta manera con la sola presentación del Carnet que provee el INCUCAI, pueden viajar gratuitamente en todo el territorio nacional”, expresó el Concejal Vitelli.